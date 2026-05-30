Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 मई, 2026)

1. मेष (Aries)
Today 31 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।
लव: सिंगल जातकों के जीवन में नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है।
धन: निवेश के लिए दिन बहुत शुभ है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द और आंखों में थकान रह सकती है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: व्यापार में विस्तार के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: आज सोना खरीदना आपके लिए समृद्धि लाएगा।
स्वास्थ्य: गले से संबंधित परेशानी हो सकती है।
उपाय: लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: मीडिया और कला क्षेत्र के लोगों के लिए दिन अच्छा है।
लव: लव लाइफ में मधुरता आएगी।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: नौकरीपेशा के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में ईमानदारी बरतें।
धन: धन का आगमन होगा लेकिन हाथ में रुकेगा नहीं।
स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीया जलाएं।
5. सिंह (Leo)
करियर: अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे।
लव: पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनेगा।
धन: आज किया गया निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा देगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।
6. कन्या (Virgo)
करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करें।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
7. तुला (Libra)
करियर: कार्यस्थल पर चल रही राजनीति से खुद को दूर रखें।
लव: वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी।
धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च होगा।
स्वास्थ्य: थकान और पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: तकनीक और शोध क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में किसी तीसरे का हस्तक्षेप न होने दें।
धन: भविष्य के लिए बचत योजना सफल होगी।
स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें।
उपाय: हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: उच्च शिक्षा के प्रयास सफल होंगे।
लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा।
स्वास्थ्य: सेहत बहुत अच्छी रहेगी।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: व्यापारियों को आज बड़ा मुनाफा होने की संभावना है।
लव: जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है।
धन: पुराने निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में दर्द रह सकता है। मालिश करें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है।
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: लेखन क्षेत्र के लोगों को सम्मान मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा।
धन: उधार लेन-देन से आज बचना चाहिए।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहें।