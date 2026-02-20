Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 फरवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 21 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 21 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: भारत में खाटू श्याम बाबा के 10 बड़े मंदिर, क्या आप जानते हैं 3 मूल मंदिर कहां है? क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 21 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। आज विनायकी चतुर्थी मनाई जा रही है।

आज का पंचांग (21 फरवरी 2026)

तिथि- चतुर्थी

वार: शनिवार (Saturday)

विक्रम संवत: 2082 (नल)

शक संवत: 1947

माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)

विशेष: पंचक (रात्रि 07.54 तक)।

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: रेवती (सुबह 06:15 तक, उसके बाद अश्विनी)

योग: शुभ (सुबह 09:10 तक, उसके बाद शुक्ल)

करण: बव (सुबह 10:30 तक, उसके बाद बालव)

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:57 तक (सबसे शुभ समय)

अमृत काल: रात 03:45 से 05:15 तक (22 फरवरी की सुबह)

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:16 से 06:06 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:32 से 03:18 तक

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 09:50 से 11:15 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)

यमगण्ड: दोपहर 01:55 से 03:20 तक

गुलिक काल: सुबह 06:56 से 08:20 तक