गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पटना , गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (13:09 IST)

Bihar : महागठबंधन का बड़ा एलान, तेजस्वी सीएम फेस, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम उम्मीदवार

Bihar Elections 2025 : महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को राजद नेता तेजस्वी यादव को बिहार में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी डिप्टी सीएम उम्मीदवार होंगे। ALSO READ: बिहार चुनाव : पहले चरण में 178 करोड़पति उम्मीदवार, किसके पास सबसे कम संपत्ति?
 
वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि हम सभी ने तय किया है कि इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव के नाम का समर्थन करते हैं। उन्होंने महागठबंधन की तरफ से उपमुख्यमंत्री पद के लिए VIP प्रमुख मुकेश सहनी के नाम की घोषणा की।
 
उन्होंने कहा कि देश के हालत गंभीर, आज लोकतंत्र को खतरा है। देश के हालात से सब चिंतित है। पूरा देश बिहार की ओर देख रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। राहुल तेजस्वी की यात्रा को जनता का सहयोग मिला।
क्या बोले तेजस्वी यादव : इस अवसर पर तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि राजग ने सीएम चेहरा क्यों नहीं बताया? उन्होंने दावा किया कि ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। भाजपा नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के बाद जदयू नहीं बचेगी। उसके कुछ नेता भाजपा के लिए काम कर रहे हैं।
 
राजद नेता ने कहा कि हम बिहार को बनाने के लिए एकजुट हुए हैं। उन्होंने कहा कि 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हटाएंगे। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर हमला करते हुए कहा कि एक इंजन अपराध में, एक इंजन भ्रष्‍टाचार में लिप्त है। बिहार में घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। भ्रष्‍टाचार के बिना राज्य में कोई काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि राज्य में जो 20 साल में नहीं हुआ 20 माह में करके दिखाएंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य में जो 20 साल में नहीं हुआ 20 माह में करके दिखाएंगे। उन्होंने वादा किया कि अपराध और भ्रष्‍टाचार करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने भरोसा जताने के लिए गठबंधन दलों को शुक्रिया कहा।
 
17 माह में गठबंधन मजबूत : बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि आज INDIA गठबंधन एकजुट होकर मीडिया के सामने मौजूद है। INDIA गठबंधन की मजबूती की नींव उसी दिन रखी गई थी जब राहुल गांधी ने मतदाता अधिकार यात्रा के तहत INDIA गठबंधन के सभी सदस्यों के साथ SIR और जनहित के मुद्दों पर लगभग 17 महीने गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम किया था।
