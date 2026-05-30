Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 मई, 2026) दैनिक राशिफल: 31 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 31 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।

लव: सिंगल जातकों के जीवन में नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है।

धन: निवेश के लिए दिन बहुत शुभ है।

स्वास्थ्य: सिरदर्द और आंखों में थकान रह सकती है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में विस्तार के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।

धन: आज सोना खरीदना आपके लिए समृद्धि लाएगा।

स्वास्थ्य: गले से संबंधित परेशानी हो सकती है।

उपाय: लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: मीडिया और कला क्षेत्र के लोगों के लिए दिन अच्छा है।

लव: लव लाइफ में मधुरता आएगी।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है।

लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में ईमानदारी बरतें।

धन: धन का आगमन होगा लेकिन हाथ में रुकेगा नहीं।

स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीया जलाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे।

लव: पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनेगा।

धन: आज किया गया निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा देगा।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।

6. कन्या (Virgo)

करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करें।

लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर चल रही राजनीति से खुद को दूर रखें।

लव: वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी।

धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च होगा।

स्वास्थ्य: थकान और पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: तकनीक और शोध क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में किसी तीसरे का हस्तक्षेप न होने दें।

धन: भविष्य के लिए बचत योजना सफल होगी।

स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें।

उपाय: हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा के प्रयास सफल होंगे।

लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

धन: आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा।

स्वास्थ्य: सेहत बहुत अच्छी रहेगी।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: व्यापारियों को आज बड़ा मुनाफा होने की संभावना है।

लव: जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है।

धन: पुराने निवेश से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में दर्द रह सकता है। मालिश करें।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है।

लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: लेखन क्षेत्र के लोगों को सम्मान मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा।

धन: उधार लेन-देन से आज बचना चाहिए।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहें।