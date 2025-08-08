Ahmedabad Plane Crash : अमेरिकी लॉ फर्म लड़ेगी 65 पीड़ित परिवारों का केस, विमान हादसे में हुई थी 260 लोगों की मौत

Ahmedabad Air India plane crash case : एयर इंडिया के विमान की 12 जून को हुई दुर्घटना में अपने परिजनों को खोने वाले भारत और ब्रिटेन के कम से कम 65 परिवारों ने अमेरिका स्थित प्रतिष्ठित कानूनी कंपनी बेस्ली एलन की सेवाएं ली हैं। कानूनी फर्म के विमानन वकील माइक एंड्रयूज ने वडोदरा शहर आने से पहले अहमदाबाद के मेघानीनगर क्षेत्र में दुर्घटना स्थल का दौरा किया, जहां उन्होंने कुछ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। एंड्रयूज ने कहा कि परिवारों के पास चल रही जांच के निष्कर्षों के आधार पर अमेरिकी अदालत में उत्पाद उत्तरदायित्व दावा दायर करने का विकल्प है।

शुक्रवार को बात करते हुए एंड्रयूज ने कहा कि परिवारों के पास चल रही जांच के निष्कर्षों के आधार पर अमेरिकी अदालत में उत्पाद उत्तरदायित्व दावा दायर करने का विकल्प है। एंड्रयूज ने कहा कि जिन परिवारों ने कानूनी कंपनी से संपर्क किया है, वे जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ और उनके पास क्या विकल्प हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार से ‘फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर’ के साथ-साथ ‘कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर’ का डेटा जारी करने का आग्रह किया, ताकि वकील और विशेषज्ञ इसका विश्लेषण कर सकें और आगे के कानूनी विकल्पों पर विचार कर सकें। एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई 171 सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद 12 जून को एक मेडिकल हॉस्टल परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।

यह उड़ान लंदन गैटविक जा रही थी। यह एक बोइंग 787-8 विमान था। विमान में आग लग गई, जिससे विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोग मारे गए तथा जमीन पर 19 लोग मारे गए, जिनमें चार चिकित्सा छात्र भी शामिल थे। एंड्रयूज ने कहा, हमने दुर्घटनास्थल का दौरा किया और वहां मौजूद कुछ लोगों से बात की।

एंड्रयूज ने कहा, हम कुछ तस्वीरें ले पाए और घटनास्थल के आकार का अंदाजा लगा पाए। हमने ब्रिटेन और भारत के परिवारों से मुलाकात की और उन सभी ने उत्तर, पारदर्शिता और जानकारी पाने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। उनकी मीडिया टीम के अनुसार, भारत और ब्रिटेन के इन 65 परिवारों में से ज्यादातर गुजरात और पड़ोसी दीव से हैं।

एंड्रयूज ने कहा, हम वर्तमान में 65 परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भारत और ब्रिटेन दोनों के नागरिक हैं। कानूनी विकल्प आंकड़ों और जांच से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं। इससे हमें यह पता चलेगा कि कौनसी संस्था जिम्मेदार हो सकती है और कौन नहीं।

एंड्रयूज ने कहा, अगर बोइंग इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाई जाती है, तो हमारा अनुमान है कि अमेरिका की संघीय अदालत में मामला दायर किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कंपनियों को जवाबदेह ठहराने के लिए सबसे अच्छा स्थान अमेरिका है, जहां उत्पाद उत्तरदायित्व कानून उपलब्ध है। (भाषा)

