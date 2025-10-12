रविवार, 12 अक्टूबर 2025
  4. Afghanistan Pakistan border tension heavy shelling on durand line
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
इस्लामाबाद/ काबुल , रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (09:00 IST)

अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सीमा पर जंग से हालात, किसको कितना नुकसान?

photo : pakistan army X account
Pakistan Afghanistan Tension : काबुल में आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव चरम पर पहुंच गया है। सीमा पर दोनों ओर से भारी गोलीबारी हो रही है। 
 
पाकिस्तानी फौज वर्तमान समय में एक साथ कई मोर्चों पर पिट रही है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने पाकिस्तान की सेना की नाक में दम कर दिया है। मीडिया खबरों के अनुसार, नंगरहार तथा कुनार प्रांतों में कई पाकिस्तानी चौकियों पर अफगान सेना ने कब्जा कर लिया है।
 
एयर स्ट्राइक के 24 घंटे के भीतर ही टीटीपी के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रैनिंग स्कूल में हमला कर 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में 6 आतंकवादियों को मार गिराया।
 
इसके बाद सीमा और दोनों देशों में जंग से हालात नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के सैनिकों ने डूरंड लाइन के पास कई पाकिस्तानी चौकियों पर गोलाबारी की। पाकिस्तानी सेना की 2 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया गया और कई चौकियां तबाह कर दी गई। इस हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।
 
अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारा ऑपरेशन आधी रात को खत्म हो गया। अगर पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान सीमा का उल्लंघन किया, तो हमारी सेना देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं, पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने भी बयान जारी कर कहा कि अफगानिस्तान को भी भारत की तरह मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ताकि वह पाकिस्तान की ओर बुरी नजर से देखने की हिम्मत न कर सके। इधर पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया कि उसके गोलाबारी में अफगानिस्तान की 19 चौकियां तबाह कर दी। बहरहाल दोनों ही देशों की सेनाएं सीमा पर अलर्ट नजर आ रही है।
 
डूरंड लाइन को लेकर क्यों है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में विवाद : अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम डूरंड रेखा है। दुनिया की यह सबसे खतरनाक रेखा पश्तून जनजातीय इलाके से होकर दक्षिण में बलूचिस्तान के बीच से होकर गुजरती है और पश्तूनों और बलूचों को दो देशों में बांटती हैं। इसे 1893 में ब्रिटिश इंडिया और एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के बीच बनाया गया था। इस बॉर्डर का नाम सर हेनरी डूरंड के नाम पर रखा गया है। अफगानिस्तान इस रेखा को काल्पनिक सीमा मानता है और कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करता। 
 
edited by : Nrapendra Gupta
टैरिफ के बाद ट्रंप का भारत को एक और झटका, 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियों पर लगाया बैन, ईरान के Energy Trade पर बड़ी कार्रवाई

टैरिफ के बाद ट्रंप का भारत को एक और झटका, 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियों पर लगाया बैन, ईरान के Energy Trade पर बड़ी कार्रवाईभारी-भरकम टैरिफ के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भारत को बड़ा झटका दिया है। भारतीय कंपनियों और व्यक्तियों पर भी बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने ईरानी व्यापार में मदद करने के आरोप में 50 से अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियां शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना, MBBS छात्रा के साथ गैंगरेप

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना, MBBS छात्रा के साथ गैंगरेपपश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना सामने आई है। दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की दूसरे वर्ष की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना से सनसनी फैल गई है। पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली बताई जा रही है।

खतरों का सामना कर रही हैं लड़कियां.. CJI बीआर गवई ने क्‍यों कहा ऐसा?

खतरों का सामना कर रही हैं लड़कियां.. CJI बीआर गवई ने क्‍यों कहा ऐसा?Chief Justice BR Gavai News : देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने शनिवार को राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श सम्मेलन में कहा कि डिजिटल युग में लड़कियां नई तरह की चुनौतियों और खतरों का सामना कर रही हैं। सीजेआई गवई ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारे बच्चे, खासतौर पर हमारी बेटियां, पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या सुरक्षा उस जगह संभव है, जहां गरिमा छीनी जाती है, आवाजें दबा दी जाती हैं या सपनों को हालातों से बांध दिया जाता है?

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबला

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबलाTejashwi Yadav vs Prashant Kishor in Raghopur: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव की परंपरागत सीट राघोपुर में इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। वर्तमान में इस सीट पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं। लेकिन, प्रशांत किशोर जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उससे लग रहा है कि इस बार इस सीट पर तगड़ी टक्कर हो सकती है।

Nobel Peace Prize 2025: शांति पुरस्कार पाने का ट्रम्प का सपना चूर-चूर, जानिए अमेरिका के किन 4 राष्ट्रपतियों को मिल चुका है नोबेल

Nobel Peace Prize 2025: शांति पुरस्कार पाने का ट्रम्प का सपना चूर-चूर, जानिए अमेरिका के किन 4 राष्ट्रपतियों को मिल चुका है नोबेलNobel Peace Prize history: डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने का दावा एक बार फिर धराशायी हो गया। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए अथक संघर्ष करने हेतु 2025 का शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के साथ ही, ट्रंप का 'सबसे बड़ा शांति निर्माता' होने का दावा अधूरा रह गया। ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान सहित 7 युद्ध रुकवाए हैं और इसलिए वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के प्रबल दावेदार हैं।

LIVE: राजग और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान, पशुपति पारस ने बुलाई आपात बैठक

LIVE: राजग और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान, पशुपति पारस ने बुलाई आपात बैठकLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद राजग और एनडीए में सीट शेयरिंग पर घमासान जारी है। भाजपा ने चिराग पासवान को मनाया तो पशुपति पारस नाराज हो गए। पल पल की जानकारी...

चीन के लिए रणनीतिक हथियार बन गए हैं रेयर अर्थ

चीन के लिए रणनीतिक हथियार बन गए हैं रेयर अर्थइलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोटिव और रक्षा प्रणालियों के लिए रेयर अर्थ खनिज काफी जरूरी हैं। चीन ने इस पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। यही पकड़ उसे व्यापार से जुड़ी बातचीत के दौरान अमेरिका पर काफी ज्यादा दबाव बनाने की स्थिति में बनाए हुए है।

तालिबान और PAK सेना के बीच फिर छिड़ा संग्राम

तालिबान और PAK सेना के बीच फिर छिड़ा संग्रामतालिबान और पाक सेना में फिर संग्राम शुरू हो गया है। टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच 11 अक्टूबर को एक बार फिर भीषण महासंग्राम देखने को मिल रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक दोनों ओर से हैवी शेलिंग हो रही है।

Bihar Chunav: बिहार का घमासान, BJP ने 60 सीटों पर तय किए नाम, सीट शेयरिंग से खुश नहीं मांझी, महागठबंधन की टेंशन को AIMIM ने बढ़ाया

Bihar Chunav: बिहार का घमासान, BJP ने 60 सीटों पर तय किए नाम, सीट शेयरिंग से खुश नहीं मांझी, महागठबंधन की टेंशन को AIMIM ने बढ़ायाBihar Polls 2025 News : बिहार में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। उम्मीवारों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। मीडिया खबरों के मुताबिक शनिवार की देर शाम भाजपा प्रत्याशियों की अंतिम सूची पर बिहार भाजपा कोर ग्रुप की मुहर लग गई है। अब केंद्रीय चुनाव समिति एवं संसदीय बोर्ड को अंतिम रूप से प्रत्याशियों की सूची पर निर्णय करना है।

निवेशकों और फिल्मी हस्तियों के साथ CM डॉ. मोहन यादव का मंथन, मध्यप्रदेश में टूरिज्म को मिलेगी नई उड़ान

निवेशकों और फिल्मी हस्तियों के साथ CM डॉ. मोहन यादव का मंथन, मध्यप्रदेश में टूरिज्म को मिलेगी नई उड़ानमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से शनिवार को मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट के अवसर पर पर्यटन क्षेत्र के निवेशकों, प्रमुख फिल्म निर्माताओं और प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक की।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।
Webdunia
