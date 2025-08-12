Vadodara Rape Case : पति का स्पर्म काउंट कम था, गर्भधारण के लिए ससुर और ननदोई ने किया कई बार रेप, एक महिला की दर्दभरी कहानी

Vadodara Rape Case : गुजरात के वडोदरा से इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। 40 वर्षीय एक महिला ने अपने ससुर और ननद के पति पर कथित तौर पर कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है। महिला ने दर्दभरी कहानी में बतया कि उसके पति का स्पर्म काउंट बहुत कम था और वे बलात्कार कर उसे गर्भवती बनाना चाहते थे। यह मामला एक बार फिर से घरेलू शोषण और पारिवारिक दबाव की गंभीरता को सामने लाता है।

क्या बताया महिला ने

महिला ने अपनी दर्दभरी कहानी सुनाते हुए बताया कि उसकी शादी फरवरी 2024 में हुई और वह पति के घर रहने लगी। कुछ ही हफ्तों बाद परिवार ने कहा कि उसकी उम्र के कारण वह गर्भवती नहीं हो सकती। मेडिकल जांच में पता चला कि उसके पति का स्पर्म काउंट बहुत कम है। डॉक्टरों की सलाह पर उसने IVF ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वह आगे का इलाज कराने से भी मना कर दी और गोद लेने का सुझाव दिया गया, लेकिन परिवार ने मना कर दिया।

ससुर ने जबर्दस्ती बनाए संबंध, अश्लील तस्वीरें वायरल की धमकी

महिला ने बताया कि जुलाई 2024 में एक रात वह अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसका ससुर कमरे में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। विरोध करने पर उसे थप्पड़ मारे गए। जब उसने इस बात की जानकारी अपने पति को दी, तो उन्होंने चुप रहने को कहा और धमकी दी कि यदि उसने किसी से बात की, तो उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल कर दी जाएंगी।

और हो गया गर्भपात

पीड़िता ने यह भी बताया कि ससुर ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। ननद के पति ने दिसंबर 2024 में उसके साथ रेप किया और यह सिलसिला कई बार चलता रहा। जून 2025 में वह गर्भवती हुई, लेकिन जुलाई में उसका गर्भपात हो गया। महिला ने जुलाई के आखिरी हफ्ते में हिम्मत जुटाकर पुलिस से संपर्क किया। नवापुरा पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद रविवार को ससुर, ननद के पति और पति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक मामले की आगे की जांच जारी है और सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma