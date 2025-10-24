शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (17:12 IST)

कनाडा के विज्ञापन पर क्‍यों भड़के ट्रंप, टैरिफ पर बंद की सभी वार्ता, बोले- ये घटिया हरकत...

US President Donald Trump angered by Canadian advertisement
US President Donald Trump News : कनाडा-अमेरिका के संबंधों में एक बार फिर से तनाव आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कनाडा पर भड़क उठे हैं। ट्रंप का दावा है कि कनाडा के एक टीवी चैनल के विज्ञापन पर अमेरिका के टैरिफ का विरोध किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा कि रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी घोषणा की है कि कनाडा ने धोखे से एक विज्ञापन का इस्तेमाल किया है, जो FAKE है, जिसमें रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं। इस विज्ञापन को ट्रंप ने 'घटिया हरकत' बताकर कनाडा के साथ टैरिफ को लेकर सभी व्यापारिक बातचीत को खत्म कर दिया है। उन्होंने कनाडा पर एक धोखाधड़ीपूर्ण विज्ञापन प्रसारित करने का आरोप लगाया।

खबरों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कनाडा पर भड़क उठे हैं। ट्रंप का दावा है कि कनाडा के एक टीवी चैनल के विज्ञापन पर अमेरिका के टैरिफ का विरोध किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा कि रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी घोषणा की है कि कनाडा ने धोखे से एक विज्ञापन का इस्तेमाल किया है, जो FAKE है, जिसमें रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं।
इस विज्ञापन को ट्रंप ने 'घटिया हरकत' बताकर कनाडा के साथ टैरिफ को लेकर सभी व्यापारिक बातचीत को खत्म कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि विज्ञापन के माध्यम से अमेरिकी अदालतों के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप के अचानक बातचीत बंद करने के फैसले पर दोनों पड़ोसी देशों के बीच महीनों से बन रहे ट्रेड तनाव और बढ़ सकते हैं।

यह विज्ञापन कनाडा की ओंटारियो प्रांत की सरकार द्वारा फंड किया गया था। इसे प्रीमियर डौग फोर्ड ने लॉन्च किया। 16 अक्टूबर 2025 को फोर्ड ने एक्स पर इसका लिंक शेयर किया। इस विज्ञापन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता रोनाल्ड विलसन रीगन की आवाज है और वो इसमें अमेरिका के अंदर विदेशी वस्तुओं पर टैरिफ लगाए जाने की आलोचना करते हुए दिख रहे हैं।
इसमें वह कहते सुने जा रहे हैं कि इससे नौकरियां चली गईं और व्यापार युद्ध होगा। दूसरी तरफ रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने एक्स पर लिखा कि ओंटारियो सरकार ने व्यापार पर एक रेडियो पर चलाए गए ऑडियो और वीडियो के खास हिस्से का उपयोग किया है जो रीगन ने 1987 में दिया था।
उल्लेखनीय है कि अमेरिका में दोबारा सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने यह कह दिया था कि वह कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाएंगे, वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इसको लेकर आगबबूला हो गए थे। हालांकि कई देशों पर ट्रंप के टैरिफ का असर भी पड़ा है और वो दबाव के आगे झुककर ट्रंप की शर्तों पर अमेरिका के साथ ट्रेड के लिए तैयार हो गए हैं।
Edited By : Chetan Gour 
