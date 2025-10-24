पीएम मोदी को क्यों याद आए सीताराम केसरी, क्या कांग्रेस ने उनका अपमान किया था

Prime Minister Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय की सभा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी के अपमान का मुद्दा उछाला है। उन्होंने कहा कि एक परिवार (गांधी परिवार) ने केसरी जी को उनके घर के बाथरूम में बंद करवा दिया था और अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। संयोग से आज सीताराम केसरी की पुण्यतिथि भी है। दूसरी ओर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीतराम केसरी को श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस पार्टी दलित और पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे ऊपर है। सीताराम केसरी जी हमारे बिहार के गौरव थे। उन्हें उनके घर के बाथरूम में बंद कर दिया गया और उन्हें उठाकर सड़क पर फेंक दिया गया। इतने से भी जी नहीं भरा तो उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर अध्यक्ष पद की चोरी कर ली।

क्या है सच्चाई : इस तरह का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बीजेपी नेताओं द्वारा कई बार सार्वजनिक रूप से किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आरोप लगाया जाता है कि सीताराम केसरी को 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने से पहले, कथित तौर पर बाथरूम में बंद कर दिया गया था।

यह आरोप भी लगाया जाता है कि 'मैडम सोनिया की टोली' या 'कांग्रेस परिवार' ने उन्हें उनके पद से हटाने के लिए ऐसा किया। यह भी कहा गया है कि उन्हें बाद में उठाकर फुटपाथ पर फेंक दिया गया था और उनसे कांग्रेस अध्यक्ष का पद छीन लिया गया था ताकि सोनिया गांधी कार्यभार संभाल सकें। ये सभी आरोप कांग्रेस पर उसके पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी के अपमान के संबंध में लगाए गए हैं, खासकर राजनीतिक विरोधियों द्वारा।