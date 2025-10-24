पियक्कड़ों की दिवाली, 15 दिन में 600 करोड़ की शराब पी गए दिल्लीवासी

Liquor Sale on Diwali : दिल्ली में दिवाली पर 15 दिनों के दौरान शराब की खुदरा बिक्री से दिल्ली सरकार को लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले लगभग 15 फीसद ज्यादा है।

दिल्ली सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि दिवाली से पहले के इन 15 दिनों में सरकारी शराब बिक्री दुकानों से लगभग 600 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई। वहीं 2024 में दिवाली के समय बिक्री 516 रुपए करोड़ रही थी।

दिवाली पर शराब की बिक्री में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी से आबकारी विभाग को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में 6,000 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य को आसानी से पार किया जा सकता है।

बताया जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर में शादियों का सीजन होने के कारण शराब की बिक्री में और इजाफा हो सकता है। नववर्ष की पार्टियों में भी शराब की मांग काफी बढ़ जाती है।

गौरतलब है कि बजट 2025-26 में आबकारी राजस्व का लक्ष्य 7,000 करोड़ रुपए रखा गया था। हालांकि बाद में बिक्री संबंधी अनुमानों को देखते हुए इसे घटाकर 6,000 करोड़ रुपए कर दिया गया।

