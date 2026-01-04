अमेरिकी आर्मी ने वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल अमेरिका वेनेजुएला का शासन संभालेगा। इससे पहले ट्रंप ने हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधे मादुरो की एक तस्वीर शेयर की।
08:16 AM, 4th Jan
उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज बने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति
वेनेजुएला के सर्वोच्च न्यायालय ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। ये फैसला निकोलस मादुरो को अमेरिकी सुरक्षाबलों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद लिया गया है। रोड्रिगेज ने अपने भाषण में मादुरो को ही राष्ट्रपति बताया और अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है।