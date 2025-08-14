गुरुवार, 14 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (16:03 IST)

मथुरा कृष्‍ण जन्मभूमि और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कब मनेगी जन्माष्टमी, रात को क्या है पूजा का समय?

ब्रजमंडल में श्री कृष्‍ण जन्माष्टमी की धूम रहती है। खासकर वृंदावन और मथुरा में कृ्ष्ण जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी मथुरा का श्री केशवदेव कृ्ष्ण मंदिर सजधज कर तैयार हो गया है। मथुरा, भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि है यहां पर मंदिर में विशेष सुरक्षा और व्यवस्था के साथ भव्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यहां की सबसे खास बात यह है कि ठीक 12 बजे जन्म के क्षण को बेहद वास्तविक अंदाज में दर्शाया जाता है। मंदिर में भजन-कीर्तन, रंग-बिरंगी रोशनी, फूलों की सजावट और झांकियां देखने वालों के मन को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। मथुरा में जन्माष्टमी मनाना, हर भक्त के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होता है।
 
16 अगस्त मध्यरात्रि पूजा का समय:
16 अगस्त निशिथ पूजा का समय- मध्यरात्रि 12:04 से 12:47 तक।
 
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान और सभी प्रमुख मंदिरों में 16 अगस्त की मध्यरात्रि में यह उत्सव मनाया जाएगा। यहां पर जन्माष्टमी के पर्व को दिव्य और भव्य बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इस बार जन्मभूमि मंदिर में शुक्रवार को भगवान कृष्ण की भव्य पोशाक का एक विशेष 'अर्पण और दर्शन' समारोह आयोजित किए जाने के बाद शनिवार को चांदी से सुसज्जित गर्भगृह को सिंदूर पुष्प महल की तरह सजाया गया है जहां पर भगवान श्री कृष्ण को विराजमान किया जाएगा। ठाकुरजी की चल विग्रह को 'रजत-सूप' में विराजमान कर अभिषेक स्थल तक ले जाया जाएगा। इस प्रकार भगवान का प्राकट्य भी 'रजत-कमल' पुष्प में होगा और पहला स्नान सोने की परत चढ़ी चांदी की कामधेनु गाय की मूर्ति के जरिए किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुजन ठाकुरजी के जन्माभिषेक दर्शन के लिए मंदिर परिसर में सुबह साढ़े पांच बजे से रात्रि डेढ़ बजे तक प्रवेश पा सकेंगे।
 
उल्लेखनीय है कि जन्माष्टमी का त्योहार वृंदावन के श्रीबांके बिहारी मंदिर में भी 16, अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इसके बाद अगले दिन यानी भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पर मंदिर में नंदोत्सव मनाया जाता है। ब्रज के प्रमुख मंदिर जैसे कृष्ण जन्मभूमि, बांके बिहारी और इस्कॉन वृंदावन में पवित्र अनुष्ठान और मध्यरात्रि आरती होती है।
श्री कृष्‍ण जन्माष्टमी पर बन रहे हैं शुभ योग, जानिए पूजा मुहूर्त, विधि और मंत्र

श्री कृष्‍ण जन्माष्टमी पर बन रहे हैं शुभ योग, जानिए पूजा मुहूर्त, विधि और मंत्रkrishna Janmashtami Shubh Muhurat 2025: इस बार भगवान श्रीकृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान श्रीकृष्‍ण का जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद की अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि को रोहिणी नक्ष‍त्र और जयंती योग में हुआ था। इसलिए प्रचलन से घर या मंदिर में उनकी पूजा अर्धरात्रि को निशीथ काल में की जाती है। उदयातिथि के अनुसार कृष्‍ण जन्माष्टमी इस बार 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाई जाएगी।

कृष्ण जन्माष्टमी पर इस तरह से करें बालमुकुंद की पूजा, मिलेगा फल

कृष्ण जन्माष्टमी पर इस तरह से करें बालमुकुंद की पूजा, मिलेगा फलHow to worship Balmukund: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हिन्दू धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार हैं, जिसमें भगवान कृष्र का पूजन-अर्चन किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर बाल गोपाल की पूजा करने की विधि यहां दी गई है, जिससे आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो सके। आइए यहां जानते हैं इस लेख के माध्यम से...

श्री कृष्‍ण जन्माष्टमी की 12 खास परंपरा जो इस पर्व बनाती है रोचक

श्री कृष्‍ण जन्माष्टमी की 12 खास परंपरा जो इस पर्व बनाती है रोचकइस बार भगवान श्रीकृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान श्रीकृष्‍ण का जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्‍ण पक्ष की अष्टमी के दिन रात की 12 बजे हुए था। इस दिन को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दिन और उत्सव माना जाता है। इस दिन 8 खास परंपरा या रीति रिवाज निभाए जाने का प्रचलन है। आओ जानते हैं कि वे कौनसी परंपराएं हैं।

भविष्यवाणी: शनि के दंड से मरेगा पाकिस्तान, भारत से युद्ध की अगली तारीख कौनसी?

भविष्यवाणी: शनि के दंड से मरेगा पाकिस्तान, भारत से युद्ध की अगली तारीख कौनसी?Indo Pak war Details: 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन सूर्य ग्रहण के दौरान शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया था। मीन राशि में पहले से ही विराजमान राहु के साथ उसकी युति बनी जिसे पिशाच योग कहा गया। यह योग 18 मई तक बना रहा। इसी योग में 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। इसी दौरान 18 मई से 7 जून तक मंगल और राहु का षडाष्टक योग था। इस दौरान भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया और 9 आतंकावदी ठिकाने सहित कई अन्य ठिकाने भी नष्‍ट कर दिए। फिर 10 मई को सीजफायर हो गया।

जन्माष्टमी 15 या 16 अगस्त को, जानिए सही डेट क्या है?

जन्माष्टमी 15 या 16 अगस्त को, जानिए सही डेट क्या है?श्रीकृष्‍ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को शून्य काल में मनाई जाती है, लेकिन जन्माष्टमी मनाए जाने को लेकर लोगों में भ्रम है कि यह त्योहार कब मनाएं। 15 अगस्त को मनाएं या कि 16 अगस्त को, क्योंकि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की तिथि दोनों दिन ही पड़ रही है। कुछ ज्योतिष 15 को और कुछ 16 को बता रहे हैं। ऐसे में जानिए कि सही डेट क्या है।

जन्माष्टमी पर क्यों काटा जाता है खीरा? जानिए इस परंपरा के पीछे छिपा रहस्य

जन्माष्टमी पर क्यों काटा जाता है खीरा? जानिए इस परंपरा के पीछे छिपा रहस्यjanmashtami par kheera kyu chadhta hai: जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पावन पर्व, देशभर में बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों से लेकर घरों तक में भक्तिमय माहौल होता है। लोग व्रत रखते हैं, भजन गाते हैं और ठीक आधी रात को कृष्ण का जन्म होने पर उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। लेकिन, जन्माष्टमी के जश्न में एक बहुत ही खास और अनोखी परंपरा भी निभाई जाती है – खीरा काटने की परंपरा। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे एक गहरा और भावुक अर्थ छिपा है। आइए, जानते हैं कि जन्माष्टमी पर खीरा काटने का क्या महत्व है।

भविष्यवाणी: क्या फिर से होगा पहलगाम जैसा आतंकवादी हमला, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र, अमेरिका की चाल

भविष्यवाणी: क्या फिर से होगा पहलगाम जैसा आतंकवादी हमला, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र, अमेरिका की चाल29 मार्च को शनि ग्रह के मीन राशि में जाने के बाद विश्‍व राजनीति में बदलाव हो गया है। इसके बाद कई अशुभ योग का निर्माण हुआ जिसमें शनि और राहु की युति से पिशाच योग, शनि-मंगल और राहु-मंगल का षडाष्टक योग, मंगल केतु का कुंजकेतु योग और खप्पर योग बना जिसने देश-दुनिया में युद्ध को भड़का दिया। भूकंप और बाढ़ के साथ ही कई घटना दुर्घटना को जन्म दिया। इन्हीं योग में भारत के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और फिर भारत पाकिस्तान के बीच तीन दिनों तक युद्ध चला। वर्तमान में भी इसी तरह के ग्रह योग बने हुए हैं।

कृष्ण जन्माष्टमी 15, 16 और 17 अगस्त 2025 तीनों दिनों में से कौनसी है सही डेट, पूजा का समय क्या है?

कृष्ण जन्माष्टमी 15, 16 और 17 अगस्त 2025 तीनों दिनों में से कौनसी है सही डेट, पूजा का समय क्या है?श्रीकृष्‍ण जन्माष्टमी का महापर्व भाद्रपद के कृष्‍ण पक्ष की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार इसी तिथि और नक्षत्र में रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र अलग-अलग दिन पड़ रहा है। इसके कारण भी कंफ्यूजन है। आओ दूर करते हैं इस कंफ्यूजन को।

हलषष्ठी, ललही छठ कब है? इसे बलराम जयंती क्यों कहते हैं? जानें शुभ मुहूर्त

हलषष्ठी, ललही छठ कब है? इसे बलराम जयंती क्यों कहते हैं? जानें शुभ मुहूर्तHalshashti, Balram Jayanti 2025: बलराम जयंती, हलषष्ठी/ ललही छठ कब है 2025 में तो आपको बता दें कि इस बार यह त्योहार 14 अगस्त 2025, दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। बलराम जी भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई हैं। इस दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए इसे बलराम जयंती के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं यहां इस पर्व के बारे में...

Aaj Ka Rashifal: आज इन 4 राशियों का आत्मविश्वास रहेगा चरम पर, जानें बाकी राशियों के लिए कैसा रहेगा 14 अगस्त का दिन

Aaj Ka Rashifal: आज इन 4 राशियों का आत्मविश्वास रहेगा चरम पर, जानें बाकी राशियों के लिए कैसा रहेगा 14 अगस्त का दिनToday 14 August 2025 horoscope in Hindi : 14 अगस्त 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
