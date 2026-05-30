रविवार, 31 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 31 May 2026
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 31 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Image giving the message of daily horoscope 2026 with the help of both palms along with 12 zodiac signs

1. मेष (Aries)

Today 31 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। 
लव: सिंगल जातकों के जीवन में नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है।
धन: निवेश के लिए दिन बहुत शुभ है। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द और आंखों में थकान रह सकती है।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में विस्तार के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। 
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। 
धन: आज सोना खरीदना आपके लिए समृद्धि लाएगा।
स्वास्थ्य: गले से संबंधित परेशानी हो सकती है। 
उपाय: लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: मीडिया और कला क्षेत्र के लोगों के लिए दिन अच्छा है।
लव: लव लाइफ में मधुरता आएगी। 
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे। 
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। 
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में ईमानदारी बरतें। 
धन: धन का आगमन होगा लेकिन हाथ में रुकेगा नहीं। 
स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीया जलाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे।
लव: पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनेगा।
धन: आज किया गया निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा देगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। 
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करें। 
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। 
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है। 
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर चल रही राजनीति से खुद को दूर रखें। 
लव: वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। 
धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: थकान और पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: तकनीक और शोध क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में किसी तीसरे का हस्तक्षेप न होने दें। 
धन: भविष्य के लिए बचत योजना सफल होगी।
स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें।
उपाय: हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा के प्रयास सफल होंगे।
लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। 
धन: आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा। 
स्वास्थ्य: सेहत बहुत अच्छी रहेगी। 
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: व्यापारियों को आज बड़ा मुनाफा होने की संभावना है।
लव: जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है। 
धन: पुराने निवेश से लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में दर्द रह सकता है। मालिश करें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है।
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। 
स्वास्थ्य: पेट संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: लेखन क्षेत्र के लोगों को सम्मान मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। 
धन: उधार लेन-देन से आज बचना चाहिए। 
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहें।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 1 जून 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीर

शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीरज्योतिष शास्त्र में शनि और केतु के षडाष्टक योग को आमतौर पर एक चुनौतीपूर्ण योग माना जाता है, क्योंकि इसमें दो उग्र और क्रूर ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव में होते हैं। लेकिन 25 नवंबर 2026 तक का समय सभी के लिए बुरा नहीं है। इस बार यह योग 5 भाग्यशाली राशियों की सोई हुई किस्मत को जगाने आ रहा है।

26 मई को उदय होंगे बुध ग्रह: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, क्या आपकी राशि भी है शामिल?

26 मई को उदय होंगे बुध ग्रह: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, क्या आपकी राशि भी है शामिल?बुध देव का वृषभ राशि में उदय ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है। बुद्धि, संवाद और चातुर्य के कारक बुध 26 मई 2026 की रात 11:19 बजे जब उदित होंगे, तो कई बंद पड़े किस्मत के ताले खुलेंगे। खासकर 5 राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और करियर-कारोबार में जबरदस्त उछाल आएगा। आइए जानते हैं कि इस नए बदलाव से किन 5 राशियों की जिंदगी चमकने वाली है।

मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की दुर्लभ युति, 3 राशियों पर होगी धन और सुख की बारिश

मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की दुर्लभ युति, 3 राशियों पर होगी धन और सुख की बारिशज्योतिष शास्त्र में गुरु (बृहस्पति) और शुक्र को सबसे शुभ और फलदायी ग्रह माना गया है। गुरु जहां ज्ञान, भाग्य, और वृद्धि के कारक हैं, वहीं शुक्र धन, वैभव, विलासिता और सुख-सुविधाओं के स्वामी हैं। जब इन दोनों बड़े ग्रहों की युति (मिलन) मिथुन राशि में होती है, तो यह एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली गजलक्ष्मी योग का निर्माण करती है। इस युति के प्रभाव से कुछ राशियों के जीवन में सुख, शांति और धन की भारी वर्षा होने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं वो भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।

Purushottam Maas: अधिकमास में ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा, मिलेगा अक्षय पुण्य

Purushottam Maas: अधिकमास में ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा, मिलेगा अक्षय पुण्यपुरुषोत्तम मास चल रहा है जिसे अधिकमास भी कहते हैं। इस माह में श्रीहरि विष्णुजी के पुरुषोत्तम स्वरूप की पूजा विधिवत, खासकर षोडशोपचार पूजन करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। चलिए जानते हैं कि षोडशोपचार पूजा कैसे करते हैं और क्या है इस पूजा की सामग्री।

Vastu Lifestyle Tips: वास्तु के अनुसार कपड़े, जूते और हेयरकट चुनें, बदल सकती है किस्मत

Vastu Lifestyle Tips: वास्तु के अनुसार कपड़े, जूते और हेयरकट चुनें, बदल सकती है किस्मतवास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हम जो कपड़े पहनते हैं, जैसे जूते चुनते हैं और जिस तरह अपने बाल रखते हैं, उसका सीधा असर हमारे आभामंडल (Aura) और हमारी ग्रह स्थिति पर पड़ता है। इन तीन चीजों को वास्तु के अनुकूल रखकर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, धन और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। आइए तीनों विषयों को विस्तार से समझते हैं।

और भी वीडियो देखें

31 May Birthday: आपको 31 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

31 May Birthday: आपको 31 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!31 May Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 31 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 31 मई 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 31 मई 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय31 May 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 31 मई, 2026 का विशेष पंचांग...

Weekly Horoscope 1 to 7 June: साप्ताहिक राशिफल (1 से 7 जून 2026): अपने भाग्य को जानें और तैयार रहें

Weekly Horoscope 1 to 7 June: साप्ताहिक राशिफल (1 से 7 जून 2026): अपने भाग्य को जानें और तैयार रहेंHoroscope 1 June to 7 June 2026: इस साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत 1 जून से 7 जून 2026 का सप्ताह आपको नई शुरुआत और महत्वपूर्ण निर्णयों का संकेत देता है। इस सप्ताह कुछ राशियों को स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। वहीं, कुछ राशियों के लिए यह समय सफलता और लाभ का होगा। आप साप्ताहिक राशिफल का पालन करके अपनी योजनाओं और कार्यों में संतुलन बना सकते हैं...

क्या आप भी गलत तरीके से करते हैं गायत्री मंत्र का जाप? जानें सही नियम और 21 दिनों में देखें चमत्कारी बदलाव

क्या आप भी गलत तरीके से करते हैं गायत्री मंत्र का जाप? जानें सही नियम और 21 दिनों में देखें चमत्कारी बदलावगायत्री मंत्र को वेदों का महामंत्र माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह सूखी हुई जिंदगी को भी हरा-भरा कर सकता है। लेकिन अक्सर लोग जाने-अनजाने में इसका जाप करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। आइए जानते हैं गायत्री मंत्र जाप के वे सही नियम और साधना विधि, जिसे यदि आप 21 दिनों तक सही तरीके से अपना लें, तो जीवन में चमत्कारी बदलाव महसूस करेंगे।

Weekly Horoscope 1–7 June 2026: 01 से 07 जून तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? शॉर्ट में पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 1–7 June 2026: 01 से 07 जून तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? शॉर्ट में पढ़ें साप्ताहिक राशिफलHoroscope June 01 to June 31 2026: 01 जून से 07 जून तक का मेष से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल। यह सप्ताह निवेश, व्यवसाय और करियर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए समय निकालें। साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से जानें आप घर, परिवार और कार्यक्षेत्र में किस तरह के बेहतर निर्णय ले सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com