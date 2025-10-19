पप्पू यादव ने RJD चीफ पर साधा निशाना, बोले- कोई कर रहा है इंडिया ब्लॉक को तोड़ने की साजिश

पार्टी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। ऐसे समय पर पप्पू यादव का बयान सामने आया है। पप्पू यादव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को महागठबंधन में रहकर 3 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए था। उन्होंने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं लालू प्रसाद यादव से अपील करता हूं कि वे अपनी परंपरा छोड़ दें और सहयोगी दलों को नजरअंदाज न करे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को नसीहत देते हुए कहा कि दूसरे लोगों से कुछ सीखिए और जीएमएम को दोबारा से महागठबंधन में जोड़ लीजिए। Edited by : Sudhir Sharma