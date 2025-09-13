शनिवार, 13 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. श्राद्ध पर्व
  4. Navami Shraddha 2025
Written By WD Feature Desk

shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में नवमी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

Navami Tithi Shraddha 2025
How to perform Navami Shraddha: इस बार का श्राद्ध पक्ष नवमी तिथि तक पहुंच गया है और पितृ पक्ष में नवमी तिथि का श्राद्ध, जिसे मातृ नवमी भी कहा जाता है, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए किया जाता है जिनका निधन इस तिथि को हुआ हो।ALSO READ: Shradh Paksha 2025: पितृ पक्ष की प्रमुख श्राद्ध तिथियां, कुतुप काल और शुभ मुहूर्त की लिस्ट

यह श्राद्ध माताओं, दादी, परदादी और परिवार की अन्य दिवंगत विवाहित महिलाओं को समर्पित है। इस दिन श्राद्ध करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यतानुसार कुतुप काल को श्राद्ध कर्म करने के लिए सबसे शुभ और महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस मुहूर्त में किए गए कर्मों का फल सीधे पितरों को मिलता है।
 
नवमी श्राद्ध: 15 सितंबर की तिथि और मुहूर्त 2025
 
नवमी तिथि का प्रारम्भ- 15 सितंबर 2025 को सुबह 03:06 बजे से, 
नवमी तिथि समाप्त- 16 सितंबर 2025 को सुबह 01:31 पर। 
 
श्राद्ध अनुष्ठान समय : नवमी श्राद्ध सोमवार, सितंबर 15, 2025 को
कुतुप मुहूर्त- दोपहर 12:09 से 12:58 मिनट तक।
अवधि- 00 घंटे 49 मिनट्स
 
रौहिण मुहूर्त- दोपहर 12:58 से 01:47 मिनट तक।
अवधि- 00 घंटे 49 मिनट्स
 
अपराह्न काल- दोपहर 01:47 से 04:14 मिनट तक।
अवधि- 02 घंटे 27 मिनट्स
 
मातृ नवमी का महत्व: श्राद्ध पक्ष में, प्रत्येक तिथि का श्राद्ध उसी तिथि को करना चाहिए जिस दिन व्यक्ति का निधन हुआ हो। लेकिन नवमी तिथि थोड़ी अलग है। इस दिन उन सभी महिलाओं का श्राद्ध किया जाता है, जिनकी मृत्यु सुहागिन या अविवाहित अवस्था में हुई हो। यह तिथि विशेष रूप से माताओं, दादी, परदादी और परिवार की अन्य दिवंगत महिलाओं को समर्पित है।

ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध करने से परिवार की सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। मातृ नवमी पर विधि-विधान से श्राद्ध करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और घर में सुख-शांति आती है।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 9 दिन क्या करें और क्या न करें?
 
नवमी तिथि का श्राद्ध विधि: 
 
1. पितरों का स्मरण करें: सबसे पहले पितरों का ध्यान करें और उनका स्मरण करें।
 
2. पिंडदान करें: तिल, जौ, गुड़ और आटे से बने पिंड को जल में अर्पित करें।
 
3. तर्पण करें: जल में तिल, कूशा और जल लेकर तर्पण दें। इसे तीन बार करना शुभ माना जाता है।
 
4.  भोजन का भोग लगाएं: पितरों के लिए विशेष भोजन बनाएं और इसे कौआ, गाय, कुत्ता आदि जीवों को अर्पित करें। यह माना जाता है कि इन जीवों को भोजन देने से पितरों को तृप्ति मिलती है।
 
5. ब्राह्मणों को भोजन कराएं: श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना भी जरूरी होता है।
 
6. दान करें: जरूरतमंदों को दान देना श्राद्ध के फल को बढ़ाता है।
 
सावधानियां: 
पवित्रता बनाए रखें: श्राद्ध के दिन स्नान अवश्य करें और साफ-सुथरे वस्त्र पहनें।
 
शुभ मुहूर्त का पालन करें: श्राद्ध कर्म मुहूर्त में ही करें, इससे अधिक पुण्य मिलता है।
 
शांत मन से करें: श्राद्ध कर्म करते समय मन को शांत रखें और मन से पूर्वजों का स्मरण करें।
 
मांसाहार से परहेज: श्राद्ध के दिन मांसाहार वर्जित होता है।
 
पर्याप्त जल अर्पित करें: तर्पण में जल की मात्रा ठीक होनी चाहिए।
 
यह श्राद्ध इस दिन श्राद्ध करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। 
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में अष्टमी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Astrological predictions 2025: इन ग्रहों और ग्रहण के संयोग से देश और दुनिया में हो रहा है उत्पात, आने वाले समय में होगा महायुद्ध

Astrological predictions 2025: इन ग्रहों और ग्रहण के संयोग से देश और दुनिया में हो रहा है उत्पात, आने वाले समय में होगा महायुद्धग्रह-नक्षत्रों के संयोग से 2025 में हुए वैश्विक घटनाक्रम: एक ज्योतिषीय विश्लेषण

Sanja festival 2025: संजा लोकपर्व क्या है, जानिए पौराणिक महत्व और खासियत

Sanja festival 2025: संजा लोकपर्व क्या है, जानिए पौराणिक महत्व और खासियतSanjha festival 2025: संजा लोकपर्व मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ अंचल, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक पर्व है। यह पर्व पितृ पक्ष के 16 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा से होती है और यह अमावस्या तक जारी रहता है।

Sarvapitri amavasya 2025: वर्ष 2025 में श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या कब है?

Sarvapitri amavasya 2025: वर्ष 2025 में श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या कब है?shradh 2025 start date and end date: 7 सितंबर 2025 रविवार को चंद्र ग्रहण वाले दिन 16 श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं जो 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण के दौरान समाप्त होंगे। 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या है। जिनका इस तिथि को निधन हुआ है या जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध इस दिन करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात-अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। इसे पितृविसर्जनी अमावस्या, महालय समापन आदि नामों से जाना जाता है।

Durga Ashtami 2025: शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी कब है, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्व

Durga Ashtami 2025: शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी कब है, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्वNavratri Durga Ashtami 2025: दुर्गा अष्टमी 2025 कब है? जानिए शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी की सही तारीख, हवन का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन विधि और इसका धार्मिक महत्व। इस बार यह त्योहार 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 01 अक्ट़बर 2025 बुधवार को समाप्त होगा। यानी 10 दिनों का यह पर्व रहेगा। 22 सितंबर को कलश और घट स्थापना होगी और 30 सितंबर को दुर्ग अष्टमी दुर्गाष्टमी यानी महाष्टमी रहेगी।

Mangal Gochar 2025 : मंगल का तुला राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा धन लाभ

Mangal Gochar 2025 : मंगल का तुला राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा धन लाभMangal ka gochar 2025: 13 सितंबर 2025 की रात 08 बजकर 18 मिनट पर मंगल ग्रह का कन्या राशि से निकलकर शुक्र ग्रह की तुला राशि में गोचर होगा। तुला का मंगल अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि तुला में मंगल के गोचर के चलते 4 राशियों को इससे भरपूर लाभ होगा। उनके अटके कार्य पूर्ण होंगे और करीब 1 माह तक लाभ होगा।

और भी वीडियो देखें

shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में अष्टमी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में अष्टमी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांAshtami Shraddha 2025 : पितृ पक्ष में अष्टमी तिथि का श्राद्ध उन लोगों के लिए किया जाता है, जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की अष्टमी तिथि को हुई हो। यह श्राद्ध पितरों को संतुष्ट करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। आइए यहां जानते हैं इस श्राद्ध के बारे में खास जानकारी...

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 9 दिन क्या करें और क्या न करें?

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 9 दिन क्या करें और क्या न करें?2025 Shardiya Navratri Rules : शारदीय नवरात्रि 2025 में 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। यह नौ दिनों का त्योहार मां दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। इस दौरान किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्य क्या करें और कुछ वर्जित कार्य, क्या न करें इसके बारे में खास जानकारी इस लेख के माध्यम से नीचे दी जा रही हैं। आइए जानते हैं...

shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में सप्तमी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में सप्तमी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांSaptami Shraddha 2025: पितृ पक्ष में सप्तमी श्राद्ध, पितरों को समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन होता है और उस दिन उन पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन उसी तिथि को हुआ हो। सप्तमी तिथि का श्राद्ध भी इसी परंपरा का हिस्सा है। इस दिन विधिवत श्राद्ध कर्म करने से पितरों को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 सितंबर, 2025)Today Rashifal 13 September 2025 | कैसा रहेगा आज 13 सितंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय

Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समयMangal ka gochar 2025: 13 सितंबर 2025 को रात 08:18 बजे मंगल ग्रह कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेगा। ज्योतिष के अनुसार, तुला राशि में मंगल का यह गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, जिससे उन्हें आने वाले एक महीने तक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं किन 4 राशियों को इस गोचर से सतर्क रहना होगा:-
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com