Shukra Gochar 2025: शुक्र का कर्क राशि में गोचर, 4 राशियां हो जाएंगी मालामाल

shukra ka kark rashi me gochar 2025: 21 अगस्त 2025 को 01 बजकर 08 पर शुक्र ग्रह ने चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश किया है। शुक्र ग्रह 15 सितंबर 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। आओ जानते हैं ऐश्वर्य, धन, कला और साहित्य के कारक ग्रह शुक्र किन 4 राशियों पर हैं मेहरबान।

1. मिथुन राशि: आपकी कुंडली के पांचवें और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र का दूसरे भाव में गोचर हुआ है। इस गोचर के चलते घर परिवार के प्रति आपकी रुचि में बढ़ोतरी होगी। लग्जरी आइटम खरीदने का योग बनेगा। गीत, संगीत और कला में रुचि बढ़ेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शासन प्रशासन से संबंधित मामलों में सहयोग मिलेगा।

2. कन्या राशि: आपकी कुंडली के दूसरे और नवम यानी भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का एकादश यानी लाभ भाव में गोचर हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलने के कारण हर कार्य में सफलता अर्जित करेंगे। घर परिवार में सामंजस्यता बनी रहेगी।

3. वृश्चिक राशि: आपकी कुंडली के सातवें और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र का आपके भाग्य यानी नवम भाव में गोचर हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप आपको नौकरी और कारोबार में भाग्य का सहयोग मिलेगा। सरकारी विभाग से जुड़े हुए जातकों को अच्छा सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्रा के योग भी बनेंगे। घर परिवार या रिश्तेदारी में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है।

4. धनु राशि: आपकी कुंडली के छठे भाव और लाभ भाव के स्वामी शुक्र का अष्टम भाव में गोचर हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप कोई कर्ज लेने जा रहे हैं तो यदि आप उसे जल्दी चुकाने की क्षमता रखते हैं तो ही लें। हालांकि पत्नी की सेहत का ध्यान रखना होगा।