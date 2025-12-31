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Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 01 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1st January 2026 Horoscope
1. मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 01 January 2026 : करियर: आज साल का पहला दिन कार्यक्षेत्र में सफलता का रहने वाला है। नई परियोजनाओं के लिए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में गर्मजोशी रहेगी, लेकिन थोड़ी सी समझ की आवश्यकता है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग फायदेमंद रहेगा।
उपाय: लाल रंग के कपड़े पहनें और देवी मंदिर में ताजे फूलों का दान करें।ALSO READ: नए साल 2026 के संकल्प: क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं?
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर: नववर्ष आगमन के दिन कार्यक्षेत्र के कार्य में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन दृढ़ता से काम करें तो सफलता मिलेगी।
लव: प्रेमी/प्रेमिका के साथ अच्छे संवाद बनाए रखें।
धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द और तनाव से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: मंदिर के दर्शन करके गाय को घी या आटा खिलाएं।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: आज नए अवसरों की तलाश करेंगे, नववर्ष आगमन पर सफलता आपके कदम चूमेगी।
लव: रिश्तों में मिठास बनी रहेगी, थोड़ा समय एक-दूसरे के लिए निकालें।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुराने निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य रहेगा, लेकिन छोटी-मोटी समस्याओं का ध्यान रखें।
उपाय: स्वच्छता बनाए रखें, और हरा रंग पहनें।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: साल 2026 के पहले दिन काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन कड़ी मेहनत से सुधार होगा।
लव: आज अपने साथी के साथ खास पल बिताएंगे।
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी। बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकावट से बचने के लिए आराम की आवश्यकता है।
उपाय: आज चांदी की वस्तु खरीदें तथा खाद्य सामग्री दान करें।
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: नववर्ष की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में नए अवसर आएंगे, सफलता का मार्ग खुलेगा।
लव: प्रेम जीवन में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन समाधान निकल आएगा।
धन: आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक दिन है, खर्च पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्यमंत्र का जाप करें और तांबे की धातु का उपयोग करें।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: आज कार्य में निरंतरता बनाए रखें, सफलता अवश्य मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में तालमेल बनाए रखें, थोड़ी समझदारी की जरूरत है।
धन: धन लाभ होगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: फिटनेस पर ध्यान दें, नियमित व्यायाम करें।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: नववर्ष आगमन में कार्य में स्थिरता और सफलता मिलेगी। अपने प्रयासों से अवसर प्राप्त करें।
लव: प्रेम में सच्चाई और विश्वास की आवश्यकता है।
धन: आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी, निवेश से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय: सफेद रंग के कपड़े पहनें और दान करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: साल की शुरुआत कार्य में उन्नति से होगी, लेकिन काम का दबाव अधिक बना रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी, आपके रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: वित्तीय दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा। जोखिम से बचें।
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा, लेकिन संयम बरतें।
उपाय: जल में नमक डालकर पीपल के पेड़ के नीचे रखें।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: आज आपके काम में बदलाव आ सकता है, लेकिन यह सकारात्मक होगा।
लव: प्रेम संबंधों में तालमेल बनाए रखें।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और नए स्रोतों से लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: शरीर में कुछ थकान महसूस हो सकती है, आराम करें।
उपाय: ताजे फूलों का दान करें और गुनगुना पानी पिएं।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: हर क्षेत्र के जातक को आज कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन सब्र और मेहनत की आवश्यकता है।
लव: रिश्ते में तनाव हो सकता है, लेकिन संवाद से समाधान होगा।
धन: धन का लाभ मिलेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, योग करें।
उपाय: हल्दी का दान करें और काले रंग से बचें।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर: नववर्ष 2026 का पहले दिन आपको कार्यक्षेत्र में नई दिशा मिलेगी, सफलता आपके साथ है।
लव: प्रेम जीवन में मिठास रहेगी, अच्छे पल एक-दूसरे के साथ बिताएं।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बचत करें।
स्वास्थ्य: स्वस्थ जीवन के लिए ध्यान और योग को अपनाएं।
उपाय: हरा रंग पहनें और पंखे का दान करें।
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन आप इसे आसानी से संभाल लेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन सामंजस्य बनाए रखें।
धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी, खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन आराम की आवश्यकता है।
उपाय: गुलाबी रंग पहनें और भगवान श्री कृष्ण को नमन करें।ALSO READ: Jupiter Transit 2026: नववर्ष 2026 में गुरु किन जातकों के विवाह में बनेंगे बाधक
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