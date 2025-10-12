रविवार, 12 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :कैलिफोर्निया , रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (15:54 IST)

अमेरिका में भयानक हादसा, टेकऑफ के बाद क्रेश हुआ हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरल

helicopter crash
Helicopter crash : अमेरिका में शनिवार को एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में सड़क पर खड़े 3 लोगों समेत 5 लोग घायल हुए हैं।
 
यह हादसा शनिवार दोपहर करीब दो बजे कैलिफोर्निया के हंटिंगटन स्ट्रीट और पैसिफिक कोस्ट हाइवे के पास हुआ। हादसे के बाद सभी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है।
इसमें दिखाई दे रहा कि हेलीकॉप्टर काफी नीचे से उड़ान भर रहा था, उसी दौरान हेलीकॉप्टर के पंख वहां मौजूद ताड़ के पेड़ों की पत्तियों से टकरा गए। इस दौरान हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो गया। शुरू में हेलीकॉप्टर गोल गोल घुमा और फिर क्रेश होकर नीचे गिर गया।
edited by : Nrapendra Gupta 
टैरिफ के बाद ट्रंप का भारत को एक और झटका, 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियों पर लगाया बैन, ईरान के Energy Trade पर बड़ी कार्रवाई

टैरिफ के बाद ट्रंप का भारत को एक और झटका, 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियों पर लगाया बैन, ईरान के Energy Trade पर बड़ी कार्रवाईभारी-भरकम टैरिफ के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भारत को बड़ा झटका दिया है। भारतीय कंपनियों और व्यक्तियों पर भी बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने ईरानी व्यापार में मदद करने के आरोप में 50 से अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियां शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना, MBBS छात्रा के साथ गैंगरेप

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना, MBBS छात्रा के साथ गैंगरेपपश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना सामने आई है। दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की दूसरे वर्ष की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना से सनसनी फैल गई है। पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली बताई जा रही है।

खतरों का सामना कर रही हैं लड़कियां.. CJI बीआर गवई ने क्‍यों कहा ऐसा?

खतरों का सामना कर रही हैं लड़कियां.. CJI बीआर गवई ने क्‍यों कहा ऐसा?Chief Justice BR Gavai News : देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने शनिवार को राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श सम्मेलन में कहा कि डिजिटल युग में लड़कियां नई तरह की चुनौतियों और खतरों का सामना कर रही हैं। सीजेआई गवई ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारे बच्चे, खासतौर पर हमारी बेटियां, पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या सुरक्षा उस जगह संभव है, जहां गरिमा छीनी जाती है, आवाजें दबा दी जाती हैं या सपनों को हालातों से बांध दिया जाता है?

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबला

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबलाTejashwi Yadav vs Prashant Kishor in Raghopur: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव की परंपरागत सीट राघोपुर में इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। वर्तमान में इस सीट पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं। लेकिन, प्रशांत किशोर जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उससे लग रहा है कि इस बार इस सीट पर तगड़ी टक्कर हो सकती है।

Nobel Peace Prize 2025: शांति पुरस्कार पाने का ट्रम्प का सपना चूर-चूर, जानिए अमेरिका के किन 4 राष्ट्रपतियों को मिल चुका है नोबेल

Nobel Peace Prize 2025: शांति पुरस्कार पाने का ट्रम्प का सपना चूर-चूर, जानिए अमेरिका के किन 4 राष्ट्रपतियों को मिल चुका है नोबेलNobel Peace Prize history: डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने का दावा एक बार फिर धराशायी हो गया। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए अथक संघर्ष करने हेतु 2025 का शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के साथ ही, ट्रंप का 'सबसे बड़ा शांति निर्माता' होने का दावा अधूरा रह गया। ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान सहित 7 युद्ध रुकवाए हैं और इसलिए वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के प्रबल दावेदार हैं।

दुर्गापुर गैंगरेप पर ममता बनर्जी का विवादित बयान, लड़कियों को रात में नहीं निकलने देना चाहिए

दुर्गापुर गैंगरेप पर ममता बनर्जी का विवादित बयान, लड़कियों को रात में नहीं निकलने देना चाहिएDurgapur Gangrape : पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में MBBS छात्रा से बलात्कार के मामले में विवादित बयान देते हुए कहा कि लड़कियों को रात में नहीं निकलने देना चाहिए।

प्रदेश के किसानों को भा रही भावांतर योजना, आज इस अंदाज में कहेंगे सीएम डॉ. मोहन को थैंक्स, जानें क्या है तैयारी?

प्रदेश के किसानों को भा रही भावांतर योजना, आज इस अंदाज में कहेंगे सीएम डॉ. मोहन को थैंक्स, जानें क्या है तैयारी?Bhavantar Yojana : मध्य प्रदेश के अन्नदाता को भावांतर योजना की घोषणा कितनी पसंद है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का जगह-जगह धन्यवाद दे रहे हैं। इस योजना की राशि की घोषणा होते ही किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। इस राशि के लिए सैकड़ों किसानों ने सीएम डॉ. मोहन का न केवल आभार व्यक्त किया, बल्कि उनका जोरदार स्वागत भी किया।

LIVE: ममता बनर्जी का विवादित बयान, लड़कियों को रात में नहीं निकलने देना चाहिए

LIVE: ममता बनर्जी का विवादित बयान, लड़कियों को रात में नहीं निकलने देना चाहिएLatest News Today Live Updates in Hindi : दुर्गापुर में MBBS छात्रा से बलात्कार के बाद विवादित बयान देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लड़कियों को रात में नहीं निकलने देना चाहिए। पल पल की जानकारी...

वेनेज़ुएला व अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर चिन्ता, यूएन ने संयम बरतने का किया आग्रह

वेनेज़ुएला व अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर चिन्ता, यूएन ने संयम बरतने का किया आग्रहसंयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि दक्षिणी कैरीबियाई क्षेत्र में ड्रग तस्करी के सन्देह में नौकाओं पर सिलसिलेवार ढंग से की गई अमेरिकी कार्रवाई से क्षेत्रीय शान्ति के लिए ख़तरा बढ़ रहा है। इन हमलों में कम से कम 21 लोगों की जान गई है, जिसके बाद वेनेज़ुएला ने आपात स्थिति की घोषणा कर दी है और इन घटनाओं को अन्तरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन क़रार दिया है।

राज्यसभा चुनाव : भाजपा ने जारी की 3 उम्मीदवारों की सूची, इस मुस्लिम पर लगाया दांव

राज्यसभा चुनाव : भाजपा ने जारी की 3 उम्मीदवारों की सूची, इस मुस्लिम पर लगाया दांवRajyaSabha Election BJP List : भाजपा ने रविवार को जम्मू कश्मीर में होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के काम का एलान किया। पार्टी ने गुलाम अहमद मीर पर भी दांव लगाया है।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।
