शनिवार, 13 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. नवरात्रि
  3. नवरात्रि पूजा
  4. What to do and what not to do on the 9 days of Sharadiya Navratri
Written By WD Feature Desk

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 9 दिन क्या करें और क्या न करें?

Navratri
9 days of Navratri guidelines: शारदीय नवरात्रि, नौ दिनों का एक पवित्र पर्व है, जो देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दौरान भक्तजन देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत, पूजा-पाठ और विशेष अनुष्ठान करते हैं।

अगर आप भी इस नवरात्रि को पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ मनाना चाहते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि किन बातों का पालन करना चाहिए और किनसे बचना चाहिए। आइए जानते हैं, शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों में क्या करें और क्या न करें। वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि पर्व 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। ALSO READ: Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिन पहनें अलग रंग, मिलेगा मां दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद
 
शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों में क्या करें (Dos)
 
- घर की साफ-सफाई: नवरात्रि शुरू होने से पहले और त्योहार के दौरान अपने घर को साफ-सुथरा रखें। माना जाता है कि देवी साफ जगह पर वास करती हैं।
 
- कलश स्थापना: नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करें, जिसे घटस्थापना भी कहते हैं। यह नौ दिनों तक चलने वाले अनुष्ठान की शुरुआत का प्रतीक है।
 
- मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा: हर दिन मां दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा करें और उन्हें समर्पित रंग के कपड़े पहनें।
 
- व्रत और सात्विक भोजन: अगर आप व्रत रखते हैं, तो अनाज, लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन से परहेज करें। इसके बजाय, फलाहार (फल), दूध, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, और सेंधा नमक का सेवन करें।
 
- अखंड ज्योति: नौ दिनों तक घर में अखंड ज्योति (लगातार जलने वाला दीपक) जलाएं।
 
- दुर्गा सप्तशती का पाठ: प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सुनें।
 
- कन्या पूजन: अष्टमी (आठवें दिन) या नवमी (नौवें दिन) पर, कन्या पूजन करें। इसमें नौ छोटी लड़कियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन (जैसे पूड़ी, हलवा, और चना) और उपहार दिए जाते हैं।
 
- दान: इस दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को दान-पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है।
 
 
- तामसिक भोजन: नौ दिनों तक लहसुन, प्याज, और मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें।
 
- बाल, दाढ़ी और नाखून: नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून काटने से बचें।
 
- चमड़े की चीजें: चमड़े से बनी वस्तुओं, जैसे बेल्ट, पर्स, और जूते का उपयोग करने से बचें।
 
- शराब और तंबाकू: किसी भी तरह के नशीले पदार्थ जैसे शराब और तंबाकू का सेवन न करें।
 
- काले कपड़े: पूजा के दौरान या सामान्य दिनों में भी काले रंग के कपड़े न पहनें।
 
- अपमान: किसी का भी, खासकर महिलाओं का अपमान न करें और क्रोध व अपशब्दों से बचें।
 
- नकारात्मक विचार: यह समय शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की शुद्धि का है, अत: मन में बुरे या नकारात्मक विचार न लाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Shardiya Navratri 2025 : इस नवरात्रि में क्या होगी मां दुर्गा की सवारी, जानिए माता के आगमन और प्रस्थान में छुपे भविष्य के संकेत
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Astrological predictions 2025: इन ग्रहों और ग्रहण के संयोग से देश और दुनिया में हो रहा है उत्पात, आने वाले समय में होगा महायुद्ध

Astrological predictions 2025: इन ग्रहों और ग्रहण के संयोग से देश और दुनिया में हो रहा है उत्पात, आने वाले समय में होगा महायुद्धग्रह-नक्षत्रों के संयोग से 2025 में हुए वैश्विक घटनाक्रम: एक ज्योतिषीय विश्लेषण

Sanja festival 2025: संजा लोकपर्व क्या है, जानिए पौराणिक महत्व और खासियत

Sanja festival 2025: संजा लोकपर्व क्या है, जानिए पौराणिक महत्व और खासियतSanjha festival 2025: संजा लोकपर्व मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ अंचल, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक पर्व है। यह पर्व पितृ पक्ष के 16 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा से होती है और यह अमावस्या तक जारी रहता है।

Sarvapitri amavasya 2025: वर्ष 2025 में श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या कब है?

Sarvapitri amavasya 2025: वर्ष 2025 में श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या कब है?shradh 2025 start date and end date: 7 सितंबर 2025 रविवार को चंद्र ग्रहण वाले दिन 16 श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं जो 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण के दौरान समाप्त होंगे। 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या है। जिनका इस तिथि को निधन हुआ है या जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध इस दिन करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात-अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। इसे पितृविसर्जनी अमावस्या, महालय समापन आदि नामों से जाना जाता है।

Durga Ashtami 2025: शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी कब है, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्व

Durga Ashtami 2025: शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी कब है, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्वNavratri Durga Ashtami 2025: दुर्गा अष्टमी 2025 कब है? जानिए शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी की सही तारीख, हवन का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन विधि और इसका धार्मिक महत्व। इस बार यह त्योहार 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 01 अक्ट़बर 2025 बुधवार को समाप्त होगा। यानी 10 दिनों का यह पर्व रहेगा। 22 सितंबर को कलश और घट स्थापना होगी और 30 सितंबर को दुर्ग अष्टमी दुर्गाष्टमी यानी महाष्टमी रहेगी।

Mangal Gochar 2025 : मंगल का तुला राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा धन लाभ

Mangal Gochar 2025 : मंगल का तुला राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा धन लाभMangal ka gochar 2025: 13 सितंबर 2025 की रात 08 बजकर 18 मिनट पर मंगल ग्रह का कन्या राशि से निकलकर शुक्र ग्रह की तुला राशि में गोचर होगा। तुला का मंगल अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि तुला में मंगल के गोचर के चलते 4 राशियों को इससे भरपूर लाभ होगा। उनके अटके कार्य पूर्ण होंगे और करीब 1 माह तक लाभ होगा।

और भी वीडियो देखें

shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में सप्तमी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में सप्तमी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांSaptami Shraddha 2025: पितृ पक्ष में सप्तमी श्राद्ध, पितरों को समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन होता है और उस दिन उन पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन उसी तिथि को हुआ हो। सप्तमी तिथि का श्राद्ध भी इसी परंपरा का हिस्सा है। इस दिन विधिवत श्राद्ध कर्म करने से पितरों को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 सितंबर, 2025)Today Rashifal 13 September 2025 | कैसा रहेगा आज 13 सितंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय

Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समयMangal ka gochar 2025: 13 सितंबर 2025 को रात 08:18 बजे मंगल ग्रह कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेगा। ज्योतिष के अनुसार, तुला राशि में मंगल का यह गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, जिससे उन्हें आने वाले एक महीने तक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं किन 4 राशियों को इस गोचर से सतर्क रहना होगा:-

13 September Birthday: आपको 13 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

13 September Birthday: आपको 13 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!13 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 13 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 सितंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 सितंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 13 September 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 सितंबर...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com