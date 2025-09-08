मंगलवार, 9 सितम्बर 2025
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  आज का मुहूर्त
  Today Daily Muhurat
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 सितंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

10 September 2025 ke Muhurat
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
10 September 2025 Today Shubh Muhurat :क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 10 सितंबर, 2025, बुधवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-आश्विन
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-शरद
 
वार-बुधवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-तृतीया
 
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-रेवती
 
योग (सूर्योदयकालीन)-वृद्धि
 
करण (सूर्योदयकालीन)-विष्टि
 
लग्न (सूर्योदयकालीन)-सिंह
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 6:00 से 9:11, 5:00 से 6:30 तक
 
राहुकाल (अशुभ समय): 
 
दोप. 12:00 से 1:30 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
चन्द्र स्थित-मेष
 
दिशा शूल-ईशान
 
योगिनी वास-आग्नेय 
 
गुरु तारा-उदित
 
शुक्र तारा-उदित
 
आज के विशेष उपाय
 
आज का मंत्र-ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:।
 
आज का उपाय-किसी बटुक को कांस्य पात्र भेंट करें। 
 
वनस्पति तंत्र उपाय-अपामार्ग के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
विशेष: भद्रा/पंचक समाप्त/तृतीया-चतुर्थी श्राद्ध (पंचांग भेद)/श्री गणेश चतुर्थी व्रत (चन्द्रोदय रात्रि 07:57)
 
यात्रा शकुन-हरे फ़ल खाकर अथवा दूध पीकर यात्रा पर निकले।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
