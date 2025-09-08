सोमवार, 8 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. समाचार
  4. Shardiya Navratri Devi Durga Anushthan 2025 in Narmadapuram
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया
Last Updated : सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (11:51 IST)

नर्मदापुरम् में दादाजी दरबार में होगा ऐतिहासिक देवी अनुष्ठान एवं अखंड हवन

Shardiya Navratri 2025
भोपाल की राजधानी से 75 किमी दूर नर्मदा तट पर स्थित नर्मदापुरम् में श्रीधूनीवाले दादाजी दरबार में शारदीय नवरात्रि में ऐतिहासिक देवी अनुष्ठान अन्तर्गत अखंड दुर्गासप्तशती पाठ एवं हवन होने जा रहा है। यह अनुष्ठान श्री धूनीवाले दादाजी के कृपापात्र शिष्य श्री शिवानन्द महाराज के चातुर्मास कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा। 
 
श्री शिवानन्द महारज जी ने इससे पूर्व गुरु पूर्णिमा से अनवरत 51 दिवसीय जनकल्याणार्थ महायज्ञ सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है। इसी चातुर्मास कार्यक्रम की श्रृंखला में वे अब ऐतिहासिक देवी अनुष्ठान करने जा रहे हैं। इस देवी अनुष्ठान में प्रतिदिन 151 वैदिक ब्राह्मण दुर्गासप्तशती का अखंड पाठ करेंगे। 
 
देवी अनुष्ठान में प्रतिदिन शताधिक विभिन्न दुर्लभ जड़ी-बूटियों एवं लगभग 5 टन हवन सामग्री एवं घी से नित्य हवन होगा। आयोजन से जुड़े ज्योतिषाचार्य पं हेमन्त रिछारिया ने बताया कि देवी अनुष्ठान में प्रतिदिन 108 लीटर गौदुग्ध से मां नर्मदा का अभिषेक किया जाएगा एवं प्रतिदिन विशेष आहुति भी हवन में प्रदान की जावेगी। इस पुण्य आयोजन में श्रद्धालुगण स्वयं भी हवन में सम्मिलित होकर पुण्यलाभ अर्जित कर सकते हैं। 
 
गौरतलब बात यह है श्रीधूनी वाले दादाजी के कृपा पात्र शिष्य अखंड परिक्रमावासी श्री शिवानन्द दादाजी द्वारा किए जा रहे चातुर्मास के अन्तर्गत सम्पन्न हुआ स्वर्ण आहुतियों से हुआ महायज्ञ नमर्दापुरम् एवं इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए अभी तक श्रद्धा व आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।

धूनी के हवन से उठी उत्तुंग यज्ञाग्नि की भान्ति इस चातुर्मास की ख्याति दूर-दूर फैल रही है। भारी मात्रा में श्रद्धालुगण दादाजी दरबार एवं श्री शिवानन्द महाराज जी के दर्शन हेतु अपने-अपने नगरों व गांवों से नर्मदापुरम् पहुंच रहे हैं। 
 
नवरात्रि में होने जा रहे इस देवी अनुष्ठान में श्रद्धालुओं के लिए विशाल भण्डारा प्रसादी की व्यवस्था अपराह्न 11 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगी। इस ऐतिहासिक देवी अनुष्ठान में अष्टमी को महानिशा पूजा होगी, जिसमें जगज्जननी मां अम्बे का विशेष श्रृंगार, विभिन्न फलों एवं 1008 साड़ियों से अर्चन किया जाएगा। आयोजन के बारे में नगर की अधिकांश जनता का कहना है कि हमने ऐसा अद्भुत आयोजन अपने जीवन में पहली बार देखा है जिसमें किसी भी समीति का गठन किए बिना बगैर चन्दे के लाखों-करोडों का आयोजन सम्पन्न हो रहा है। 
 
दादाजी दरबार में भारी संख्या में उपस्थित जनता श्री शिवानन्द महाराज के दर्शन पा कर स्वयं को धन्य समझते हुए प्रतिदिन पुण्यलाभ अर्जित कर रही है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

07 सितंबर 2025 को होगा खग्रास चंद्रग्रहण, देश-दुनिया पर होगा प्रभावी

07 सितंबर 2025 को होगा खग्रास चंद्रग्रहण, देश-दुनिया पर होगा प्रभावीखग्रास चंद्रग्रहण 07 सितंबर को, जानें सूतक और मोक्ष का समय

Ganesh Visarjan 2025 : गणेश उत्सव के अंतिम दिन कर लें ये काम, पूरे साल कोई विघ्न नहीं करेगा परेशान

Ganesh Visarjan 2025 : गणेश उत्सव के अंतिम दिन कर लें ये काम, पूरे साल कोई विघ्न नहीं करेगा परेशानGanesh Visarjan rules and rituals: गणेश उत्सव के 10 दिनों का उल्लास, भक्ति और समर्पण अनंत चतुर्दशी के दिन एक भावनात्मक विदाई के साथ समाप्त होता है। यह दिन केवल गणपति बप्पा को विदा करने का नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसे विशेष कार्य करने का भी शुभ अवसर है, जो पूरे साल हमारे जीवन में सुख-समृद्धि और शांति ला सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन कार्यों को करने से गणेश जी का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहता है और कोई भी विघ्न हमें परेशान नहीं करता। आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन हमें कौन से काम जरूर करने चाहिए।

Ganesh Visarjan 2025: गणेश विसर्जन के बाद पूजन सामग्री का क्या करें? जानिए सही तरीका

Ganesh Visarjan 2025: गणेश विसर्जन के बाद पूजन सामग्री का क्या करें? जानिए सही तरीकाGanesh Visarjan 2025: गणेश उत्सव की 10 दिवसीय भक्ति और उल्लास के बाद, अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा की विदाई का क्षण आता है। इस विदाई के बाद घर में बची हुई पूजा सामग्री, जैसे कलश, नारियल और अन्य वस्तुएं, भक्तों के मन में एक सवाल खड़ा करती हैं। इन पवित्र वस्तुओं को कैसे संभालना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन सामग्रियों को सही तरीके से विसर्जित या उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें भगवान गणेश की कृपा और ऊर्जा समाहित होती है। आइए जानते हैं गणेश विसर्जन के बाद हर पूजन सामग्री का क्या करना चाहिए।

Lunar eclipse 2025: चंद्र ग्रहण: वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण और उपाय

Lunar eclipse 2025: चंद्र ग्रहण: वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण और उपायLunar eclipse 2025: चंद्र ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसने सदियों से मानव जाति को आकर्षित किया है और प्रभावित किया है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है और चंद्रमा पर अपनी छाया डालती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। यह एक ऐसा पल होता है जब चंद्रमा का रंग लाल या तांबे जैसा हो जाता है, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। हालांकि, यह सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि कई संस्कृतियों और ज्योतिष में इसका गहरा महत्व है।

Lunar Eclipse 2025: क्या इस बार का चंद्रग्रहण भी लेकर आने वाला है डर और तबाही की नई लहर?

Lunar Eclipse 2025: क्या इस बार का चंद्रग्रहण भी लेकर आने वाला है डर और तबाही की नई लहर?Lunar eclipse 2025 India Sutak period: वर्ष का अंतिम 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान राहु और चंद्रमा एक ही राशि कुंभ में और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जिससे ग्रहण योग का निर्माण होगा। इससे पहले 14 मार्च 2025 को चंद्र ग्रहण लगा था जिसके चलते कई घटना-दुर्घटनाओं के साथ प्राकृतिक आपदाएं आई थी। इस बार भी यही आशंका जताई जा रही है।

और भी वीडियो देखें

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में प्रतिपदा का श्राद्ध कैसे करें?

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में प्रतिपदा का श्राद्ध कैसे करें?Pitru Paksha 2025: प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध उन पितरों के लिए किया जाता है जिनका निधन किसी भी माह की प्रतिपदा तिथि को हुआ हो। यह श्राद्ध पितृ पक्ष का पहला श्राद्ध होता है, जिसे विधि-विधान से करने पर पितर प्रसन्न होकर परिवार को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस समयावधि में...

चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए?

चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए?What to do after chandra grahan: चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहला काम स्नान करना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए, शरीर और मन की शुद्धि के लिए स्नान करना ज़रूरी है। अगर संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें, वरना घर पर नहाते समय पानी में गंगाजल मिला लें...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (8 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (8 सितंबर, 2025)Today Rashifal 08 September 2025 | कैसा रहेगा आज 08 सितंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

08 September Birthday: आपको 8 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

08 September Birthday: आपको 8 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!08 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 08 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 8 सितंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 8 सितंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 08 September 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 8 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com