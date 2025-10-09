गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Lakhimpur Kheri secured first place in IGRS ranking
Written By
Last Modified: लखनऊ (उप्र) , गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (16:56 IST)

IGRS रैंकिंग में लखीमपुर खीरी ने मारी बाजी, बलरामपुर ने हासिल किया दूसरा स्थान

Lakhimpur Kheri secured first place in IGRS ranking
  • खीरी डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल बोलीं- सीएम योगी के मार्गदर्शन में सुनवाई से समाधान तक की नीति पर किया जा रहा काम
  • IGRS रैंकिंग में लखीमपुर खीरी ने पहला, बलरामपुर ने दूसरा और बरेली ने तीसरा स्थान प्राप्त किया
  • मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में बुनियादी सुविधाओं का हो रहा विस्तार
IGRS Ranking Report : योगी सरकार ने पिछले साढ़े 8 वर्षों में प्रदेश के सर्वांगीण विकास में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेशवासियों के खुशहाल जीवन के लिए कई निर्णय लिए गए, जो पूरे देश में मॉडल बनकर उभरे। इन फैसलों को देश के कई अन्य राज्यों ने अपने यहां लागू भी किया, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व को दर्शाते हैं। इसी क्रम में सीएम योगी के सपनों को साकार करने में एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।

आईजीआरएस से जनसुनवाई, जन कल्याणकारी योजनाओं और राजस्व कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है, जिससे जिलों को बेहतर प्रशासनिक मानक स्थापित करने में मदद मिल रही है। आईजीआरएस की सितंबर माह की रिपोर्ट में प्रदेशभर में लखीमपुर खीरी ने पहला स्थान प्राप्त किया है जबकि बलरामपुर ने दूसरा और बरेली ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 
 
खीरी ने रैंकिंग की रिपोर्ट में सर्वाधिक 134 अंक प्राप्त कर प्रदेशभर में हासिल किया पहला स्थान
आईजीआरएस द्वारा प्रदेशभर के जिलों में 49 विभागों के 109 कार्यक्रमों की विभिन्न मानकों के आधार पर समीक्षा की जाती है। इसके बाद जिलों की रैंकिंग जारी की जाती है। आईजीआरएस की सितंबर माह की रिपोर्ट के अनुसार लखीमपुर खीरी ने मानक पूर्णांक 140 नंबर के सापेक्ष 134 अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि आईजीआरएस की रिपोर्ट उन जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, जिन्होंने प्रशासनिक दक्षता, विकास कार्यों और राजस्व प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप लखीमपुर खीरी में विकास कार्यों समेत जनसुनवाई की शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। यही वजह है कि लखीमपुर खीरी की सितंबर माह की जनसुनवाई निस्तारण दर 95.71 प्रतिशत है, जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है। 
 
जिले में सुनवाई से समाधान तक की नीति पर किया जा रहा काम
लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में रोजाना प्राथमिकता के आधार पर जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। साथ ही समस्या के समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए मॉनीटरिंग भी की जाती है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप जिले में सुनवाई से समाधान तक की नीति पर काम किया जा रहा है।
इसी का नतीजा है कि लखीमपुर खीरी ने आईजीआरएस की सितंबर माह की रैंकिंग में पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जनसुनवाई में आए हर शिकायतकर्ता की समस्या के निस्तारण के लिए प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों की जवाबदेही तय की गई है। इससे न केवल शिकायतों की संख्या घटी बल्कि जनता का भरोसा भी प्रशासन पर और मजबूत हुआ है।
 
बलरामपुर ने दूसरा, बरेली ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, टॉप फाइव जिलों में अंबेडकरनगर, सोनभद्र ने बनाई जगह
बलरामपुर जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिले में विकास परियोजनाओं के गुणवत्तापूर्ण और तय समय सीमा में पूरा करने के लिए हर हफ्ते अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की जाती है। साथ ही आम जनमानस की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। उनकी समस्या के निस्तारण के संतुष्टीपूर्ण फीडबैक पर ही आईजीआरएस की रिपोर्ट जारी की जाती है। ऐसे में आईजीआरएस की सितंबर माह की रिपोर्ट में बलरामपुर दूसरे स्थान पर है।
उन्होंने बताया कि सीएम योगी की मंशा के अनुरूप आगे भी लगातार प्रयास रहेगा कि आम जनमानस की शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। बलरामपुर ने मानक पूर्णांक 140 नंबर के सापेक्ष 133 अंक प्राप्त किए हैं, जिसकी निस्तारण दर 95 प्रतिशत है।

इसी तरह बरेली ने भी 133 अंक हासिल कर तीसरा, अंबेडकरनगर ने 132 अंक प्राप्त कर चौथा और सोनभद्र ने 131 अंक हासिल कर पांचवा स्थान प्राप्त किया है। वहीं टॉप टेन जिलों में हाथरस, श्रावस्ती, हमीरपुर, पीलीभीत और बस्ती ने जगह बनाई है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मोदी सरकार ला रही नई श्रम नीति, क्‍या-क्‍या दिखेंगे बदलाव, 3 चरणों में होगी लागू

मोदी सरकार ला रही नई श्रम नीति, क्‍या-क्‍या दिखेंगे बदलाव, 3 चरणों में होगी लागूNew Labor Policy 2025 : मोदी सरकार की तरफ से देश में ही जल्‍द नई श्रम नीति लाने की तैयारी की जा रही है। इस नीति के तहत कर्मचारियों के हित में कई कदम उठाए जाएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रम शक्ति नीति 2025 का प्रस्ताव रखा है। यह नीति 3 चरणों में लागू की जाएगी। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण शामिल है। इस नई नीति के जरिए सरकार स्व-प्रमाणन और सरलीकृत एमएसएमई रिटर्न के साथ एकल-खिड़की डिजिटल अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करेगी।

Pakistan की ISI के साथ आतंक की नई साजिश बेनकाब, लश्कर-ए-तैयबा और ISIS खुरासान ने मिलाया हाथ, जानिए क्या है पूरा प्लान

Pakistan की ISI के साथ आतंक की नई साजिश बेनकाब, लश्कर-ए-तैयबा और ISIS खुरासान ने मिलाया हाथ, जानिए क्या है पूरा प्लानPakistan News in hindi : आतंक का गढ़ पाकिस्तान हर बार मुंह की खाने के बाद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कुख्यात जासूसी एजेंसी आईएसआई की सहायता से 2 घातक आतंकी संगठनों लश्कर ए तैयबा (एलईटी) और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) के बीच एक नए गठबंधन को क्रियान्वित किया गया है।

चेहरे पर सूजन, कांपती आवाज, पदयात्रा स्थगित, दुखी भक्त प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं प्रार्थना

चेहरे पर सूजन, कांपती आवाज, पदयात्रा स्थगित, दुखी भक्त प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं प्रार्थनाPremanand Maharaj health Update: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की सेहत इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रही है। हालांकि उनकी दोनों किडनियां खराब है, लेकिन अपनी सकारात्मकता के कारण वे अपने स्वास्थ्य को ठीक रखे हुए हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनके चेहरे पर सूजन दिखाई दे रही है।

UPI से पैमेंट करते हैं तो नई सुविधा, जान लीजिए, वरना बेवजह होंगे परेशान, धोखाधड़ी से भी होगा बचाव

UPI से पैमेंट करते हैं तो नई सुविधा, जान लीजिए, वरना बेवजह होंगे परेशान, धोखाधड़ी से भी होगा बचावUPI Payment without PIN : अगर आप यूपीआई पिन भूल जाते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक नए तरीके से पेमेंट करने की शुरुआत की है। इस तरीके के इस्तेमाल के लिए आपको पिन डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

Indian Railways Train Ticket Rules में बड़ा बदलाव, कन्फर्म टिकट की बड़ी परेशानी से मिलेगी मुक्ति, Free में होगा काम

Indian Railways Train Ticket Rules में बड़ा बदलाव, कन्फर्म टिकट की बड़ी परेशानी से मिलेगी मुक्ति, Free में होगा कामभारतीय रेलवे अब आपको एक नई सुविधा देने जा रहा है। अगर आपकी ट्रेन यात्रा कभी ऐन टाइम पर टल जाती है और आपको टिकट रद्द कराने के लिए परेशान होना पड़ता है तो यह आपके लिए राहत की खबर है। भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत कंफर्म टिकट की यात्रा तारीख भी बदली जा सकेगी।

और भी वीडियो देखें

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस : हिंसामुक्त विश्व का निर्माण कैसे करें

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस : हिंसामुक्त विश्व का निर्माण कैसे करेंगुरुदेव श्री श्री रवि शंकर ने कहा, मनुष्य के भीतर संघर्ष का सामना करने की अपार क्षमता है। यह आंतरिक शक्ति हमारी प्रकृति का हिस्सा है। विशेषकर भारत देश में हम हर चुनौती का सामना करने की क्षमता रखते हैं। आज विश्व के सामने मानसिक स्वास्थ्य का संकट सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। चाहे विकसित देश हों या विकासशील, युद्धग्रस्त क्षेत्र हों या शांतिपूर्ण समाज, सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं।

क्या 1 किलो चांदी से भी महंगा हो सकता 10 ग्राम सोना, सिल्वर पर क्यों लग रही है प्रीमियम

क्या 1 किलो चांदी से भी महंगा हो सकता 10 ग्राम सोना, सिल्वर पर क्यों लग रही है प्रीमियमGold Silver rates and Demand : करवा चौथ पर देशभर में सोने चांदी के दाम ऑलटाइम हाई बने हुए हैं। आम आदमी गहनों की खरीद में व्यस्त है तो निवेशक गोल्ड ईटीएफ, बांड, सिक्के और सोने चांदी की वस्तुओं में निवेश कर रहा है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता ने सोने को आसमान पर पहुंचाया तो त्योहारी सीजन में चांदी की औद्योगिक मांग ने चांदी के दाम में चार चांद लगा दिए। जैसे जैसे दोनों धातुओं के दाम बढ़ रहे हैं उनकी मांग भी बढ़ती जा रही है। यहां तक कि मांग और सप्लाय में अंतर की वजह से लोगों को बाजार से चांदी खरीदने के लिए प्रीमियम देना पड़ रहा है। जानिए सोने और चांदी की इस प्रतिस्पर्धा में कैसा होगा दोनों धातुओं का भविष्य?

इस साल 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए केदारनाथ धाम में दर्शन

इस साल 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए केदारनाथ धाम में दर्शनChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं भव्य बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का ही परिणाम है कि इस वर्ष अब तक 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने श्री केदारनाथ धाम में दर्शन कर लिए हैं।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने की मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ, अखिलेश को लिया निशाने पर

बसपा सुप्रीमो मायावती ने की मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ, अखिलेश को लिया निशाने परMayawati praises Yogi Adityanath: बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राजधानी लखनऊ में आयोजित रैली में मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से भाजपा की तारीफ कर दी। उन्होंने यूपी की योगी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि हम मौजूदा सरकार के आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे द्वारा बनाए गए स्मारकों के लिए मिली राशि का सही उपयोग किया।

बिहार में बाहुबली सूरजभान सिंह ने 20 साल बार फिर दी अनंत सिंह को खुली चुनौती!

बिहार में बाहुबली सूरजभान सिंह ने 20 साल बार फिर दी अनंत सिंह को खुली चुनौती!बिहार विधानसभा चुनाव के शंखनाद के साथ एक बार बाहुबलियों को लेकर चर्चा तेज है। बाहुबली सूरजभान सिंह बिहार की सियासत में एक ऐसा नाम है जिसने अपना सियासी सफर बाहुबली अनंत सिंह के मंत्री भाई को हरा कर शुरु किया था। बाहुबली सूरजभान ने साल 2000 के बिहार चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट से बाहुबली अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हराया था। इसे बाद बाहुबली सूरजभान 2004 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी से मुंगेर से चुनाव जीत कर पटना से दिल्ली पहुंचा। वहीं सूरजभान की पत्नी वीणा देवी भी मुंगेर से सांसद चुनी जा चुकी है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com