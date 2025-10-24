शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Putin sends special envoy to Donald Trump, signaling improvement in relations
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (22:34 IST)

पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा अपना खास दूत, रिश्तों में सुधार के संकेत

trump putin
Putin sends special envoy to Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच पुतिन ने एक सार्थक पहल करते हुए अपना विशेष दूत ट्रंप के पास भेजा है। पुतिन के इस भरोसेमंद दूत का नाम किरिल दिमत्रिव है। अमेरिका द्वारा रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध के अगले ही पुतिन के इस कदम से रिश्तों में नरमी के संकेत मिल रहे हैं। 
 
माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच डिप्‍लोमैटिक स्तर पर यह मुलाकात काफी अहम है। इसे आधिकारिक भी बताया जा रहा है। पुतिन ने रूस के डायरेक्‍ट इन्‍वेस्‍टमेंट फंड के चीफ और क्रेमलिन के विशेष दूत दिमत्र‍िव को मुलाकात के लिए भेजा है, जो ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। उन्हें मॉस्को के उन प्रमुख चेहरों में से एक माना जाता है जो अमेरिका के साथ संबंध सुधारने के प्रयासों में शामिल हैं।
 
रिश्तों में सुधार के संकेत : पुतिन और उनके दूतों द्वारा ट्रंप प्रशासन या ट्रंप के सहयोगियों के साथ बातचीत करने को दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रहे रिश्तों में सुधार के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पुतिन ने सार्वजनिक रूप से भी ट्रंप के प्रयासों की सराहना की है।
 
उल्लेखनीय है कि पुतिन ने भी कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मॉस्को में मुलाकात की थी। दरअसल, इन वार्ताओं का मुख्य फोकस यूक्रेन संघर्ष पर शांति समझौता कराने और रूस-अमेरिका के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों पर था, खासकर जब ट्रंप यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की बात कह रहे हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

महिला जेम्सबॉन्ड अन्ना चैपमैन फिर काम पर लौटीं, जानिए कौन है यह करिश्माई रूसी जासूस

महिला जेम्सबॉन्ड अन्ना चैपमैन फिर काम पर लौटीं, जानिए कौन है यह करिश्माई रूसी जासूसWho is Anna Chapman: रूस की प्रसिद्ध जासूस अन्ना चैपमैन (Anna Chapman) एक बार फिर अपने 'पुराने काम' पर लौट आई हैं। 43 वर्षीय अन्ना चैपमैन का असली नाम अन्ना रोमानोवा है। उन्हें एक महत्वपूर्ण मिशन के तहत 'म्यूजियम ऑफ रशियन इंटेलिजेंस' का प्रमुख बनाया गया है।

America में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई कारों को रौंदा, 3 लोगों की गई जान

America में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई कारों को रौंदा, 3 लोगों की गई जानIndian Trucker California Crash : अमेरिका में भारतीय शख्स को दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक ट्रक दुर्घटना के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस समय वह नशे की हालत में था। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए हैं। खौफनाक हादसा जशनप्रीत सिंह के ट्रक में लगे कैमरे (डैशकैम) में कैद हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मारी।

डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं जाएंगे आसियान?

डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं जाएंगे आसियान?ASEAN Summit Malaysia: कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह कटाक्ष भी किया कि प्रधानमंत्री शायद बॉलीवुड के मशहूर गाने ‘बच के रहना रे बाबा’ को याद कर रहे होंगे।

दीपावली पर बोरे भर सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने पहुंचा किसान, गिफ्ट देख डबल हुई खुशी

दीपावली पर बोरे भर सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने पहुंचा किसान, गिफ्ट देख डबल हुई खुशीchhatisgarh Viral news : छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दीपावली के दिन एक किसान अपनी बेटी के साथ बोरे में सिक्के लेकर दो पहिया खरीदने पहुंचा। उसने एक स्कूटी पसंद की और सिक्कों से भरी बोरी शो रूम संचालक को थमा दी। शोरूम संचालक ने व्यस्त समय में भी सहृदयता दिखाते हुए न सिर्फ किसान स्कूटी दी बल्कि गिफ्ट देकर उसकी खुशी को दोगुना कर दिया।

चित्रकूट में लगा गधा मेला, 1.05 लाख में बिका 'सनी देओल', कितने में बिका 'सलमान'

चित्रकूट में लगा गधा मेला, 1.05 लाख में बिका 'सनी देओल', कितने में बिका 'सलमान'Chitrakut Gadha Mela : चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर लगे गधा मेले में फिल्मी नामों वाले गधों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस मेले में सनी देओल नाम का गधा 1.05 लाख में बिका। वही सलमान खान नामक गधे के 90 हजार रुपए मिले।

और भी वीडियो देखें

यूएन में सबकुछ ठीक नहीं, जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा जमकर निशाना

यूएन में सबकुछ ठीक नहीं, जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा जमकर निशानाExternal Affairs Minister S Jaishankar: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए शुक्रवार को कहा कि इनके अभाव में वैश्विक निकाय का कामकाज ‘अवरुद्ध’ हो गया है। भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

रूसी कच्चे तेल पर आया Reliance Industries का बयान, कहा- अमेरिकी प्रतिबंधों का करेंगे पालन

रूसी कच्चे तेल पर आया Reliance Industries का बयान, कहा- अमेरिकी प्रतिबंधों का करेंगे पालनReliance Industries Limited News : भारत की प्रमुख कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Limited) ने कहा है कि वह अमेरिका, यूरोपीय संघ (EU) और ब्रिटेन द्वारा रूस के क्रूड ऑयल और उनसे बनने वाले प्रोसेस्ड उत्पादों पर लगाए गए नए प्रतिबंधों के असर की समीक्षा कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) के प्रवक्ता ने कहा कि हम यूरोप में रिफाइंड प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर EU के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

अफगानिस्तान ने उठाया भारत जैसा कदम, पानी के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान

अफगानिस्तान ने उठाया भारत जैसा कदम, पानी के लिए तरस जाएगा पाकिस्तानAfghanistan will stop Kunar River water: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर तालिबान सरकार ने भी भारत जैसा कदम उठाया है। अफगानिस्तान सरकार ने कुनार नदी पर बांध बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है। इसके चलते पाकिस्तान में पानी के प्रवाह पर रोक लग सकती है।

Jammu and Kashmir : राज्‍यसभा चुनाव के नतीजे घोषित, 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, BJP ने भी खोला खाता

Jammu and Kashmir : राज्‍यसभा चुनाव के नतीजे घोषित, 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, BJP ने भी खोला खाताJammu Kashmir Rajya Sabha election results : जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। 4 में से 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि चौथी सीट भाजपा ने जीती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शमी ओबेरॉय राज्यसभा के लिए विजयी रहे, वहीं भाजपा के सत शर्मा ने चौथी सीट जीतकर पार्टी के लिए खुशी का माहौल बनाया।

औषधियों की गुणवत्ता सर्वोपरि, नियंत्रण तंत्र को बनाएं सुदृढ़ और प्रभावी : CM योगी

औषधियों की गुणवत्ता सर्वोपरि, नियंत्रण तंत्र को बनाएं सुदृढ़ और प्रभावी : CM योगीChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से औषधि नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने पर बल दिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिलास्तर पर कार्य व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अब ‘जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी’ का पद सृजित किया जाए।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com