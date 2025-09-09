मंगलवार, 9 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. mangal ka tula rashi me gochar fal 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (17:22 IST)

Mangal Gochar 2025 : मंगल का तुला राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा धन लाभ

mangal in tula rashi 2025
Mangal ka gochar 2025: 13 सितंबर 2025 की रात 08 बजकर 18 मिनट पर मंगल ग्रह का कन्या राशि से निकलकर शुक्र ग्रह की तुला राशि में गोचर होगा। तुला का मंगल अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि तुला में मंगल के गोचर के चलते 4 राशियों को इससे भरपूर लाभ होगा। उनके अटके कार्य पूर्ण होंगे और करीब 1 माह तक लाभ होगा। 
 
1. सिंह राशि: आपकी कुंडली के चौथे और नौवें भाव के स्वामी मंगल का तीसरे भाव में गोचर होगा जो आपके पराक्रम और साहस को बढ़ाएगा। आपके आराम और सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। यात्राओं से लाभ होगा। नौकरी में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापार के क्षेत्र में भी आप बेहतर मुनाफा प्राप्त करने में सफल होंगे। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा और आप अधिक धन कमाने में सफल रहेंगे। साथ ही, आप अच्छी बचत भी कर पाएंगे।
 
2. वृश्चिक राशि: आपकी कुंडली के पहले और छठे भाव के स्वामी मंगल का बारहवें भाव में गोचर होगा जो ऋण, पैतृक संपत्ति या सट्टे से लाभ प्राप्त करने की ओर संकेत करता है। यह लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बनाता है। यदि आप करोबारी हैं तो विदेश से जुड़े कारोबार में लाभ मिल सकता है। यदि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करते हैं और सेहत पर ध्यान देते हैं तो आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी।
 
3. धनु राशि: आपकी कुंडली के मंगल पांचवें और बारहवें भाव के स्वामी होकर ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे। यह लाभ का भाव है जो लाभ देगा। हालांकि यदि आप धर्म कर्म के काम में लगे हैं तो लाभ मिलने के संकेत हैं। व्यापार के क्षेत्र में अगर आप सट्टे से जुड़े काम करते हैं तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको बस अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा।
 
4. मकर राशि: आपकी कुंडली के चौथे और ग्यारहवें भाव के स्वामी मंगल का दसवें भाव में गोचर शुभ माना जा रहा है। नौकरी में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। प्रमोशन के साथ वेतनवृद्धि के योग बन सकते हैं। नौकरी में आपको नए अवसर मिल सकते हैं, जो आपको संतोष और सफलता प्रदान करेंगे। कारोबारी हैं तो अच्छा मुनाफा कमाने में सफल होंगे। इस दौरान आप यात्रा भी कर सकते हैं। आर्थिक रूप से, यह समय आपके लिए धन कमाने और संतुष्टि पाने का है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?

September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?Weekly Horoscope September Month : इस बार सितंबर महीने का नया हफ्ता 08 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 14 सितंबर तक जारी रहेगा। इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। आइए यहां जानते हैं...

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्तिShradh paksh 2025: सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। यह 15 दिनों की वह अवधि है जब हम अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। पितृ पक्ष में कुछ विशेष नियमों का पालन करने से न केवल पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।

Pitru Paksha 2025: में श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होगा कब तक रहेगा?

Pitru Paksha 2025: में श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होगा कब तक रहेगा?श्राद्ध पक्ष 2025: तिथि, महत्व और करने योग्य कार्य

Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से होगा श्राद्ध पक्ष प्रारंभ, जानें शास्त्रों के नियम और खास बातें

Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से होगा श्राद्ध पक्ष प्रारंभ, जानें शास्त्रों के नियम और खास बातेंpitr paksh ke dauraan kya karen: 7 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। पितृपक्ष के इन सोलह दिनों में 'पितृ-आराधना' हेतु श्राद्ध व तर्पण इत्यादि किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितृगणों (पितरों) के निमित्त तर्पण व ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है किन्तु जानकारी के अभाव में अधिकांश लोग इसे उचित रीति से नहीं करते...

Shradh 2025: क्या लड़कियां कर सकती हैं पितरों का तर्पण? जानिए शास्त्रों में क्या लिखा है

Shradh 2025: क्या लड़कियां कर सकती हैं पितरों का तर्पण? जानिए शास्त्रों में क्या लिखा हैcan ladies perform tarpanam: पितृ पक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान करना एक पवित्र और महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है। हिंदू धर्म में यह कार्य पारंपरिक रूप से पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन, आधुनिक समय में यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या महिलाएं भी अपने पितरों का तर्पण कर सकती हैं? इस विषय पर धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं।

और भी वीडियो देखें

Shradh Paksha 2025: सर्वपितृ आमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण का योग, जानिए कब करें श्राद्ध कर्म

Shradh Paksha 2025: सर्वपितृ आमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण का योग, जानिए कब करें श्राद्ध कर्मsolar eclipse on sarvapitri amavasya 2025: 7 सितंबर 2025 रविवार को चंद्र ग्रहण वाले दिन 16 श्राद्ध प्रारंभ हुए थे और अब 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण रहेगा। यह संयोग करीब 100 वर्षों के बाद बना है। सूर्य ग्रहण वाले दिन कब करें सर्वपितृ अमावस्या के दिन का श्राद्ध। जिनका इस तिथि को निधन हुआ है या जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध इस दिन करते हैं।

Rahu Gochar 2025: 10 साल बाद राहु का खुद के नक्षत्र में होगा प्रवेश, 3 राशियों के लिए अति शुभ

Rahu Gochar 2025: 10 साल बाद राहु का खुद के नक्षत्र में होगा प्रवेश, 3 राशियों के लिए अति शुभAstrology Rahu Transit 2025: वर्तमान में छाया ग्रह राहु शनि की कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। इस साल राहु ग्रह पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से निकलकर 23 नवंबर को करीब 10 साल बाद शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा जो कि उसका खुद का नक्षत्र है। यहां यह 2 अगस्त 2026 तक रहेगा। इस दौरान 3 राशियों को यह मालामाल कर देगा।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (9 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (9 सितंबर, 2025)Today 09 September horoscope in Hindi 2025 : कैसा रहेगा आज 09 सितंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार मंगलवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

09 September Birthday: आपको 9 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

09 September Birthday: आपको 9 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!09 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 09 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 9 सितंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 9 सितंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय09 September Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 9 सितंबर, 2025...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com