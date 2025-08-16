शनिवार, 16 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 16 अगस्त 2025 (16:00 IST)

सूर्य का सिंह राशि में गोचर, जानिए 12 राशियों का राशिफल

When is Surya Singh Sankranti
Singh sankranti 2025: 17 अगस्त 2025 रविवार के दिन सूर्यदेव अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने को सिंह संक्रांति कहते हैं। कुंडली में सूर्य दोष है, तो उसे सूर्यदेव से जुड़ी वस्तुओं का खासकर दान करना चाहिए। जैसे कि तांबा, गुड़ आदि। इस दिन सूर्य मंत्र के साथ सूर्यदेव की विशेष पूजा जरूर करना चाहिए। आओ जानते हैं 12 राशियों पर सिंह के सूर्य का प्रभाव।
 
1. मेष राशि: आपकी कुंडली में पंचम के स्वामी सूर्य का पंचम भाव में ही गोचर हो रहा है। संतान को लेकर आप चिंतित रहेंगे। मानसिक भ्रम रह सकता है। नकारात्मक विचार बढ़ सकते हैं। छात्रों को कड़ी मेहनत करना होगी। सेहत का ध्यान रखना होगा, खासकर पेट संबंधी समस्या हो सकती है। 
 
2. वृषभ राशि: आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी सूर्य का चौथे भाव में ही गोचर होने जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप माता की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। किसी बात को लेकर तनाव रह सकता है। घर परिवार में विवाद से बचकर रहें। बेहतर होगा एक दूसरे का सम्मान करें। जमीन जायदाद से संबंधित निपट सकते हैं। छाती से संबंधित कोई समस्या है तो सावधान रहें। 
 
3. मिथुन राशि: आपकी कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी का तीसरे भाव में ही प्रवेश होने जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आप सुखद यात्रा पर जा सकते हैं। स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। सेहत अच्छी रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में मान सम्मान बढ़ेगा। कारोबारी हैं तो मुनाफा होगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा।
 
4. कर्क राशि: आपकी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी सूर्य का दूसरे भाव में ही गोचर होगा। इसके परिणाम स्वरूप मुख या नेत्र से संबंधित कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती है। घर परिवार में किसी से मनमुटाव हो सकता है। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और सभी का सम्मान करें। सावधानी से रहने से आर्थिक नुकसान से भी बच सकते हैं। 
 
5. सिंह राशि: आपकी कुंडली के प्रथम यानी लग्न भाव के स्वामी सूर्य का पहले भाव में ही गोचर होगा। इसके परिणाम स्वरूप आपके व्यक्तित्व में बदलाव होगा। सेहत का ज्यादा ध्यान रखना होगा। पित्त या हाइपर एसिडिटी से संबंधित रोग हो सकता है। दांपत्य जीवन में परेशानी खड़ी हो सकती है। कार्यस्थल पर व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। अपने व्यवहार में संयम रखें।
 
6. कन्या राशि: आपकी कुंडली के द्वादश भाव के स्वामी सूर्य का द्वादश भाव में ही गोचर होगा। इसके परिणाम स्वरूप व्यर्थ की यात्राएं हो सकती है। हालांकि यदि विदेश से संबंधित कोई मामला है तो सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी हैं तो ईमानदारी से काम करें अन्यथा मुसीबत में फंस सकते हैं। 
 
7. तुला राशि: आपकी कुंडली के लाभ यानी एकादश भाव के स्वामी सूर्य का एकादश भाव में ही गोचर होगा जो अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। मान सम्मान भी बढ़ेगा। नौकरीपेशा हैं तो प्रमोशन की संभावना है। पिता की ओर से सहयोग मिलेगा। घर परिवार में भी सुखद माहौल रहेगा।
 
8. वृश्चिक राशि: आपकी कुंडली के दशम भाव के स्वामी सूर्य का दशम भाव में गोचर होगा। कार्यस्थल पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने की संभावना है। हालांकि आप अपने व्यवहार को संयमित रखें। साथ ही साथ घर गृहस्थी का भी ख्याल रखना जरूरी है। 
 
9. धनु राशि: आपकी कुंडली के नवम यानी भाग्य भाव के स्वामी का भाग्य भाव में ही गोचर हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी हो सकती है इसलिए सावधानी से काम लें। 
 
10. मकर राशि: आपकी कुंडली के अष्टम अष्टम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में ही गोचर होगा। इसके परिणाम स्वरूप अचानक से घटना दुर्घटना के योग बन सकते हैं। वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें। सेहत का भी ध्यान रखें। आर्थिक मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए।
 
11. कुंभ राशि: आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सूर्य का सप्तम भाव में ही गोचर होगा। गलतफहमियों के चलते दांपत्य जीवन में समस्या खड़ी हो सकती है। यात्राओं को टालना सही रहेगा। साझेदारी के व्यापार व्यवसाय में सतर्कता से काम लेना होगा। साथ ही साथ आपको सेहत का ख्याल भी रखना जरूरी है। 
 
12. मीन राशि: आपकी कुंडली के छठे भाव के स्वामी का छठे भाव में ही गोचर होगा। इसके परिणाम स्वरूप सेहत में सुधार होगा। शत्रुओं को आप परास्त कर पाएंगे। प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने में सक्षम होंगे। शासन प्रशासन का अच्छा सहयोग भी मिल सकेगा। हालांकि आपको घर परिवार और शासन प्रशासन के काम को लेकर सावधानी जरूर रखना चाहिए।
