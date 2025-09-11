गुरुवार, 18 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 12 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 12 September 2025
1. मेष (Aries)
Today 12 September horoscope in Hindi 2025 :करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी, जिससे पदोन्नति के योग बन सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आप दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।ALSO READ: Sanja festival 2025: संजा लोकपर्व क्या है, जानिए पौराणिक महत्व और खासियत
 
2. वृषभ (Taurus)
करियर: काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से आप उन्हें पार कर लेंगे। 
लव: रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें और बहस से बचें।
धन: आज अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, जिससे बजट बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में परेशानी हो सकती है।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें।
 
3. मिथुन (Gemini)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी में वृद्धि का संकेत मिल सकता है।
लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: आर्थिक लाभ के योग हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। मानसिक शांति का अनुभव करेंगे।
उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।
 
4. कर्क (Cancer)
करियर: काम का दबाव अधिक रहेगा। मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने में देरी हो सकती है।
लव: परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: सोच-समझकर खर्च करें। आज कोई बड़ा निवेश न करें।
स्वास्थ्य: तनाव के कारण पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं।
 
5. सिंह (Leo)
करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे।
लव: लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं।
धन: धन लाभ के प्रबल योग हैं। आज आपको अचानक से कहीं से पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं।
 
6. कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से विवाद की संभावना है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें।
लव: रिश्ते में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। बातचीत से इन्हें सुलझाएं।
धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण सेहत बिगड़ सकती है।
7. तुला (Libra)
करियर: आज आप अपने काम से सबको प्रभावित करेंगे। नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ता मधुर होगा। आप एक-दूसरे के प्रति अधिक समझदार बनेंगे।
धन: आय में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी।
उपाय: आज के दिन व्रत रखें। पितृ पूजन करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: काम में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आज काम करने में मन नहीं लगेगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं।
धन: खर्चे बढ़ेंगे। फिजूलखर्ची से बचें।
स्वास्थ्य: चोट लगने की संभावना है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधान रहें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
9. धनु (Sagittarius)
करियर: आज आपकी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता काम आएगी। नए विचार आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में मजबूती आएगी।
धन: आपको किसी पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 
10. मकर (Capricorn)
करियर: काम में बहुत ज्यादा दबाव महसूस होगा। आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।
लव: पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: गणेश पूजा विधि-विधान से करें।
 
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: आज का दिन आपके लिए शुभ है। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के योग बन रहे हैं।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ता और मजबूत होगा।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी बरतें।
उपाय: गरीबों को खाने पीने की वस्तुओं का दान दें।
 
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में ध्यान से काम करें। कोई गलती हो सकती है। 
लव: पार्टनर के साथ संबंध और गहरा होने से मन प्रसन्न होगा।
धन: घर-बाहर के क्षेत्र से धन लाभ के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी। 
 
