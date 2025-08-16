शनिवार, 16 अगस्त 2025
August 2025 Weekly Rashifal: आपका साप्ताहिक राशिफल: इन 5 राशियों के लिए खास है यह हफ्ता

Weekly Horoscope 18-24 August 2025
Weekly Rashifal in Hindi: अगस्त महीने का नया हफ्ता इस बार 18 अगस्त से शुरू हो रहा है और यह सप्ताह 24 अगस्त तक जारी रहेगा। आइए यहां जानते हैं इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत हम यहां जानेंगे व्यापार, करियर, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, नौकरी, रोमांस और निवेश से जुड़ी हर जानकारी...ALSO READ: कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी कैसे मनाते हैं ?
 
(साप्ताहिक राशिफल : 18 अगस्त से 24 अगस्त 2025 तक)
 
मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)
कार्यक्षेत्र की दिनचर्या उत्साहहीन लग सकती है, लेकिन नए तरीकों को अपनाने से काम में रुचि बनी रहेगी। घर की भावनात्मक बातें बातचीत से हल होंगी। प्रेम जीवन में उलझनें रहेंगी, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। छोटी यात्रा मन को राहत दे सकती है। जमीन-जायदाद से जुड़ी बातों में हलचल दिखेगी। पढ़ाई में बदलाव चुनौती देगा, लेकिन दीर्घकालिक फायदा होगा। इस सप्ताह की शुरुआत थोड़ी थकान और सुस्ती के साथ हो सकती है, लेकिन सही दिनचर्या से संतुलन बना रहेगा। छोटे-छोटे खर्चे मिलकर बजट पर असर डाल सकते हैं, इसलिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखें।
शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: मैरून
 
वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी लेकिन सोच-समझकर खर्च करें। प्रोफेशनल जीवन में तेजी से तरक्की के संकेत हैं। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। लव लाइफ में संचार की जरूरत बढ़ेगी। एक अचानक की गई यात्रा मूड को रिफ्रेश कर सकती है। संपत्ति से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पढ़ाई में सफलता की निरंतरता बनी रह सकती है। इस सप्ताह सेहत पर विशेष ध्यान दें, खासकर डेंटल हेल्थ पर।
शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: पीला
 
मिथुन (21 मई – 21 जून)
परिवार का साथ भावनात्मक मजबूती देगा। प्रेम में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन समझ का भाव बनाए रखें। यात्रा योजनाएं अचानक बदल सकती हैं, बैकअप जरूर रखें। संपत्ति मामलों में समझदारी से कदम उठाएं। पढ़ाई में आत्मविश्वास बढ़ेगा। सप्ताह की शुरुआत अच्छी फिजिकल एनर्जी के साथ होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है, लेकिन जरा सी लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। करियर में असमंजस रहेगा, प्राथमिकताएं तय करें।
शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: मैजेंटा
 
कर्क (22 जून – 22 जुलाई)
प्रोफेशन में नई सोच लाभकारी रहेगी। पारिवारिक बातचीत मानसिक शांति देगी। प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी, बिना कहे भी बातें समझ में आएंगी। यात्रा सुकून दे सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतें। पढ़ाई में मनचाही प्रगति के संकेत हैं। इस सप्ताह मानसिक उतार-चढ़ाव रह सकता है, ध्यान या डिजिटल डिटॉक्स से राहत मिलेगी। पैसों की स्थिति थोड़ी अस्थिर दिख सकती है, पर चिंता की बात नहीं है।
शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: बैंगनी
 
सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)
धन आगमन सामान्य रहेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा। प्रोफेशनल जिंदगी में स्थिरता मिलेगी, छोटे बदलाव फायदेमंद होंगे। परिवार में समझदारी और संवेदनशीलता जरूरी होगी। लव लाइफ में सामंजस्य और गर्मजोशी बनी रहेगी। लंबी यात्रा प्लान हो सकती है। प्रॉपर्टी मामलों में कुछ देरी संभव है। पढ़ाई में योजना बदले तो स्पष्टता मिलेगी। इस सप्ताह आपको मानसिक और शारीरिक संतुलन पर काम करना होगा। सुबह की सुकूनभरी शुरुआत फायदेमंद होगी।
शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: सफेद
 
कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। करियर में बड़ी उपलब्धि संभव है, लेकिन विनम्रता बनाए रखें। पारिवारिक समर्थन फैसलों को आसान बनाएगा। प्रेम संबंधों में कुछ असमंजस रहेगा, हर बात को ज्यादा न सोचें। यात्रा से ज्यादा घर पर रहना बेहतर लगेगा। संपत्ति विवाद सुलझने के संकेत हैं। पढ़ाई में सुधार के लिए मेहनत जरूरी होगी। जोड़ों में अकड़न या दर्द महसूस हो सकता है, हल्की एक्सरसाइज राहत देगी।ALSO READ: एक माह में 2 ग्रहण, 7 को सूर्य और 21 को चंद्र ग्रहण से घट सकती है सबसे बड़ी घटना
शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: हरा
तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)
त्वचा से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए इस सप्ताह हाइड्रेशन और सावधानी जरूरी होगी। आर्थिक स्थिति पर थोड़ा दबाव रह सकता है, इसलिए खर्च की आदतों में सुधार करें। प्रोफेशनल जीवन में लगातार एक जैसे काम से बोरियत महसूस हो सकती है, ऐसे में कोई नया रचनात्मक शौक अपनाना ताजगी देगा। पारिवारिक समय सुकूनदायक रहेगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और बढ़ेगा। यात्रा की योजना बन सकती है, पर लचीलापन बनाए रखना जरूरी होगा। संपत्ति को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। पढ़ाई में छोटे लेकिन स्पष्ट लक्ष्य फोकस बनाए रखने में मदद करेंगे।
शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: क्रीम
 
वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)
आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और नया अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में पहचान और प्रशंसा के योग हैं। भावनाओं में हलचल रह सकती है, पर आप नियंत्रण में रहेंगे। प्रेम में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। यात्रा टल सकती है, लेकिन आत्मचिंतन का अवसर मिलेगा। संपत्ति सौदे आशा के अनुसार न हों तो रुकना बेहतर है। पढ़ाई में एक सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाएं। शारीरिक थकान हो सकती है, शरीर को विश्राम दें। 
शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: बेज
 
धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)
करियर में स्पष्टता बढ़ेगी। पारिवारिक सहयोग से व्यक्तिगत समस्याएं हल होंगी। प्रेम में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, संवाद जरूरी है। एक आध्यात्मिक यात्रा संतुलन ला सकती है। संपत्ति से फायदा हो सकता है। पढ़ाई में पुराने टॉपिक दोहराएं। इस सप्ताह हेल्दी डाइट और संतुलन बनाए रखने से मन व शरीर दोनों शांत रहेंगे। आर्थिक रूप से लाभ के संकेत हैं। नए प्रोजेक्ट्स में झिझक न करें।
शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: गोल्डन
 
मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)
फाइनेंशियल फैसलों में सावधानी बरतें। कामकाज में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। पारिवारिक मामलों में धैर्य दिखाना फायदेमंद रहेगा। प्रेम में संवाद से दूरियां मिटेंगी। यात्रा काम से जुड़ी हो सकती है और लाभदायक भी। प्रॉपर्टी में निवेश सुरक्षित महसूस होगा। पढ़ाई में ध्यान और योजना का मेल रहेगा। दिल से जुड़ी समस्याओं में सुधार संभव है, इस रफ्तार को बनाए रखें। 
शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: मैरून
 
कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)
कार्यस्थल पर स्थिरता और नए विचारों को अपनाने का मौका मिलेगा। पारिवारिक मुद्दों को शांति से सुलझाएं। लव लाइफ रोमांचक बनी रहेगी। यात्रा फायदेमंद होगी, अगर लचीलापन रखा जाए। संपत्ति से जुड़ी बातें फिलहाल अटकी रह सकती हैं, लेकिन रिसर्च जारी रखें। पढ़ाई में रुकावट दूर करने के लिए नया तरीका अपनाएं। ब्लड प्रेशर और तनाव पर नजर रखें। फाइनेंस में सुधार दिखेगा, भविष्य की प्लानिंग करें।
शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: सफेद
 
मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)
काम में आपकी काबिलियत की तारीफ़ होगी। परिवार में सुकून मिलेगा। प्रेम में अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। पास की कोई यात्रा मानसिक ताजगी देगी। संपत्ति मामलों में कानूनी सलाह लेना सही रहेगा। पढ़ाई में कॉन्सेप्ट क्लियर करना फोकस में रहेगा। इस सप्ताह इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर महसूस हो सकता है, अच्छे खानपान और आराम की जरूरत है। पुराने पेमेंट या डील से आमदनी बढ़ सकती है।ALSO READ: कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश
शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: सैफरन
