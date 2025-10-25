शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पटना , शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (11:58 IST)

बिहार चुनाव में राजीव गांधी की एंट्री, पप्पू यादव ने पूछा तब कहां थे मोदी?

Bihar Assembly Elections
Bihar Election News : बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत कई नेता लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सवाल किया कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के समय पीएम मोदी कहां थे जब राजीव गांधी देश में कंप्यूटर क्रांति लाए। ALSO READ: चुनाव में AI के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग सख्त, 3 घंटे में हटानी होगी झूठी प्रचार सामग्री, गाइडलाइंस में क्या है खास?
 
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि रील्स तो रील्स तो पूरी दुनिया के बच्चे बना रहे हैं, जिसमें किसी पार्टी या सरकार की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि इसका पैसा तो अमेरिका से आ रहा है। इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सारी देन कांग्रेस, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी की है। जब इस देश में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से लेकर बिजली तक राजीव गांधी की देन है तो 'मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?'
 
उन्होंने आगे कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी, दलित और अल्पसंख्यक दोनों को उपमुख्यमंत्री बनाएंगे। हर परिस्थिति में एक दलित और एक अल्पसंख्यक से उपमुख्यमंत्री होगा। ALSO READ: सत्ता का भूखा नहीं, RJD में लौटने से बेहतर मौत चुनूंगा, तेज प्रताप की खरी खरी

पप्पू यादव को इनकम टैक्स का नोटिस : उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, बाढ़ पीड़ितों की मदद में रु बांटने को अपराध बताया है। यह अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा! वैशाली जिले के नयागांव पूर्वी पंचायत अंतर्गत मनियारी गांव के बाढ़ पीड़ितों जिनका घर-द्वार सब गंगाजी में विलीन हो गया, उनका मदद न करता तो क्या गृह राज्य मंत्री, स्थानीय MP जैसे स्वघोषित CM उम्मीदवारों की तरह मूकदर्शक बना रहता?

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 121 सीटों पर चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। यहां 6 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा 14 नवंबर को होगी।
edited by : Nrapendra Gupta
बिहार चुनाव में राजीव गांधी की एंट्री, पप्पू यादव ने पूछा तब कहां थे मोदी?

बिहार चुनाव में राजीव गांधी की एंट्री, पप्पू यादव ने पूछा तब कहा थे मोदी?Bihar Election News : बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत कई नेता लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सवाल किया कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के समय पीएम मोदी कहां थे जब राजीव गांधी देश में कंप्यूटर क्रांति लाए।

