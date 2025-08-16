शनिवार, 16 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 16 अगस्त 2025 (14:32 IST)

जन्माष्टमी आज: जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और 4 खास बातें

Janmashtami pooja vidhi
Janmashtami celebration 2025: जन्माष्टमी का त्योहार 2025 में 16 अगस्त, शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के अलावा जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है।ALSO READ: कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी कैसे मनाते हैं ?
 
शुभ मुहूर्त और पूजा का समय: जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। पूजा का सबसे शुभ समय आधी रात का है, जिसे निशीथ काल कहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि श्रीकृष्ण का जन्म इसी समय हुआ था।
 
जन्माष्टमी 2025 के शुभ मुहूर्त:
 
• अष्टमी तिथि प्रारंभ: 15 अगस्त को रात 11:49 से 
• अष्टमी तिथि समाप्त: 16 अगस्त को रात 09:34 तक।
• निशीथ पूजा का समय: 16 अगस्त को रात मध्यरात्रि 12:04 से 12:47 तक। 
• व्रत पारण का समय: 16 अगस्त को रात 09:34 के बाद (अष्टमी तिथि समाप्त होने पर) या 17 अगस्त को सूर्योदय के बाद।ALSO READ: कृष्ण जन्माष्टमी 15, 16 और 17 अगस्त 2025 तीनों दिनों में से कौनसी है सही डेट, पूजा का समय क्या है?
पूजा विधि : हिन्दू धार्मिक मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप या बाल गोपाल की पूजा की जाती है। यहां पूजा की विधि दी गई है:
 
1. व्रत और संकल्प: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा का संकल्प लें। पूरे दिन फलाहार या निर्जल यानी बिना पानी का व्रत रखें।
 
2. सजावट: अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें। फूलों, रंगोली और बंदनवार से सजावट करें। बाल गोपाल के लिए एक सुंदर झूला सजाएं।
 
3. अभिषेक: आधी रात को, बाल गोपाल की मूर्ति को एक थाल में रखें। उन्हें पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद और शक्कर) से स्नान कराएं और फिर गंगाजल से अभिषेक करें।
 
4. श्रृंगार: स्नान के बाद मूर्ति को साफ कपड़े से पोंछकर नए और सुंदर वस्त्र पहनाएं। उन्हें मुकुट, मोरपंख, बाजूबंद और माला से सजाएं।
 
5. भोग: भगवान को माखन-मिश्री, फल, और मिठाई का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भोग में तुलसी का पत्ता ज़रूर शामिल करें।
 
6. आरती और मंत्र जाप: घी का दीपक जलाकर भगवान की आरती करें और उनके जयकारे लगाएं। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।
 
जन्माष्टमी व्रत कथा: पौराणिक कथा के अनुसार, द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नामक एक अत्याचारी राजा का शासन था। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। जब देवकी का विवाह हो रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी की आठवीं संतान कंस का वध करेगी। यह सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी सात संतानों को मार डाला।
 
जब आठवीं संतान का जन्म होने वाला था, तब घनघोर बारिश हो रही थी। आधी रात को कारागार के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव के हाथ-पैरों की बेड़ियां खुल गईं। उसी समय भगवान विष्णु ने बाल श्रीकृष्ण के रूप में जन्म लिया। वासुदेव ने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचाया और उनकी नवजात कन्या को वापस ले आए।
 
जब कंस को इस बात का पता चला तो वह कन्या को मारने के लिए उठा, लेकिन वह कन्या हवा में उड़ गई और बोली कि 'हे कंस, तेरा वध करने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है'। इसी घटना की याद में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है।ALSO READ: कृष्ण: अनंत अपरिभाषा
 
पून संबंधी ध्यान देने योग्य बातें: 
 
• पूजा में तुलसी के पत्ते का विशेष महत्व है, इसलिए इसे जरूर शामिल करें।
 
• रात 12 बजे तक व्रत रखें और इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलें।
 
• जन्माष्टमी के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन न करें।
 
• पूजा करते समय मन को शांत और सकारात्मक रखें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: कृष्ण परम आनंद हैं
बांके बिहारी मंदिर में सिर्फ जन्माष्टमी पर ही क्यों होती है मंगला आरती, क्या है रहस्य

बांके बिहारी मंदिर में सिर्फ जन्माष्टमी पर ही क्यों होती है मंगला आरती, क्या है रहस्यMangala aarti at Banke bihari mandir: वृंदावन, प्रेम और भक्ति का वह केंद्र जहां भगवान कृष्ण की हर लीला जीवंत हो उठती है। यहाँ के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में, दर्शन और आरती के समय की अपनी एक अनूठी परंपरा है। यह मंदिर अपनी दिनचर्या में भगवान कृष्ण को एक बच्चे की तरह मानता है और उनकी देखभाल करता है। यही कारण है कि यहाँ साल भर में केवल एक ही दिन, यानी जन्माष्टमी के पावन पर्व पर, मंगला आरती होती है। बाकी दिनों में यहां सुबह इतनी जल्दी आरती नहीं होती। तो आखिर क्या है इस मनमोहक परंपरा के पीछे का रहस्य और मान्यताएँ? आइए, जानते हैं।

घर में कुत्ता पालने से कौन-सा ग्रह मजबूत होता है?

घर में कुत्ता पालने से कौन-सा ग्रह मजबूत होता है?Dog Astrology: कुत्ते को हिन्दू धर्म में यम का दूत कहा गया है। कुत्ते को हिन्दू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। यदि हम ग्रहों की बात करें तो कुत्ता पालने से शनि और केतु ग्रह के दोष समाप्त हो जाते हैं लेकिन लाल किताब के अनुसार कुछ लोगों को कुत्ता पालना महंगा पड़ सकता है उनके ग्रह उल्टा परिणाम दे सकते हैं।

जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्‍ण को 8 वक्त क्यों लगाएं भोग, जानिए रहस्य

जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्‍ण को 8 वक्त क्यों लगाएं भोग, जानिए रहस्यEight time worship of Krishna: इस बार भगवान श्रीकृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उदयातिथि के अनुसार कृष्‍ण जन्माष्टमी इस बार 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। हालांकि स्मार्त मत वाले 15 अगस्त और वैष्णव मत वाले 16 अगस्त को यह पर्व मनाएंगे। भगवान श्रीकृष्‍ण का जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद की अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि को रोहिणी नक्ष‍त्र और जयंती योग में हुआ था। इसलिए प्रचलन से घर या मंदिर में उनकी पूजा अर्धरात्रि को निशीथ काल में की जाती है। इस दिन के दौरान मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में उन्हें 8 समय भोग लगाया जाता है, ऐसा क्यों?

जन्माष्टमी पर अपनाएं श्री कृष्ण नीति के ये 5 गुण, सफलता चूमेगी आपके कदम

जन्माष्टमी पर अपनाएं श्री कृष्ण नीति के ये 5 गुण, सफलता चूमेगी आपके कदमLord Krishna Success Tips: जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन में सही मार्गदर्शन पाने का भी अवसर है। श्रीकृष्ण केवल एक दिव्य अवतार नहीं, बल्कि एक आदर्श मित्र, कुशल राजनीतिज्ञ, श्रेष्ठ मार्गदर्शक और जीवन प्रबंधन के महान शिक्षक भी थे। उनकी वाणी, कर्म और नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी।

जन्माष्टमी के अवसर पर पढ़िए श्रीमद्भागवत गीता के 10 सबसे प्रभावशाली श्लोक और उनके अर्थ

जन्माष्टमी के अवसर पर पढ़िए श्रीमद्भागवत गीता के 10 सबसे प्रभावशाली श्लोक और उनके अर्थgeeta ke shlok arth sahit: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मासंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

August 2025 Weekly Rashifal: आपका साप्ताहिक राशिफल: इन 5 राशियों के लिए खास है यह हफ्ता

August 2025 Weekly Rashifal: आपका साप्ताहिक राशिफल: इन 5 राशियों के लिए खास है यह हफ्ताAugust 2025 Saptahik Rashifal : 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा अगस्त महीने का नया हफ्ता। आइए यहां जानते हैं अगस्त के आने वाले नवीन सप्ताह में किन राशियों को मिलेगा अपार धन, कौन खरीदेगा प्रॉपर्टी, सेहत को लेकर किसे रहना होगा सावधान, करियर, नौकरी, विवाह, रोमांस आदि को लेकर संपूर्ण राशिफल, यहां पढ़ें 18 अगस्त से 24 अगस्त का साप्ताहिक होरोस्कोप...

कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी कैसे मनाते हैं ?

कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी कैसे मनाते हैं ?Dahi Handi Celebration 2025: जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाने वाला दही हांडी का उत्सव, भगवान श्रीकृष्ण की बचपन की शरारतों को समर्पित है। इस रोमांचक पर्व में, 'गोविंदाओं' की टोलियां एक ऊंची लटकी हुई मटकी को तोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाती हैं। यह उत्सव एकता, टीम वर्क और आपसी सहयोग का प्रतीक है। दही हांडी का यह पारंपरिक खेल देशभर में बड़े जोश और उत्साह के साथ खेला जाता है, जो भगवान कृष्ण के माखन चुराने की लीलाओं को जीवंत करता है।

मथुरा कृष्‍ण जन्मभूमि और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कब मनेगी जन्माष्टमी, रात को क्या है पूजा का समय?

मथुरा कृष्‍ण जन्मभूमि और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कब मनेगी जन्माष्टमी, रात को क्या है पूजा का समय?ब्रजमंडल में श्री कृष्‍ण जन्माष्टमी की धूम रहती है। खासकर वृंदावन और मथुरा में कृ्ष्ण जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी मथुरा का श्री केशवदेव कृ्ष्ण मंदिर सजधज कर तैयार हो गया है। मथुरा, भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि है यहां पर मंदिर में विशेष सुरक्षा और व्यवस्था के साथ भव्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यहां की सबसे खास बात यह है कि ठीक 12 बजे जन्म के क्षण को बेहद वास्तविक अंदाज में दर्शाया जाता है। मंदिर में भजन-कीर्तन, रंग-बिरंगी रोशनी, फूलों की सजावट और झांकियां देखने वालों के मन को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। मथुरा में जन्माष्टमी मनाना, हर भक्त के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होता है।

कृष्ण: अनंत अपरिभाषा

कृष्ण: अनंत अपरिभाषादूसरी ओर, कृष्ण ज्ञान और चेतना का मंथन भी हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यह सिर्फ एक सैनिक को युद्ध के लिए प्रेरित करने का उपदेश नहीं था, बल्कि जीवन के गहरे सत्यों, कर्मयोग, ज्ञानयोग, और भक्तियोग का सार था।

कृष्ण जन्माष्टमी 15, 16 और 17 अगस्त 2025 तीनों दिनों में से कौनसी है सही डेट, पूजा का समय क्या है?

कृष्ण जन्माष्टमी 15, 16 और 17 अगस्त 2025 तीनों दिनों में से कौनसी है सही डेट, पूजा का समय क्या है?श्रीकृष्‍ण जन्माष्टमी का महापर्व भाद्रपद के कृष्‍ण पक्ष की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार इसी तिथि और नक्षत्र में रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र अलग-अलग दिन पड़ रहा है। इसके कारण भी कंफ्यूजन है। आओ दूर करते हैं इस कंफ्यूजन को।
