कनाडा के विज्ञापन पर क्‍यों भड़के ट्रंप, टैरिफ पर बंद की सभी वार्ता, बोले- ये घटिया हरकत...

US President Donald Trump News : कनाडा-अमेरिका के संबंधों में एक बार फिर से तनाव आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कनाडा पर भड़क उठे हैं। ट्रंप का दावा है कि कनाडा के एक टीवी चैनल के विज्ञापन पर अमेरिका के टैरिफ का विरोध किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा कि रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी घोषणा की है कि कनाडा ने धोखे से एक विज्ञापन का इस्तेमाल किया है, जो FAKE है, जिसमें रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं। इस विज्ञापन को ट्रंप ने 'घटिया हरकत' बताकर कनाडा के साथ टैरिफ को लेकर सभी व्यापारिक बातचीत को खत्म कर दिया है। उन्होंने कनाडा पर एक धोखाधड़ीपूर्ण विज्ञापन प्रसारित करने का आरोप लगाया।





इस विज्ञापन को ट्रंप ने 'घटिया हरकत' बताकर कनाडा के साथ टैरिफ को लेकर सभी व्यापारिक बातचीत को खत्म कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि विज्ञापन के माध्यम से अमेरिकी अदालतों के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप के अचानक बातचीत बंद करने के फैसले पर दोनों पड़ोसी देशों के बीच महीनों से बन रहे ट्रेड तनाव और बढ़ सकते हैं।





उल्लेखनीय है कि अमेरिका में दोबारा सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने यह कह दिया था कि वह कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाएंगे, वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इसको लेकर आगबबूला हो गए थे। हालांकि कई देशों पर ट्रंप के टैरिफ का असर भी पड़ा है और वो दबाव के आगे झुककर ट्रंप की शर्तों पर अमेरिका के साथ ट्रेड के लिए तैयार हो गए हैं।

