गुरुवार, 1 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

02 January Birthday: आपको 2 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

02 January Birthday
02 January Janmdin: आज का दिन आपके लिए खास है, और हम आपके व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में कुछ खास बातें लेकर आए हैं। जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 2 तारीख को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।ALSO READ: 2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍स
 
आपका जन्मदिन: 2 जनवरी
 
दिनांक 2 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 2 होगा। मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा हैं, जो मन के कारक हैं। यही कारण है कि आप स्वभाव से अत्यधिक भावुक, कल्पनाशील और संवेदनशील होते हैं। दूसरों के दुख से प्रभावित होना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है। आप में करुणा और दया कूट-कूट कर भरी होती है।
 
आप मानसिक रूप से मजबूत होते हुए भी, शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर हो सकते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। चंद्रमा के प्रभाव से, आपका स्वभाव भी उसकी कलाओं की तरह बदलता रहता है- कभी शांत, तो कभी थोड़ा बेचैन। लेकिन आप में अहंकार बिल्कुल भी नहीं होता, और यही आपकी सबसे प्यारी विशेषता है। यदि आप जल्दबाजी छोड़कर धैर्य से काम लें, तो जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं।
 
आपके लिए खास
 
शुभ दिनांक: 2, 11, 20, 29
शुभ अंक: 2, 11, 20, 29, 56, 65, 92
शुभ वर्ष: 2027, 2029, 2036
ईष्टदेव: भगवान शिव, बटुक भैरव, चंद्रदेव
शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला, सिल्वर ग्रे
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
आज का दिन आपके लिए समझदारी और सावधानी से चलने का है। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
 
करियर और व्यवसाय: व्यापार-व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। कोई बड़ा जोखिम लेने से बचें।
 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। छोटी-मोटी परेशानियाँ हो सकती हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें।
 
पारिवारिक जीवन: परिवार में कोई भी विवाद हो, तो उसे आपसी समझ से सुलझाएं। किसी बाहरी व्यक्ति को दखल देने का मौका न दें।
 
ध्यान देने योग्य: कागज़ात से जुड़े मामलों में ख़ास सावधानी बरतें। बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर न करें। लेखन और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों को भी सतर्क रहना होगा।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
गिप्पी ग्रेवाल (Gippy Grewal): रूपिंदर सिंह 'गिप्पी' ग्रेवाल भारतीय अभिनेता, गायक, फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं। 
 
बुला चौधरी (Bula Choudhary): प्रसिद्ध तैराक, अर्जुन अवार्डी, पद्म श्री अवार्डी, भारत की पूर्व महिला राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन।
 
अश्विनी कुमार चौबे (Ashwini Kumar Choubey): भारत की सोलहवीं लोकसभा में सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञों में से एक।
 
एस.आर श्रीनिवास वर्द्धन (S.R. Srinivasa Vardhan): सथमंगलम रंगा अयंगर श्रीनिवास वर्धन एक भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद् हैं। 
 
सुकुमार सेन (Sukumar Sen): भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: January 2026 Monthly Rashifal: जनवरी 2026 के मासिक राशिफल में क्या है आपके लिए खास? जानें अपने सितारों का हाल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 जनवरी, 2026)

Budh Gochar 2025: बुध का धनु राशि में गोचर, 8 राशियों के लिए बेहद ही शुभ

Budh Gochar 2025: बुध का धनु राशि में गोचर, 8 राशियों के लिए बेहद ही शुभBudh Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, तर्क और संवाद के कारक माने जाने वाले बुध ग्रह 29 दिसंबर 2025 की सुबह 07:14 बजे गुरु की राशि धनु में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध का गुरु की राशि में गोचर शुभ माना जा सकता है। ऐसे में 6 राशियों को मिलेगा बहुत कुछ, खुल जाएंगे उनके भाग्य। चमकेगा किस्मत का सितारा।

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफलJanuary 2026: जनवरी 2026 एक नए साल की शुरुआत है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सभी 12 राशियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ आपकी राशि के अनुसार जनवरी 2026 का संक्षिप्त राशिफल दिया गया है।

नए साल 2026 के संकल्प: क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं?

नए साल 2026 के संकल्प: क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं?New Year 2026 Resolutions:जैसे ही कैलेंडर का आखिरी पन्ना पलटता है, हम जोश से भर जाते हैं। 'नया साल, नया मैं' के नारे के साथ हम जिम जाने, किताब पढ़ने या सुबह जल्दी उठने की कसमें खाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग चाय कॉफी छोड़ने, नशा छोड़ने और कुछ नया सीखने की कसम खाते हैं लेकिन आंकड़ों की मानें तो जनवरी खत्म होते-होते 90% लोग अपने संकल्प छोड़ देते हैं और फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और इस साल आप उन 10% लोगों में कैसे शामिल हो सकते हैं जो वास्तव में खुद को बदलते हैं? आइए जानते हैं।

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदा

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदाJanuary 2026 Rashifal: जनवरी 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है, खासकर मकर राशि के लिए, क्योंकि शनि की इस राशि में कई बड़े ग्रहों का जमावड़ा (युति) होने वाला है। जनवरी 2026 में जिन राशियों को विशेष रूप से लाभ होने की संभावना है, वे इस प्रकार हैं।

2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍स

2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍सBest Online Astrology Websites 2026 in India: डिजिटल युग में ज्योतिष अब सिर्फ मंदिरों या पंडित जी के घर तक सीमित नहीं रह गया है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन ज्योतिष परामर्श का चलन तेजी से बढ़ा है। साल 2026 में करियर, विवाह, प्रेम, धन और स्वास्थ्य जैसे अहम फैसलों के लिए लोग ऑनलाइन ज्योतिष वेबसाइटों का सहारा ले रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 02 जनवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 02 जनवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय02 January 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 02 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और मुहूर्त...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 जनवरी, 2026)Today 01 January horoscope in Hindi 2026: आज कैसा रहेगा आपका गुरुवार, 01 जनवरी 2026, साल का पहला दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बृहस्पतिवार का भविष्यफल। नया साल किसके लिए लाएगा खुशियां अपार और कौन होगा परेशान। यहां वेबदुनिया पर पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों के दैनिक राशिफल से संबंधित एकदम सटीक जानकारी...Today Rashifal 01 January 2026

New Year Horoscope 2026: साल 2026 में चमकने वाली हैं इन 5 राशियों की किस्मत, जानें ग्रहों के गोचर का पूरा हाल

New Year Horoscope 2026: साल 2026 में चमकने वाली हैं इन 5 राशियों की किस्मत, जानें ग्रहों के गोचर का पूरा हालNew Year 2026 Astrology: साल 2025 की विदाई और 2026 के आगमन के साथ ही ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति एक नई इबारत लिखने को तैयार है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से वर्ष 2026 अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इस साल शनि, राहु और गुरु जैसे बड़े ग्रह अपनी चाल से सभी राशियों के जीवन में उथल-पुथल और बड़े बदलाव लाएंगे।

01 January Birthday: आपको 1 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

01 January Birthday: आपको 1 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!01 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। यहां यहां पेश है दिनांक 01 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 01 जनवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 01 जनवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 01 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 01 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com