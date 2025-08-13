बुधवार, 13 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 13 अगस्त 2025 (12:33 IST)

बुध ग्रह का कर्क राशि में मार्गी गोचर 12 राशियों का राशिफल

mercury transit in cancer 2025
Direct transit of mercury in cancer: 9 अगस्त 2025 को बुध ग्रह उदित हो रहे हैं जो कि 24 जुलाई 2025 को कर्क राशि में रहते हुए अस्त हो गए थे। बुध ग्रह को व्यापार, बुद्धि, वाणी, एकाग्रता, कुशल वक्ता, लेखक, शिक्षक और मिलनसारिता का कारक ग्रह माना गया है। इसके उदय होने से 12 राशियों पर इन सभी क्षेत्र का पड़ेगा प्रभाव। जानिए सभी 12 राशियों का राशिफल।
 
1. मेष राशि: आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी बुध का आपके चतुर्थ भाव में मार्गी गोचर हुआ है। इसके फलस्वरूप आपको कार्यक्षेत्र और घर परिवार में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। इनके परिणाम में अनुकूलता भी देखने को मिलेगी। भूमि संबंधित मामलों का निपटारा होगा। सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा। नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी।
 
2. वृषभ राशि: आपकी कुंडली में दूसरे तथा पांचवें भाव के स्वामी बुध का तीसरे भाव में मार्गी गोचर हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने पड़ोसी, भाई और बहन को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर होगा। हालांकि पारिवारिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। शिक्षा और प्रेम संबंध के लिए भी यह गोचर अच्‍छा साबित हो सकता है।
 
3. मिथुन राशि: आपकी कुंडली के लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध का दूसरे भाव में मार्गी गोचर हुआ है। दूसरे भाव में बुध ग्रह के उदय से घर परिवार में सुखद स्थिति रहेगी। धन संबंधी मामले में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सेहत अच्छी रहेगी और उत्तम भोजन खाने को मिलेगा। लग्जरी आइटम खरीद पाएंगे। यात्रा के योग भी बन रहे हैं।
 
4. कर्क राशि: आपकी कुंडली में तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी बुध का लग्न अर्थात प्रथम भाव मार्गी गोचर हुआ है। इसके चलते आपके व्यक्तित्व में बदलाव आ सकता है। विदेश से जुड़े मामले में नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अस्पताल या कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले में सतर्कता से काम लें। खर्चों पर कंट्रोल करें। कार्यक्षेत्र में पर सही और गलत की पहचान करें। वाणी पर संयम रखें और किसी का अपमान न करें।
 
5. सिंह राशि: आपकी कुंडली के दूसरे तथा लाभ भाव के स्वामी बुध का द्वादश भाव मार्गी गोचर हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप आपको धन संबंधी परेशानी आ सकती है। हालांकि लाभ भाव के स्वामी होने के कारण यह परेशानी कुछ ही समय की रहेगी। सेहत का ध्यान रखना होगा। घर परिवार के लोगों से संबंध को बनाकर रखेंगे तो खुशियां आएगी। नकारात्मक चिंतन से दूर रहे।
 
6. कन्या राशि: आपकी कुंडली के लग्न और दशम भाव के स्वामी बुध का एकादश यानी लाभ भाव में मार्गी गोचर हुआ है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी सेहत में सुधार होगा। आपको कार्यक्षेत्र में लाभ होगा फिर वह कारोबार हो या नौकरी। आपकी आमदनी बढ़ सकती है। लाभ भाव में बुध ग्रह के उदित होने से भूमि भवन से संबंधित लाभ भी मिल सकता है। भाइयों का सुख मिल सकता है। संतान आदि से संबंधित मामलों में अनुकूलता भी मिल सकती है। इसके अलावा मित्रों से संबंधित मामलों में भी सकारात्मकता का ग्राफ बढ़ेगा।
 
7. तुला राशि: आपकी कुंडली के नवम यानी भाग्य तथा द्वादश भाव के स्वामी बुध का कर्म स्थान यानी 10वें भाव में मार्गी गोचर हुआ है। इस उदय के चलते कार्यक्षेत्र में अच्‍छे परिणाम प्राप्त करेंगे। प्रमोशन या इंक्रीमेंट हो सकता है। कारोबारी हैं लाभ का प्रतिशत बढ़ सकता है। घर परिवार में सुख सुविधाओं का विस्तार होगा।
 
8. वृश्चिक राशि: आपकी कुंडली में आठवें तथा एकादश भाव के स्वामी बुध का नवम भाव में मार्गी गोचर हुआ है। नवम भाव क्योंकि भाग्य का भाव है तो बुध का यहां पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है, लेकिन आपकी कुंडली के लाभ भाव के स्वामी होने के कारण वे लाभ जरूर करवा सकते हैं। अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। हालांकि नौकरी को लेकर आप सतर्क रहें।
 
9. धनु राशि: आपकी कुंडली के सप्तम भाव और दशम भाव यानी कर्म भाव के स्वामी बुध का आठवें भाव में मार्गी गोचर हुआ है। इस उदय के चलते आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। नौकरी में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वरिष्ठों का सहयोग दिलाएगा। कारोबारियों को भी लाभ होगा। दांपत्य जीवन में भी सुधार होगा। 
 
10. मकर राशि: आपकी कुंडली के छठे भाव और नवम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में मार्गी गोचर हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप दांपत्य जीवन में कुछ परेशानियां बढ़ने की संभावना है। हालांकि कार्यक्षेत्र में आपको भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। सेहत का ध्यान रखना होगा। विवादों से बचकर रहना होगा। कारोबारी हैं तो सतर्कता से काम करें, नुकसान उठाना पड़ सकता है।
 
11. कुंभ राशि: आपकी कुंडली के पांचवें और आठवें भाव के स्वामी बुध का छठे भाव में मार्गी गोचर हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। सेहत में सुधार होगा और शत्रुओं को परास्त करने में सफल होंगे। नौकरी में उन्नति करेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। संगीत और कला से जुड़े हैं तो इस कार्यक्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होगी।
 
12. मीन राशि: आपकी कुंडली के तीसरे तथा सातवें भाव के स्वामी बुध का पंचम भाव में मार्गी गोचर हुआ है। सामान्य तौर पर इसके परिणाम स्वरूप मिलेजुले परिणाम प्राप्त होंगे। संतान को लेकर चिंतित रह सकते हैं। नौकरी और रोजगार में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगें। दांपत्य जीवन भी तुलनात्मक रूप से बेहतर हो सकेगा। घर परिवार में भी मिलेजुला परिणाम देखने को मिलेगा।
