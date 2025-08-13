बुधवार, 13 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 13 अगस्त 2025 (10:44 IST)

कंगना रनौत को क्यों आया जया बच्चन पर गुस्सा, बताया लड़ाकू मुर्गा

kangana jaya bachchan
Kangana Ranaut attacks Jaya Bachchan : दिग्गज अभिनेत्री और सपा नेता जया बच्चन का हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सेल्फी ले रहे शख्स पर भड़कती और उन्हें धक्का देती नजर आईं। भाजपा सांसद कंगना रनौत इस घटना से काफी नाराज हैं। उन्होंने जया को लड़ाकू मुर्गा करार दिया।
 
कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में जया बच्चन के इस रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने जया को बिगड़ी हुई महिला करार देते हुए कहा कि लोग उन्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि वह अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं।
 
भाजपा सांसद ने अपनी पोस्ट में कहा कि सबसे बिगड़ैल और विशेषाधिकार प्राप्त महिला। लोग उनके नखरे और बकवास सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो अमिताभ बच्चन जी की पत्नी हैं। वो समाजवादी टोपी मुर्गे की पूंछ जैसी दिखती है और वो खुद लड़ाकू मुर्गी जैसी दिखती है!! कितनी अपमानजनक और शर्मनाक बात है!
 
गौरतलब है कि जया का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वह किसी शख्स से बात करती नजर आ रही है। अचानक एक व्यक्ति आता है और सेल्फी लेने लगता है। इस पर जया भड़क जाती हैं। वह सेल्फी ले रहे व्यक्ति को फटकारते हुए धक्का दे देती है। साथ ही में कहती है कि यह क्या कर रहे हैं आप। 
कंगना ही नहीं कई अन्य लोग भी सोशल मीडिया पर जया बच्चन के इस व्यवहार से खासे नाराज है। वे इस पर कड़ी नाराजगी भी जता रहे हैं।  
edited by : Nrapendra Gupta 
