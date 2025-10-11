क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबला

Tejashwi Yadav vs Prashant Kishor in Raghopur: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव की परंपरागत सीट राघोपुर में इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। वर्तमान में इस सीट पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं। लेकिन, प्रशांत किशोर जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उससे लग रहा है कि इस बार इस सीट पर तगड़ी टक्कर हो सकती है। कहा जा रहा है कि जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर इस सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं।

मैं जा रहा हूं राघोपुर : पीके ने कहा है कि यदि वे राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव को दो सीटों से चुनाव लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं राघोपुर जा रहा हूं। वहां लोगों से उनका मत जानूंगा। यदि राघोपुर की जनता चाहेगी तो मैं वहां चुनाव जरूर लड़ूंगा। ऐसे में तेजस्वी यादव को दूसरी सीट तलाशनी पड़ेगी। उनका हाल भी वही होगा जो 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का अमेठी में हुआ था। उन्हें केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ना पड़ा था। राहुल अमेठी सीट हार गए थे।

जन सुराज पाटी के नेता पीके ने बताया कि रविवार को कल उनकी पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक होगी, जिसमें राघोपुर समेत अन्य सीटों को लेकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला मतदाताओं की सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा। इस सीट पर तेजस्वी दो बार से विधायक हैं।

क्या कहते हैं राघोपुर सीट के आंकड़े : 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने भाजपा के सतीश कुमार को 38 हजार से भी ज्यादा मतों से हराया था। उन्हें करीब 50 फीसदी वोट मिले थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी ने भाजपा के सतीश कुमार को ही करीब 23 हजार मतों से हराया था। इससे पहले यानी 2010 में तेजस्वी की मां और बिहार की पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी भाजपा के सतीश कुमार से ही चुनाव हार गई थीं।

