शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (17:15 IST)

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबला

Bihar Assembly Elections 2025
Tejashwi Yadav vs Prashant Kishor in Raghopur: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव की परंपरागत सीट राघोपुर में इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। वर्तमान में इस सीट पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं। लेकिन, प्रशांत किशोर जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उससे लग रहा है कि इस बार इस सीट पर तगड़ी टक्कर हो सकती है। कहा जा रहा है कि जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर इस सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। 
 
मैं जा रहा हूं राघोपुर : पीके ने कहा है कि यदि वे राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव को दो सीटों से चुनाव लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं राघोपुर जा रहा हूं। वहां लोगों से उनका मत जानूंगा। यदि राघोपुर की जनता चाहेगी तो मैं वहां चुनाव जरूर लड़ूंगा। ऐसे में तेजस्वी यादव को दूसरी सीट तलाशनी पड़ेगी। उनका हाल भी वही होगा जो 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का अमेठी में हुआ था। उन्हें केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ना पड़ा था। राहुल अमेठी सीट हार गए थे। 
 
जन सुराज पाटी के नेता पीके ने बताया कि रविवार को कल उनकी पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक होगी, जिसमें राघोपुर समेत अन्य सीटों को लेकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला मतदाताओं की सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा। इस सीट पर तेजस्वी दो बार से विधायक हैं। 
 
क्या कहते हैं राघोपुर सीट के आंकड़े : 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने भाजपा के सतीश कुमार को 38 हजार से भी ज्यादा मतों से हराया था। उन्हें करीब 50 फीसदी वोट मिले थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी ने भाजपा के सतीश कुमार को ही करीब 23 हजार मतों से हराया था। इससे पहले यानी 2010 में तेजस्वी की मां और बिहार की पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी भाजपा के सतीश कुमार से ही चुनाव हार गई थीं। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकाया

भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकायाTaliban Foreign Minister visits India: भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि वे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। मुत्ताकी ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि उसे सीमापार की कार्रवाइयों से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानी जनता के धैर्य और साहस को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए।

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्मानाItaly prepares to ban burqa : इटली में जॉर्जिया मेलोनी की सरकार देशभर में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। एक बार बिल पास होकर कानून बन गया तो इसका उल्लंघन करने पर 300 से 3000 यूरो यानी 30 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा।

ट्रंप को बड़ा झटका, मारिया मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कार

ट्रंप को बड़ा झटका, मारिया मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कारNobel Peace Prize : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब नोबेल समिति ने वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचोडो को नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया। ट्रंप ने 7 बड़े युद्ध समाप्त करने का दावा करते हुए नोबेल शांति पुरस्कार मांगा था। हालांकि समिति ने ट्रंप पर मारिया को प्राथमिकता दी।

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयानChirag Paswan news in Hindi : बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से ही राजग (NDA) में शीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है। लोजपा आर नेता चिराग पासवान भी इस बार ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में उनके साथ नित्यानंद राय 24 घंटे में 4 मुलाकात के चिराग को मनाने में सफल रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर दिया गया उनका बयान भी इस बात के संकेत दे रहा है कि चिराग की नाराजगी अब कम हुई है।

एनीमिया के खिलाफ 9 लाख बेटियों ने जीती जंग, पेश की मिसाल

एनीमिया के खिलाफ 9 लाख बेटियों ने जीती जंग, पेश की मिसालएनीमिया मुक्त अभियान में कानपुर ने बनाया कीर्तिमान, लाल गोली बनी सेहत की डोरी, एक दिन में 9.04 लाख महिलाओं और बच्चियों ने खाई आयरन की गोली

कौन हैं डॉ. जागृति ठाकुर, दादा भारत रत्न, ताऊ केन्द्र में मंत्री, PK ने उतारा चुनाव मैदान में

कौन हैं डॉ. जागृति ठाकुर, दादा भारत रत्न, ताऊ केन्द्र में मंत्री, PK ने उतारा चुनाव मैदान मेंWho is Dr Jagriti Thakur: बिहार की राजनीति में डॉ. जागृति ठाकुर का नाम अचानक प्रमुखता से सामने आया है। हालांकि जागृति के परिवार का एक समय बिहार की राजनीति में तगड़ा रसूख रहा है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने उन्हें समस्तीपुर की मोरवा सीट से उम्मीदवार बनाया है।

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव, क्या है इस फैसले की वजह?

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव, क्या है इस फैसले की वजह?Bihar Assembly election : भोजपुरी अभिनेता से भाजपा नेता बने पवन सिंह ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए भाजपा में नहीं आया था।

पप्पू यादव ने बिहार बाढ़ पीड़ितों को बांटा पैसा, वायरल वीडियो ने बढ़ाई मुश्‍किल

पप्पू यादव ने बिहार बाढ़ पीड़ितों को बांटा पैसा, वायरल वीडियो ने बढ़ाई मुश्‍किलPappu Yadav Distributes Money: बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच पूर्णिया से लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह बाढ़ पीड़ितों को नकद राशि बांटते नजर आ रहे हैं। इस मामले में पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।

बिहार में बाहुबली सूरजभान सिंह ने 20 साल बार फिर दी अनंत सिंह को खुली चुनौती!

बिहार में बाहुबली सूरजभान सिंह ने 20 साल बार फिर दी अनंत सिंह को खुली चुनौती!बिहार विधानसभा चुनाव के शंखनाद के साथ एक बार बाहुबलियों को लेकर चर्चा तेज है। बाहुबली सूरजभान सिंह बिहार की सियासत में एक ऐसा नाम है जिसने अपना सियासी सफर बाहुबली अनंत सिंह के मंत्री भाई को हरा कर शुरु किया था। बाहुबली सूरजभान ने साल 2000 के बिहार चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट से बाहुबली अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हराया था। इसे बाद बाहुबली सूरजभान 2004 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी से मुंगेर से चुनाव जीत कर पटना से दिल्ली पहुंचा। वहीं सूरजभान की पत्नी वीणा देवी भी मुंगेर से सांसद चुनी जा चुकी है।
