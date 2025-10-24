सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल को कहा नचनिया, भोजपुरी एक्टर ने भी दिया करारा जवाब
Bihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर है। इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुरी एक्टर खेसाली लाल यादव को नचनिया कह दिया। इस पर छपरा सीट से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे खेसारी ने भी उन्हें करारा जवाब दिया।
खेसारी ने चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले सम्राट चौधरी अपने घर में झांकें और बताएं कि उन्होंने अपनी पार्टी में चार नचनियों को टिकट क्यों दिया है। उन्होंने कहा कि कलाकार होना कोई शर्म की बात नहीं है। कला के माध्यम से समाज को जोड़ने और जागरूक करने का काम होता है। अगर किसी को नाचने वाला कहकर नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो यह कला और कलाकार दोनों का अपमान है।
बहरहाल खेसारी लाल यादव ने अपने इस जवाब से राजनीतिक विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया। बयान से साफ पता चलता है कि वे इस बार राजनीति में पूरी गंभीरता के साथ उतर चुके हैं।
सम्राट चौधरी ने छपरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि लालू यादव को यहां कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो उन्होंने यहां से नचनिए को टिकट दे दिया।
छपरा में खेसारी लाल का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी छोटी कुमारी से है। लोकप्रियता के लिहाज से खेसारी लाल भारी नजर आ रहे हैं। हालांकि एनडीए को उम्मीद है कि मोदी और नीतीश की लोकप्रियता के सहारे यह सीट उनका गठबंधन ही जीतेगा।
उल्लेखनीय है कि बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी। 14 नवंबर को मतगणना के बाद चुनाव नतीजों की घोषणा होगी।
edited by : Nrapendra Gupta