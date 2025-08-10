रविवार, 10 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पटना , रविवार, 10 अगस्त 2025 (07:47 IST)

क्या विजय सिन्हा के पास भी है 2 वोटर आईडी, कांग्रेस के सवाल पर बवाल

vijay kumar sinha
Bihar news in hindi : बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नाम 2 वोटर आईडी पर मचे बवाल के बाद उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी इस मामले में विवादों में घिर गए। बिहार कांग्रेस ने दावा किया कि मतदाता सूची के रिकॉर्ड में विजय सिन्हा का नाम 2 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज है। पार्टी ने इस मामले चुनाव आयोग के साथ ही विजय सिन्हा पर भी सवाल उठाए।
 
इस बीच बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि सबसे बड़े फ्रॉड तो उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा निकले! वे लखीसराय और बांकीपुर के मतदाता हैं। उन्होंने दोनों जगह SIR फॉर्म भी भरा है। दोनों जगह ड्राफ्ट में उनका नाम भी आ गया है। महत्वपूर्ण सवाल है कि यह कैसे हुआ?
 
कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या वे पिछले चुनावों में दोनों जगह वोट दे रहे थे? तो क्या चुनाव आयोग ने उन्हें दो मताधिकार दिए हैं? नियम के खिलाफ जाकर दो जगह से SIR फॉर्म क्यों भरा? चुनाव आयोग ने दो जगह से नाम कैसे ड्राफ्ट में डाल दिया? कब होगी इस फ्रॉड पर FIR, कब होगा इस्तीफा? क्या चुनाव आयोग के नियम सिर्फ दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों के लिए हैं, भाजपाइयों के लिए नहीं?
पार्टी ने आरोप लगाया कि यह फ्रॉड भाजपा और चुनाव आयोग के गठजोड़ का नतीजा है। इसी तरह ये लोग पूरे देश में भाजपाइयों को दोहरी–तिहरी नागरिकता दे रहे हैं। कहीं एक पत्ते पर 80–80 वोट डल रहे हैं, तो कहीं एक व्यक्ति 4–4 बार वोट दे रहा है।
 
पोस्ट के अंत में कहा गया है कि चुनाव आयोग और भाजपाई — चोर–चोर मौसेरे भाई! साथ ही में 2 फोटो शेयर की गई है जो इस बात की पुष्‍टि करते हैं कि सिन्हा लखीसराय और बांकीपुर के वोटर हैं।
edited by : Nrapendra Gupta
