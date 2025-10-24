शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (00:04 IST)

तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों पर पुतिन ने कहा- किसी भी दबाव में झुकेंगे नहीं

trump putin
z
Vladimir Putin Statement on US sanctions: अमेरिका द्वारा उनके देश की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर लगाए गए नए प्रतिबंधों को पूरी तरह खारिज करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये प्रतिबंध मॉस्को पर दबाव डालने की कोशिश हैं, लेकिन रूस किसी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका ने रूस की दो प्रमुख तेल कंपनियों रोसनेफ्ट (Rosneft) और लुकोइल (Lukoil) पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। 
 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम यूक्रेन में रूस के तत्काल युद्धविराम से इनकार के जवाब में उठाया गया है। पुतिन ने कहा कि कोई भी आत्मसम्मान वाला देश दबाव में कुछ नहीं करता। पुतिन ने कहा कि उन्होंने पहले ही ट्रंप को चेतावनी दी थी कि प्रतिबंध वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर सकते हैं। इससे तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसका असर अमेरिका पर भी पड़े बिना नहीं रहेगा। 
 
जेलेंस्की ने किया स्वागत : दूसरी ओर, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा कि यह कदम रूस की युद्ध छेड़ने की क्षमता को सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे रूस की युद्ध क्षमता कमजोर होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें हर बार नाकामी ही मिली है। यूरोपीय देशों ने भी रूस से बार-बार युद्धविराम की अपील की है। 
 
तेल की कीमतों में उछाल : प्रतिबंधों के बाद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। तेल आयातक देशों में शामिल शामिल भारत ने भी रूसी कच्चे तेल की खरीद में कटौती शुरू कर दी है। ट्रंप ने भी कहा है कि भारत धीरे-धीरे रूस से तेल लेना बंद कर देगा। दूसरी ओर, पुतिन ने कहा है कि मॉस्को संवाद के लिए हमेशा तैयार है। बुडापेस्ट में होने वाली बैठक रद्द किए जाने पर पुतिन ने कहा कि यह हम दोनों के लिए गलती होगी अगर हम बिना किसी नतीजे के लौटें।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
महिला जेम्सबॉन्ड अन्ना चैपमैन फिर काम पर लौटीं, जानिए कौन है यह करिश्माई रूसी जासूस

महिला जेम्सबॉन्ड अन्ना चैपमैन फिर काम पर लौटीं, जानिए कौन है यह करिश्माई रूसी जासूसWho is Anna Chapman: रूस की प्रसिद्ध जासूस अन्ना चैपमैन (Anna Chapman) एक बार फिर अपने 'पुराने काम' पर लौट आई हैं। 43 वर्षीय अन्ना चैपमैन का असली नाम अन्ना रोमानोवा है। उन्हें एक महत्वपूर्ण मिशन के तहत 'म्यूजियम ऑफ रशियन इंटेलिजेंस' का प्रमुख बनाया गया है।

America में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई कारों को रौंदा, 3 लोगों की गई जान

America में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई कारों को रौंदा, 3 लोगों की गई जानIndian Trucker California Crash : अमेरिका में भारतीय शख्स को दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक ट्रक दुर्घटना के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस समय वह नशे की हालत में था। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए हैं। खौफनाक हादसा जशनप्रीत सिंह के ट्रक में लगे कैमरे (डैशकैम) में कैद हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मारी।

डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं जाएंगे आसियान?

डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं जाएंगे आसियान?ASEAN Summit Malaysia: कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह कटाक्ष भी किया कि प्रधानमंत्री शायद बॉलीवुड के मशहूर गाने ‘बच के रहना रे बाबा’ को याद कर रहे होंगे।

दीपावली पर बोरे भर सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने पहुंचा किसान, गिफ्ट देख डबल हुई खुशी

दीपावली पर बोरे भर सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने पहुंचा किसान, गिफ्ट देख डबल हुई खुशीchhatisgarh Viral news : छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दीपावली के दिन एक किसान अपनी बेटी के साथ बोरे में सिक्के लेकर दो पहिया खरीदने पहुंचा। उसने एक स्कूटी पसंद की और सिक्कों से भरी बोरी शो रूम संचालक को थमा दी। शोरूम संचालक ने व्यस्त समय में भी सहृदयता दिखाते हुए न सिर्फ किसान स्कूटी दी बल्कि गिफ्ट देकर उसकी खुशी को दोगुना कर दिया।

चित्रकूट में लगा गधा मेला, 1.05 लाख में बिका 'सनी देओल', कितने में बिका 'सलमान'

चित्रकूट में लगा गधा मेला, 1.05 लाख में बिका 'सनी देओल', कितने में बिका 'सलमान'Chitrakut Gadha Mela : चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर लगे गधा मेले में फिल्मी नामों वाले गधों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस मेले में सनी देओल नाम का गधा 1.05 लाख में बिका। वही सलमान खान नामक गधे के 90 हजार रुपए मिले।

रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध का भारत पर क्या होगा असर

रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध का भारत पर क्या होगा असरUS sanctions on Russian oil companies: रूस की प्रमुख तेल कंपनियों- रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिका द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों का भारत पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है। प्रतिबंधों का सीधा असर भारत की सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी कंपनियों पर पड़ेगा और इससे भारत को मिलने वाले सस्ते रूसी तेल की मात्रा कम हो सकती है। यदि भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ता है, तो इसका असर घरेलू महंगाई पर निश्चित रूप से पड़ सकता है।

ट्रायल सफल, दिल्ली में 29 को होगी कृत्रिम वर्षा, जानिए कैसे होती है क्लाउड सीडिंग

ट्रायल सफल, दिल्ली में 29 को होगी कृत्रिम वर्षा, जानिए कैसे होती है क्लाउड सीडिंगCloud seeding in Delhi: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर 29 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश (Cloud Seeding) करवाई जाएगी। रेखा गुप्ता सरकार ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं। सरकार ने क्लाउड सीडिंग का ट्रायल भी कर लिया है। मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा- गु्रुवार को विशेषज्ञों द्वारा बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया गया है।

उमर अब्दुल्ला की हुंकार, कहा- नेशनल कांफ्रेंस सभी 4 राज्यसभा सीटें जीतेगी

उमर अब्दुल्ला की हुंकार, कहा- नेशनल कांफ्रेंस सभी 4 राज्यसभा सीटें जीतेगीJammu Kashmir Rajya Sabha elections: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को उम्मीद जताई कि 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) सभी चार सीटों पर विजयी होगी। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा से भी निराधार बयानबाजी बंद करने का आग्रह किया।

ICJ : इसराइल, क़ाबिज़ फिलिस्तीनी क्षेत्र में सहायता पहुंचने देने के लिए बाध्य

ICJ : इसराइल, क़ाबिज़ फिलिस्तीनी क्षेत्र में सहायता पहुंचने देने के लिए बाध्यअन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने कहा है कि इसराइल को फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर क़ाबिज़ शक्ति के रूप में अपनी ज़िम्मेदारियों को यह सुनिश्चित करके निभाना होगा कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों में सहायता सामग्री निर्बाध रूप से प्रवाहित हो और क़ाबिज़ फिलिस्तीनी क्षेत्र में सेवाएं दे रहीं यूएन व अन्य मानवीय एजेंसियों के अधिकारों का सम्मान किया जाए। इस विश्व न्यायालय ने यह परामर्शकारी राय, यूएन महासभा के अनुरोध पर सुनवाई में जारी की है।

महागठबंधन CM फेस बनते ही विरोधियों के निशाने पर आए तेजस्वी यादव

महागठबंधन CM फेस बनते ही विरोधियों के निशाने पर आए तेजस्वी यादवTejashwi Yadav becomes CM face of Mahagathbandhan: बिहार में जैसे-जैसे मतदात की तारीख करीब आती जा रही है, चुनावी जंग और तेज होती जा रही है। आखिरकार महागठबंधन ने राजद नेता तेजस्वी को यादव को अपना मुख्‍यमंत्री फेस घोषित कर दिया। इसके साथ ही तेजस्वी विरोधी दलों के निशाने पर आ गए हैं।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
