Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 14 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 14 September 2025
मेष (Aries) 
Today 14 September horoscope in Hindi 2025 : करियर: जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी, समय प्रबंधन ज़रूरी।
लव: किसी पुराने मित्र से भावनात्मक जुड़ाव संभव।
धन: खर्च बढ़ सकता है, सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द से परेशानी।
उपाय: तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें।ALSO READ: Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर क्या होगा प्रभाव, जानिए राशिफल
 
वृषभ (Taurus) 
 
करियर: आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा। ऑफिस में किसी नई भूमिका की संभावना।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: गले में खराश या थकान की संभावना।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 
मिथुन (Gemini) 
 
करियर: सफलता का दिन, विशेष रूप से व्यापार में।
लव: साथी से मुलाकात हो सकती है, बात बढ़ सकती है।
धन: आय के नए स्रोत मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा में वृद्धि, लेकिन अधिक न थकें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer) 
 
करियर: नए काम की शुरुआत में सावधानी रखें। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें।
लव: भावनात्मक असंतुलन, बातचीत से समाधान पाएं।
धन: खर्च अधिक, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधित समस्या हो सकती है।
उपाय: जल में कच्चा दूध मिलाकर स्नान करें।
 
सिंह (Leo) 
 
करियर: टीमवर्क से लाभ मिलेगा, नेतृत्व में निखार। आज आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। 
लव: आकर्षण बढ़ेगा, नए संबंध बन सकते हैं।
धन: धन प्राप्ति के योग। निवेश संभव है। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में थकान संभव।
कन्या (Virgo) 
 
करियर: परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा का समय ठीक रहेगा।
लव: प्रेमी से सरप्राइज मिल सकता है। घूमने का प्लान करेंगे।
धन: धन का निवेश फायदेमंद बना रहेगा।
स्वास्थ्य: नींद पूरी लें, थकान से बचें।
उपाय: तुलसी में जल चढ़ाएं।
 
तुला (Libra) 
 
करियर: कठिन निर्णय लेने का दिन, आत्मविश्वास रखें। कार्य पूर्ण होंगे।
लव: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी।
धन: खर्च पर नियंत्रण आवश्यक।
स्वास्थ्य: स्किन एलर्जी या पित्त दोष की संभावना।
उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाएं।
 
वृश्चिक (Scorpio) 
 
करियर: व्यवसाय में अच्छा लाभ, नौकरी में पदोन्नति होगी।।
लव: पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं।
धन: लाभ के अच्छे संकेत।
स्वास्थ्य: जॉइंट पेन की शिकायत हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 
धनु (Sagittarius) 
 
करियर: आपको भाग्य का साथ, नौकरी में प्रमोशन के योग।
लव: रोमांटिक समय, शादी की बात संभव।
धन: आय में बढ़ोतरी होने से मन प्रसन्न रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी।
उपाय: केले के पौधे की पूजा करें।
 
मकर (Capricorn) 
 
करियर: नई नौकरी के योग, परिश्रम का फल मिलेगा।
लव: पुराने साथी से मनमुटाव की संभावना।
धन: रुका हुआ पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: पीठ या कमर दर्द संभव।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

कुम्भ (Aquarius) 
 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में सम्मान और पहचान मिलेगी।
लव: जीवनसाथी का साथ मिलेगा। प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: धन का निवेश लाभकारी रहेगा।
स्वास्थ्य: अत्याधिक थकान से बचें।
उपाय: काली उड़द का दान करें।
 
मीन (Pisces) 
 
करियर: आपको नए ऑफर मिल सकते हैं, सतर्क रहें।
लव: आकर्षण बढ़ेगा, प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है।
धन: अतिरिक्त आय की संभावना बन रही है।
स्वास्थ्य: मौसमी रोगों से सतर्क रहें।
Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर क्या होगा प्रभाव, जानिए राशिफल

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर क्या होगा प्रभाव, जानिए राशिफलSolar eclipse 2025: 21 सितंबर 2025 को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण कन्या राशि में लगेगा और सर्व पितृ अमावस्या के दिन पड़ रहा है। हालांकि, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसके बावजूद, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा।

पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन: 17 सितंबर 2025, जानिए कैसा रहेगा उनका 2026 का भविष्यफल

पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन: 17 सितंबर 2025, जानिए कैसा रहेगा उनका 2026 का भविष्यफलPrediction on modi: 17 सितंबर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, आने वाला समय उनके लिए है खास

shraddha Paksha 2025: एकादशी का श्राद्ध कब है, क्या करते हैं इस दिन?

shraddha Paksha 2025: एकादशी का श्राद्ध कब है, क्या करते हैं इस दिन?Indira Ekadashi 2025: एकादशी श्राद्ध का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह पितृपक्ष के मध्य‑भाग में आता है। इस दिन यह माना जाता है कि पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि विधियों से पुण्य की प्राप्ति होती है। नीचे कुछ सामान्य रीति‑रिवाज और उपाय दिए जा रहे हैं जो इस दिन किए जाते हैं:

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियम

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियमशारदीय नवरात्रि 2025: गरबा उत्सव के नियम और महत्व

Shradha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष के बाद इन 96 दिनों में कर सकते हैं श्राद्ध कर्म

Shradha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष के बाद इन 96 दिनों में कर सकते हैं श्राद्ध कर्मpitru shradha paksha 2025: भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्‍विन माह की अमावस्या तक अर्थात पितरों के लिए 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष रहता है। यदि इन दिनों में श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो वर्ष के अन्य बचे दिनों में से 80 दिन ऐसे आते हैं जबकि श्राद्ध किया जा सकता है। अथार्त एक वर्ष में कुल 96 श्राद्ध के दिन रहते हैं। आओ जानते हैं कि वे कौन कौनसे दिन रहते हैं।

18 September Birthday: आपको 18 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

18 September Birthday: आपको 18 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!18 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी....

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 सितंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 सितंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Thursday Remedies: गुरुवार को करें तुलसी की मंजरी के अचूक उपाय, आर्थिक तंगी होगी दूर, मनोकामना होगी पूर्ण

Thursday Remedies: गुरुवार को करें तुलसी की मंजरी के अचूक उपाय, आर्थिक तंगी होगी दूर, मनोकामना होगी पूर्णTulsi Manjari Remedies: हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा न सिर्फ एक पौधा है, बल्कि इसे देवी के समान पूज्यनीय माना जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है और इसके हर हिस्से को पवित्र माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में, तुलसी के पौधे के साथ-साथ उसकी मंजरी यानी बीज को भी बेहद शुभ माना गया है। माना जाता है कि तुलसी की मंजरी से किए गए कुछ अचूक उपाय आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं और व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में।

Guru Pushya Yoga 2025: 18 सितंबर को गुरु पुष्य का संयोग क्यों होगा खास, जानें पितृ पक्ष से कनेक्शन

Guru Pushya Yoga 2025: 18 सितंबर को गुरु पुष्य का संयोग क्यों होगा खास, जानें पितृ पक्ष से कनेक्शनGuru Pushya Nakshatra Date 2025: इस बार 18 सितंबर 2025 को 'गुरु पुष्य योग'' का संयोग बन रहा है, जो 'धार्मिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और दुर्लभ' माना जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह 'पितृ पक्ष' (श्राद्ध काल) के दौरान पड़ रहा है।

Sarvapitri amavasya 2025: सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या का संयोग, श्राद्ध करने का मिलेगा दोगुना फल

Sarvapitri amavasya 2025: सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या का संयोग, श्राद्ध करने का मिलेगा दोगुना फलSarva Pitru Amavasya Solar Eclipse 2025: हिंदू धर्म के अनुसार श्राद्ध कर्म का समय पितृ पक्ष के अलाव अमावस्या तिथि, ग्रहण योग, सक्रांति काल, मन्वन्तर, कल्प एवं युग प्रारंभ तिथियां, व्यतिपात योग, वैधृति योग,सम्पात दिवस और अक्षया तिथि पर कर सकते हैं श्राद्ध कर्म। इस बार पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण का योग भी है। ऐसे में श्राद्ध कर्म करना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा लेकिन तिथि विशेष में यह ग्रहण जरूर रहेगा।
