विजय सिन्हा के बाद तेजस्वी के निशाने पर भाजपा की निर्मला देवी, फिर उठाया 2 वोटर आईडी का मुद्दा राजद नेता तेजस्वी यादव का आरोप, निर्मला देवी ही नहीं उनके परिवार के 2 सदस्यों के पास भी एक ही विधानसभा क्षेत्र के 2 अलग-अलग बूथ के 2 मतदाता पहचान पत्र हैं।

Tejashwi Yadav news in hindi : राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी करने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने उपमुख्‍यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बाद 2 वोटर आईडी कार्ड के लिए भाजपा नेता और मुजफ्फरपुर की महापौर निर्मला देवी को भी निशाने पर लिया।

राजद नेता ने मुजफ्फरपुर की महापौर निर्मला देवी पर दोहरे मतदाता पहचान पत्र रखने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की संभावित उम्मीदवार मुजफ्फरपुर की महापौर, मसौदा मतदाता सूची के अनुसार एक विधानसभा क्षेत्र के दो अलग-अलग बूथ से संबंधित 2 मतदाता पहचान पत्र रखती हैं।

तेजस्वी ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि निर्मला देवी ही नहीं उनके परिवार के 2 सदस्यों के पास भी एक ही विधानसभा क्षेत्र के 2 अलग-अलग बूथ के 2 मतदाता पहचान पत्र हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग भाजपा नेताओं को दो मतदाता पहचान पत्र हासिल करने में मदद कर रहा है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं।

आज एक और खुलासा:-



श्रीमती निर्मला देवी बीजेपी की बड़ी नेत्री और मुजफ्फरपुर की मेयर है।



इनके पास एक दो EPIC ID - REM1251917 और GSB1835164 है।



इनके एक ही विधानसभा में दो अलग अलग बूथ पर दो अलग-अलग वोट है।



दो अलग-अलग EPIC कार्ड में इनकी दो अलग-अलग उम्र है।



SIR… pic.twitter.com/VGLmy3BEn6 — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 13, 2025 यादव ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि यह सच है कि निर्वाचन आयोग (ईसी) आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में वोट चोरी के लिए भाजपा के साथ सांठगांठ कर रहा है। वास्तव में, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की शुरुआती प्रक्रिया के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची को वोट की डकैती कहा जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग राज्य में भाजपा नेताओं को दो मतदाता पहचान पत्र हासिल करने में मदद कर रहा है।

तेजस्वी ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि ऐसी विसंगति कैसे हुई? इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए?

edited by : Nrapendra Gupta