गुरुवार, 4 सितम्बर 2025
  धर्म-संसार
  व्रत-त्योहार
  श्राद्ध पर्व
  What to do during Pitru Paksha
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया
Last Updated : गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (15:45 IST)

Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से होगा श्राद्ध पक्ष प्रारंभ, जानें शास्त्रों के नियम और खास बातें

pitr paksh ke dauraan kya karen
Shradh Paksha 2025: 7 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। पितृपक्ष के इन सोलह दिनों में 'पितृ-आराधना' हेतु श्राद्ध व तर्पण इत्यादि किया जाता है। शास्त्र का वचन है- 'श्रद्धया इदम् श्राद्धम्' अर्थात् पितरों के निमित्त श्रद्धा से किया गया कर्म ही श्राद्ध है।ALSO READ: Pitru Paksha 2025: में श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होगा कब तक रहेगा?

श्राद्ध पक्ष में पितृगणों (पितरों) के निमित्त तर्पण व ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है किन्तु जानकारी के अभाव में अधिकांश लोग इसे उचित रीति से नहीं करते जो कि दोषपूर्ण है क्योंकि शास्त्रानुसार 'पितरो वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता:' अर्थात् देवता भाव से प्रसन्न होते हैं और पितृगण शुद्ध व उचित विधि से किए गए श्राद्धकर्म से।
 
श्राद्ध पक्ष में तर्पण एवं ब्राह्मण भोजन कराने से पितृ तृप्त होते हैं। श्राद्ध पक्ष में नित्य मार्कण्डेय पुराणान्तर्गत 'पितृ स्तुति' करने से पितृ प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्धपक्ष में 'कुतप' काल में नित्य तर्पण करना चाहिए। तर्पण सदैव काले तिल, दूध, पुष्प, कुश, तुलसी, नर्मदा/गंगाजल मिश्रित जल से करें।

तर्पण सदैव पितृ-तीर्थ (तर्जनी व अंगूठे के मध्य का स्थान) से करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्राद्धकर्म अनिवार्य है, वह करना ही चाहिए लेकिन उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जीवित अवस्था में अपने माता-पिता की सेवा करना। जिसने जीवित अवस्था में ही अपने माता-पिता को अपनी सेवा से संतुष्ट कर दिया हो उसे अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता ही है। 
 
शास्त्र का वचन है-'वित्तं शाठ्यं न समाचरेत' अर्थात् श्राद्ध में कंजूसी नहीं करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य से बढ़कर श्राद्ध कर्म करना चाहिए।
 
श्राद्धकर्म करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें-
 
श्राद्ध पक्ष में नित्य करें 'तर्पण'-
शास्त्रानुसार विष्णु को स्तुति, देवी को अर्चन, सूर्य को अर्घ्य एवं पितरों को तर्पण अतिशय प्रिय है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में 'कुतप' काल में नित्य तर्पण करें। तर्पण सदैव काले तिल, दूध, पुष्प, कुश, तुलसी, नर्मदा/गंगाजल मिश्रित जल से करें। तर्पण सदैव पितृ तीर्थ (तर्जनी व अंगूठे के मध्य का स्थान) से करें।
 
श्राद्ध में लोहे या स्टील के पात्रों का उपयोग ना करें-
शास्त्रानुसार श्राद्ध कर्म में लोहे या स्टील के पात्रों का प्रयोग वर्जित है। श्राद्ध कर्म में चांदी के पात्रों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। चांदी के अभाव में तांबे के पात्रों का प्रयोग कर सकते हैं।
 
श्राद्ध में 'वृषोत्सर्ग' का बहुत महत्व है-
 
शास्त्रानुसार शास्त्र में 'वृष' (नन्दी) छोड़ने का बहुत महत्व बताया गया है। गौ-दान के समान ही 'वृष' दान भी करना चाहिए लेकिन यह कर्म केवल पुरुषों के निमित्त ही करना चाहिए महिलाओं के लिए नहीं। 'वृषोत्सर्ग' के बिना किए गए श्राद्ध का फ़ल निष्फ़ल हो जाता है।
 
आमान्न दान से श्राद्ध की सम्पन्नता-
हमारे शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि जो व्यक्ति श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कराने में असमर्थ हों वे 'आमान्न' दान से भी श्राद्ध को सम्पन्न कर सकते हैं। 'आमान्न दान' किसी ब्राह्मण को ही किया जाना चाहिए। ग्रामीण अंचलों में इसे 'सीदा' देना भी कहा जाता है।
 
आमान्न दान- अन्न, घी, गुड़, नमक आदि भोजन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं।
 
श्राद्ध पक्ष में करे 'पितृ स्तुति'-श्राद्ध पक्ष में नित्य मार्कण्डेय पुराणान्तर्गत 'पितृ स्तुति' करने से पितृ प्रसन्न एवं तृप्त होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
 
क्या हैं 'श्राद्धकर्ता' व 'श्राद्धभोक्ता' के लिए शास्त्र के निर्देश-
 
श्राद्धपक्ष में सभी सनातनधर्मी अपने पितरों के निमित्त श्राद्धकर्म करते हैं। सनातन धर्म के सभी अनुयायियों को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध के दो मुख्य अंग हैं- 1. पिण्डान 2. ब्राह्मण भोजन। हमारे शास्त्रों में श्राद्ध करने वाले (श्राद्धकर्ता) और श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण (श्राद्धभोक्ता) के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं। आइए जानते हैं क्या हैं वे नियम-
 
श्राद्धकर्ता के लिए नियम- शास्त्रानुसार श्राद्धकर्ता को श्राद्ध वाले दिन निम्न नियमों का पालन आवश्यक रूप से करना ही चाहिए-
1. पूर्णरूपेण सात्विक मनोदशा रखे।
2. पान इत्यादि भक्षण ना करें।
3. तेल मालिश, दाढ़ी, केशकर्तन इत्यादि ना कराए।
4. स्त्री के साथ सहवास ना करे।
5. किसी दूसरे के घर अथवा बाहर भोजन ना करे।
 
श्राद्धभोक्ता के लिए नियम- शास्त्रानुसार श्राद्धभोक्ता को श्राद्ध वाले दिन निम्न नियमों का पालन आवश्यक रूप से करना ही चाहिए-
1. श्राद्धभोज करने के उपरांत उसी दिन दूसरे घर में दोबारा श्राद्धभोजन ना करे।
2. लम्बी यात्रा ना करे।
3. श्राद्धभोज वाले दिन दान ना दे।
4. स्त्री के साथ सहवास ना करे।
5. भोजन करते समय मौन रहकर भोजन करे।
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]

सितंबर माह के पहले सप्ताह में किसके चमकेंगे सितारे, जानें साप्ताहिक राशिफल 01 से 07 September तक

सितंबर माह के पहले सप्ताह में किसके चमकेंगे सितारे, जानें साप्ताहिक राशिफल 01 से 07 September तकअपनी राशिनुसार जानें सितंबर के नए हफ्ते का विस्तृत फलादेश

Anant chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी के दिन बाजू पर धागा क्यों बांधते हैं?

Anant chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी के दिन बाजू पर धागा क्यों बांधते हैं?Ganesh chaturthi 2025: इस बार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी 06 सितंबर 2025 शनिवार के दिन रहेगी। इसी दिन गणपति विसर्जन होगा। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है। पूजा के दौरान बाजू पर अनंत नाम का धागा बांधते हैं। इस दिन श्री हरि की पूजा करके तथा अपने हाथ के ऊपरी भाग में या गले में धागा बांध कर या लटका कर (जिस पर कोई भी पवित्र विष्णु मंत्र पढ़ा गया हो) व्रती अनंत व्रत को पूर्ण करता है।

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक काल

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक कालchandra grahan sutak kaal 2025: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने वाला है। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। भारत के अलावा यह संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा।

घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा की इस 1 चौपाई का करें पाठ, बजरंगबली की कृपा से संकट रहेंगे दूर

घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा की इस 1 चौपाई का करें पाठ, बजरंगबली की कृपा से संकट रहेंगे दूरmost powerful chaupai of hanuman chalisa: हिन्दू धर्म में हनुमान जी को संकटमोचन और बल, बुद्धि और विद्या का देवता माना जाता है। मान्यता है कि उनकी आराधना से जीवन के हर संकट और बाधा दूर हो जाती है। हनुमान चालीसा में कई ऐसी चौपाइयां हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करती हैं। इन्हीं में से एक चौपाई है जिसका पाठ खासकर घर से बाहर निकलते समय करना शुभ माना जाता है। यह चौपाई है: "सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।"

गणपति की पूजा में कौन-कौन सी वस्तुएं ज़रूरी होती हैं और क्यों?

गणपति की पूजा में कौन-कौन सी वस्तुएं ज़रूरी होती हैं और क्यों?List of Ganesh Puja items : गणपति पूजा में इस पूजा में विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग होता है, जिसमें मूर्ति स्थापना, पूजा सामग्री, भोग और सजावट की वस्तुएं शामिल हैं। यहां भगवान गणेश की पूजा की जरूरी वस्तुओं की सूची तथा उनके महत्व पर जानकारी दी जा रही है। यह लेख आपके लिए बहुउपयोगी साबित होगा। आइए जानते हैं यहां...

Ganesh Visarjan 2025: पहली बार घर में विराजे हैं बप्पा तो जान लीजिए गणेश विसर्जन की सही विधि, ना भूलें ये खास बातें

Ganesh Visarjan 2025: पहली बार घर में विराजे हैं बप्पा तो जान लीजिए गणेश विसर्जन की सही विधि, ना भूलें ये खास बातेंGanesh Visarjan 2025: गणेश उत्सव का उल्लास, भक्ति और समर्पण अनंत चतुर्दशी के दिन एक भावनात्मक विदाई के साथ समाप्त होता है। अगर आप पहली बार अपने घर में गणपति बप्पा को लेकर आए हैं, तो उनकी विदाई भी पूरी श्रद्धा और सही विधि से होनी चाहिए। यह क्षण केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे और भगवान के बीच का एक पवित्र रिश्ता है। आइए जानते हैं कि गणेश विसर्जन के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपकी 10 दिन की सेवा सफल हो।

Shradh paksh 2025: श्राद्ध विधि: पिंडदान और तर्पण करने का सही तरीका और नियम

Shradh paksh 2025: श्राद्ध विधि: पिंडदान और तर्पण करने का सही तरीका और नियमShradh Paksha 2025: साल 2025 में श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) 7 सितंबर, रविवार से शुरू होकर 21 सितंबर, रविवार तक रहेंगे। 21 सिंतरब को सर्व पितृ अमावस्या रहेगी। श्राद्ध की सही विधि, पिंडदान और तर्पण करने का संपूर्ण तरीका, सामग्री की सूची और महत्वपूर्ण मंत्र। जानें कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए सही विधि से श्राद्ध कैसे करें।

september 2025 panchak: सितंबर में इस तारीख से लगने वाले हैं पंचक, भूलकर भी न करें ये 5 काम, वर्ना हो सकता है नुकसान

september 2025 panchak: सितंबर में इस तारीख से लगने वाले हैं पंचक, भूलकर भी न करें ये 5 काम, वर्ना हो सकता है नुकसानseptember 2025 panchak dates: ज्योतिष शास्त्र में पंचक को एक ऐसा समय माना जाता है जब कुछ विशेष कार्यों को करने से बचना चाहिए। यह एक अशुभ काल होता है, जो पांच दिनों तक चलता है। इस दौरान ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होती है कि यह समय कुछ शुभ कार्यों के लिए सही नहीं माना जाता। सितंबर महीने में भी पंचक लगने जा रहा है। आइए जानते हैं कि यह कब से कब तक रहेगा और इस दौरान किन 5 कामों से बचना चाहिए।

september 2025 numerology: सितंबर में इन मूलांक के लोगों पर किस्मत होगी मेहरबान, छप्पर फाड़ कर बरसेगी दौलत

september 2025 numerology: सितंबर में इन मूलांक के लोगों पर किस्मत होगी मेहरबान, छप्पर फाड़ कर बरसेगी दौलतNumerology predictions september 2025: ज्योतिष शास्त्र में मूलांक का विशेष महत्व है, जो हमारे जन्म की तारीख से निकाला जाता है। मूलांक हमारे व्यक्तित्व, भाग्य और भविष्य को प्रभावित करता है। सितंबर का महीना कई लोगों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति और ऊर्जा के अनुसार, कुछ खास मूलांक वालों के लिए यह महीना बेहद भाग्यशाली साबित होने वाला है। आइए जानते हैं कि कौन से मूलांक हैं, जिनके लिए सितंबर में किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं और धन की वर्षा होगी।

Pitru Paksha 2025: में श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होगा कब तक रहेगा?

Pitru Paksha 2025: में श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होगा कब तक रहेगा?Shradh Paksha 2025: साल 2025 में श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) 7 सितंबर, रविवार से शुरू होकर 21 सितंबर, रविवार तक रहेंगे। इस बार तृतीया और चतुर्थी का श्राद्ध एक ही दिन रहेगा। इस दौरान पितरों को श्रद्धांजलि देने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विभिन्न श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध पक्ष 2025 की सही तारीखें, शुभ मुहूर्त और इसका धार्मिक महत्व जानें। पितृ पक्ष में श्राद्ध करने की विधि और ध्यान रखने योग्य बातें यहाँ पढ़ें।
Webdunia
