शनिवार, 16 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 16 अगस्त 2025 (16:55 IST)

क्या घर में कुत्ता पालना चाहिए? जानिए ज्योतिष और धर्मशास्त्रों के नियम

Dog Astrology
Keeping a dog is auspicious or inauspicious : क्या घर में कुत्ता पालना शुभ होता है? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है। हमारे धर्म शास्त्रों और ज्योतिष में इस विषय पर कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। कुत्ते को सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि ग्रहों और ऊर्जा से जुड़ा एक जीव माना गया है। खासकर राहु और केतु नामक छाया ग्रहों का संबंध कुत्ते से बताया जाता है।

केतु और कुत्तों का गहरा संबंध
ज्योतिष के अनुसार, केतु का संबंध कुत्तों से माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु की महादशा, अंतर्दशा या केतु की स्थिति कमजोर है, जिसके कारण वह अशुभ फल दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कुत्तों की सेवा करने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि कुत्तों को भोजन कराने से केतु का अनिष्ट प्रभाव शांत होता है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। श्वेत यानी सफेद रंग के कुत्ते को केतु का प्रतीक माना जाता है। सफेद कुत्ते को मिष्ठान (मीठा भोजन) या अन्य श्वेत वस्तुएं खिलाने से केतु ग्रह की शांति होती है। यह उपाय ज्योतिष सर्व संग्रह जैसे ग्रंथों में भी वर्णित है।

शनि ग्रह और काले कुत्ते का संबंध
सिर्फ केतु ही नहीं, बल्कि शनि ग्रह से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी कुत्ते का उपाय बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति शनि की साढ़ेसाती, ढैया या अन्य किसी तरह से शनि के प्रकोप से पीड़ित है, तो उसे काले कुत्ते को भोजन कराने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि काले कुत्ते को मीठा भोजन या अन्य प्रिय वस्तुएं खिलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से व्यक्ति की परेशानियां कम होती हैं।

धार्मिक मान्यताएं
सनातन धर्म में कुत्ते को भैरो देवता का वाहन माना गया है। इसलिए उनकी सेवा करना पुण्य का काम माना जाता है। वहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कुत्तों को पालना फायदेमंद माना जाता है। ये भावनात्मक तनाव को कम करते हैं, अकेलापन दूर करते हैं और हमें अधिक सक्रिय बनाते हैं। हालांकि, ज्योतिष के अनुसार, कुत्ते को घर में पालने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना उचित माना जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह आपके लिए लाभकारी होगा या नहीं। इस प्रकार, धर्मशास्त्र और ज्योतिष दोनों ही कुत्ते पालने को एक सकारात्मक और लाभकारी कार्य मानते हैं। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने में भी सहायक होता है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

