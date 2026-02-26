Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 फरवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 27 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 27 February 2026 horoscope in Hindi: करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी वाक्पटुता और साहस की सराहना होगी।

लव: प्रेम रिश्तों में पारदर्शिता बनी रहेगी।

धन: आज निवेश के लिए दिन मध्यम है।

स्वास्थ्य: सिर में भारीपन महसूस हो सकता है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: तकनीकी कार्यों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन प्रगति वाला रहेगा।

लव: पुरानी बातों को भूलकर पार्टनर के साथ नए सिरे से शुरुआत करें।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं।

स्वास्थ्य: गर्दन या कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है।

उपाय: सफेद चंदन का तिलक लगाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात की संभावना है।

धन: आज किसी को भी उधार देने से बचें।

स्वास्थ्य: अच्छे पाचन हेतु पर्याप्त पानी पिएं।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा लोग आज कार्यस्थल पर धैर्य रखें।

लव: परिवार के साथ समय बिताने से आपसी प्रेम बढ़ेगा।

धन: लॉटरी या शेयर में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं।

स्वास्थ्य: आज हल्का भोजन लें।

उपाय: शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: सरकारी नौकरी वालों को आज सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर टकराव न होने दें।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे, बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: हृदय रोगी तनाव से बचें।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: आज आपका मैनेजमेंट स्किल ऑफिस में चर्चा का विषय बनेगा।

लव: लव बर्ड्‍स का मन आज प्रसन्न रहेगा।

धन: पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है।

स्वास्थ्य: त्वचा से संबंधित एलर्जी आज परेशान कर सकती है।

उपाय: छोटी कन्याओं को दक्षिणा या फल दें।

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर आज का दिन रचनात्मक रहेगा।

लव: दांपत्य जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: शोध और खोज के कार्यों में लगे लोगों को आज सफलता मिलेगी।

लव: लव रिश्तों के मसले को बातचीत से सुलझाएं।

धन: भूमि-भवन से जुड़े लेन-देन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: किसी संक्रमण का खतरा हो सकता है।

उपाय: हनुमान अष्टक का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च अधिकारियों के साथ बैठक सफल रहेगी।

लव: पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं।

धन: आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा।

स्वास्थ्य: घुटनों के पुराने दर्द से राहत मिल सकती है।

उपाय: पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: मेहनत का फल आज आपको मिल सकता है।

लव: आज पार्टनर के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है।

धन: आज खर्चों की सूची तैयार रहेगी।

स्वास्थ्य: तनाव से सिरदर्द हो सकता है।

उपाय: शनिवार की शाम पीपल के नीचे दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: टीम वर्क में काम करना आपके लिए फलदायी होगा।

लव: लव लाइफ में कुछ नया अनुभव करेंगे।

धन: इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर धन खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: पैरों में सूजन की शिकायत रह सकती है।

उपाय: काले तिल का दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: व्यापार में आज बड़ा ऑर्डर मिल सकता है।

लव: प्रेमी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी, विवाह की बात चल सकती है।

धन: भविष्य के लिए निवेश करना आज शुभ रहेगा।

स्वास्थ्य: गले में खराश या जुकाम की समस्या हो सकती है।