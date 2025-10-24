शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025
पीएम मोदी को क्यों याद आए सीताराम केसरी, क्या कांग्रेस ने उनका अपमान किया था

Bihar Assembly Elections 2025
Prime Minister Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय की सभा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी के अपमान का मुद्दा उछाला है। उन्होंने कहा कि एक परिवार (गांधी परिवार) ने केसरी जी को उनके घर के बाथरूम में बंद करवा दिया था और अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। संयोग से आज सीताराम केसरी की पुण्यतिथि भी है। दूसरी ओर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीतराम केसरी को श्रद्धांजलि दी। 
 
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस पार्टी दलित और पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे ऊपर है। सीताराम केसरी जी हमारे बिहार के गौरव थे। उन्हें उनके घर के बाथरूम में बंद कर दिया गया और उन्हें उठाकर सड़क पर फेंक दिया गया। इतने से भी जी नहीं भरा तो उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। 
 
क्या है सच्चाई : इस तरह का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बीजेपी नेताओं द्वारा कई बार सार्वजनिक रूप से किया गया है।  मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आरोप लगाया जाता है कि सीताराम केसरी को 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने से पहले, कथित तौर पर बाथरूम में बंद कर दिया गया था। 
 
यह आरोप भी लगाया जाता है कि 'मैडम सोनिया की टोली' या 'कांग्रेस परिवार' ने उन्हें उनके पद से हटाने के लिए ऐसा किया। यह भी कहा गया है कि उन्हें बाद में उठाकर फुटपाथ पर फेंक दिया गया था और उनसे कांग्रेस अध्यक्ष का पद छीन लिया गया था ताकि सोनिया गांधी कार्यभार संभाल सकें। ये सभी आरोप कांग्रेस पर उसके पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी के अपमान के संबंध में लगाए गए हैं, खासकर राजनीतिक विरोधियों द्वारा।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
महिला जेम्सबॉन्ड अन्ना चैपमैन फिर काम पर लौटीं, जानिए कौन है यह करिश्माई रूसी जासूस

महिला जेम्सबॉन्ड अन्ना चैपमैन फिर काम पर लौटीं, जानिए कौन है यह करिश्माई रूसी जासूसWho is Anna Chapman: रूस की प्रसिद्ध जासूस अन्ना चैपमैन (Anna Chapman) एक बार फिर अपने 'पुराने काम' पर लौट आई हैं। 43 वर्षीय अन्ना चैपमैन का असली नाम अन्ना रोमानोवा है। उन्हें एक महत्वपूर्ण मिशन के तहत 'म्यूजियम ऑफ रशियन इंटेलिजेंस' का प्रमुख बनाया गया है।

America में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई कारों को रौंदा, 3 लोगों की गई जान

America में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई कारों को रौंदा, 3 लोगों की गई जानIndian Trucker California Crash : अमेरिका में भारतीय शख्स को दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक ट्रक दुर्घटना के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस समय वह नशे की हालत में था। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए हैं। खौफनाक हादसा जशनप्रीत सिंह के ट्रक में लगे कैमरे (डैशकैम) में कैद हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मारी।

डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं जाएंगे आसियान?

डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं जाएंगे आसियान?ASEAN Summit Malaysia: कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह कटाक्ष भी किया कि प्रधानमंत्री शायद बॉलीवुड के मशहूर गाने ‘बच के रहना रे बाबा’ को याद कर रहे होंगे।

दीपावली पर बोरे भर सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने पहुंचा किसान, गिफ्ट देख डबल हुई खुशी

दीपावली पर बोरे भर सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने पहुंचा किसान, गिफ्ट देख डबल हुई खुशीchhatisgarh Viral news : छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दीपावली के दिन एक किसान अपनी बेटी के साथ बोरे में सिक्के लेकर दो पहिया खरीदने पहुंचा। उसने एक स्कूटी पसंद की और सिक्कों से भरी बोरी शो रूम संचालक को थमा दी। शोरूम संचालक ने व्यस्त समय में भी सहृदयता दिखाते हुए न सिर्फ किसान स्कूटी दी बल्कि गिफ्ट देकर उसकी खुशी को दोगुना कर दिया।

चित्रकूट में लगा गधा मेला, 1.05 लाख में बिका 'सनी देओल', कितने में बिका 'सलमान'

चित्रकूट में लगा गधा मेला, 1.05 लाख में बिका 'सनी देओल', कितने में बिका 'सलमान'Chitrakut Gadha Mela : चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर लगे गधा मेले में फिल्मी नामों वाले गधों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस मेले में सनी देओल नाम का गधा 1.05 लाख में बिका। वही सलमान खान नामक गधे के 90 हजार रुपए मिले।

कनाडा के विज्ञापन पर क्‍यों भड़के ट्रंप, टैरिफ पर बंद की सभी वार्ता, बोले- ये घटिया हरकत...

कनाडा के विज्ञापन पर क्‍यों भड़के ट्रंप, टैरिफ पर बंद की सभी वार्ता, बोले- ये घटिया हरकत...US President Donald Trump News : कनाडा-अमेरिका के संबंधों में एक बार फिर से तनाव आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कनाडा पर भड़क उठे हैं। ट्रंप का दावा है कि कनाडा के एक टीवी चैनल के विज्ञापन पर अमेरिका के टैरिफ का विरोध किया जा रहा है। इस विज्ञापन को ट्रंप ने 'घटिया हरकत' बताकर कनाडा के साथ टैरिफ को लेकर सभी व्यापारिक बातचीत को खत्म कर दिया है।

सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से बचने के लिए इंदौरी करेंगे दक्षिण अफ्रीका का समर्थन

सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से बचने के लिए इंदौरी करेंगे दक्षिण अफ्रीका का समर्थनAUSvsSA ऑस्ट्रेलिया अगर यह मैच जीत जाती है तो भारत को ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेलना होगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका यह मैच जीत जाती है तो भारत को दक्षिण अफ्रीका से सेमीफाइनल खेलना होगा। ऐसे में भारत और भारतीय फैंस यही चाहेंगे की पीली जर्सी वाली टीम नॉक आउट में जितना देर से मिले उतना सही। इस ही कारण कल सबसे स्वच्छ शहर में दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए जोरदार समर्थन मिलने की संभावना है।

Bihar Elections : बेगुसराय में गरजे पीएम मोदी, लाठियां भांज रहा महालठबंधन

Bihar Elections : बेगुसराय में गरजे पीएम मोदी, लाठियां भांज रहा महालठबंधनPM Modi Begusarai rally : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगुसराय में चुनावी सभा में कहा कि एक तरफ NDA है जिसमें सूझबूझ से भरा नेतृत्व है। दूसरी तरफ लाठियां भांज रहा महालठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोलें लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महालठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है।

न BRTS टूटा, न सड़कों का पैचवर्क, न धूल-धक्कड़ से मिली निजात, इंदौर के हालात वही ढाक के तीन पात

न BRTS टूटा, न सड़कों का पैचवर्क, न धूल-धक्कड़ से मिली निजात, इंदौर के हालात वही ढाक के तीन पातइंदौर में नगर निगम से लेकर जिला प्रशासन तक ने पूरे इंदौर का कबाड़ा कर रखा है। एक तरफ ट्रैफिक को लेकर पूरे शहर में अव्‍यवस्‍थाएं पसरी हैं, तो वहीं यहां की सड़कें धूल फांक रही हैं। जबकि करीब आठ महीने पहले एबी रोड के बीआरटीएस BRTS कॉरिडोर को तोड़ने का फैसला लिया था, जिस पर बाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी मुहर लगा दी थी।

पियक्कड़ों की दिवाली, 15 दिन में 600 करोड़ की शराब पी गए दिल्लीवासी

पियक्कड़ों की दिवाली, 15 दिन में 600 करोड़ की शराब पी गए दिल्लीवासीLiquor Sale on Diwali : दिल्ली में दिवाली पर 15 दिनों के दौरान शराब की खुदरा बिक्री से दिल्ली सरकार को लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले लगभग 15 फीसद ज्यादा है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
