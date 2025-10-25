शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. EC guidelines to political parties on AI Content
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पटना , शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (07:59 IST)

चुनाव में AI के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग सख्त, 3 घंटे में हटानी होगी झूठी प्रचार सामग्री, गाइडलाइंस में क्या है खास?

bihar election
Bihar Election AI Content: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचते ही चुनाव आयोग भी एक्शन में आ गया है। आयोग ने एआई से बनाई गई प्रचार सामग्री से जुड़े नियम काफी सख्त कर दिए हैं। राजनीतिक दलों को अब एआई से बनी  सामग्री पर AI-जेनरेटेड लेबल लगाना होगा। साथ ही झूठी सामग्री मिलने पर 3 घंटे में हटानी होगी।

निर्वाचन आयोग ने कहा कि एआई या डीप फेक तकनीक का गलत इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। ऐसे में राजनीतिक दलों को प्रचार के दौरान सावधानी बरतना चाहिए। जानिए चुनाव आयोग की गाइडलाइंस में क्या है खास...
  • चुनाव आयोग ने एआई से बने ऑडियो, वीडियो पर 'एआई-जनरेटेड', 'डिजिटल रूप से तैयार' या सिंथेटिक कंटेंट जैसे आसानी से पढ़े और समझे जा सकने वाले लेबल को अनिवार्य कर दिया है। राजनीतिक दलों से कहा गया है कि दिखाई देने वाली सामग्री में यह लेबल कम से कम 10 प्रतिशत कवर करे। अगर ऑडियो कंटेंट है तो शुरुआत के 10 सेकेंड में बताना होगा।
  • आयोग ने कहा कि आदेश मिलने पर तीन घंटे की समय सीमा के भीतर सामग्री हटानी होगी।
  • सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कहा गया है कि एआई से तैयारी सामग्री के लिए मेटाडेटा या संबंधित कैप्शन में इसे बनाने वाली जिम्मेदार संस्था का नाम बताना होगा। वैसे तो लेबल वाला नियम 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू है लेकिन इस बार आयोग ने लेबल का आकार और समय निर्धारित कर दिया है।
  • ऐसी किसी भी सामग्री के प्रकाशन या फॉरवर्ड करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो गैरकानूनी हो और किसी व्यक्ति की पहचान, रूप या आवाज को उसकी सहमति के बिना इस तरह से गलत तरीके से प्रस्तुत करती हो जिससे मतदाताओं के गुमराह होने या धोखा देने की संभावना हो।
  • राजनीतिक दलों को एआई से बनी प्रचार सामग्रियों के आंतरिक रिकॉर्ड रखने होंगे। इसमें क्रिएटर की डीटेल और टाइमस्टैम्प शामिल है जिससे चुनाव आयोग के मांगने पर सत्यापन किया जा सके।
गौरतलब है कि इस बार के चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपनी प्रचार सामग्री में एआई का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी भी भी अपने चुनाव प्रचार में नरैटिव तैयार करने, पुरानी बातों को वीडियो फॉर्मेट में अपने पक्ष में दिखाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अफगानिस्तान ने उठाया भारत जैसा कदम, पानी के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान

अफगानिस्तान ने उठाया भारत जैसा कदम, पानी के लिए तरस जाएगा पाकिस्तानAfghanistan will stop Kunar River water: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर तालिबान सरकार ने भी भारत जैसा कदम उठाया है। अफगानिस्तान सरकार ने कुनार नदी पर बांध बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है। इसके चलते पाकिस्तान में पानी के प्रवाह पर रोक लग सकती है।

यूएन में सबकुछ ठीक नहीं, जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा जमकर निशाना

यूएन में सबकुछ ठीक नहीं, जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा जमकर निशानाExternal Affairs Minister S Jaishankar: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए शुक्रवार को कहा कि इनके अभाव में वैश्विक निकाय का कामकाज ‘अवरुद्ध’ हो गया है। भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

चूहे के कारण लगी प्रवेश के पेंटहाउस में आग, लेकिन स्‍मार्ट लॉक की वजह से गई जान, कितना खतरनाक है ये लॉक सिस्‍टम

चूहे के कारण लगी प्रवेश के पेंटहाउस में आग, लेकिन स्‍मार्ट लॉक की वजह से गई जान, कितना खतरनाक है ये लॉक सिस्‍टमहवा भी नहीं जा सकती थी पेंटहाउस में, फिर कैसे आ गए चूहे और लगी आग

आगरा में जुगाड़ की आतिशबाजी, जीवन पर पड़ी भारी, हादसे का CCTV आया सामने

आगरा में जुगाड़ की आतिशबाजी, जीवन पर पड़ी भारी, हादसे का CCTV आया सामनेFireworks incident case : आगरा के किरावली क्षेत्र के अभुआपुरा गांव में इस बार रोशनी पर्व पर अंधेरी छाया पड़ गई, यहां जुगाड़ के पटाखे के चक्कर में एक छात्र की मौत है गई। खुशियों के दीप के बीच सन्नाटा और चीखें गूंज उठीं। जहां हर घर में दीप जल रहे थे, वहीं एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। वहीं हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है।

ग़ाज़ा युद्धविराम एक 'जीवन रेखा' मगर वहां के अस्पताल अब भी जर्जर

ग़ाज़ा युद्धविराम एक 'जीवन रेखा' मगर वहां के अस्पताल अब भी जर्जरविश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुखिया डॉक्टर टैड्रॉस ऐडहेनॉम घेबरेयेसस ने आगाह किया है कि ग़ाज़ा में युद्धविराम की नाज़ुक स्थिति के बावजूद, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर अवस्था में है, जहां लाखों लोग अब भी तत्काल चिकित्सा और मानवीय ज़रूरतों का सामना कर रहे हैं। डॉक्टर टैड्रॉस ने युद्ध में ठहराव का स्वागत किया, लेकिन कहा कि संकट अभी ख़त्म नहीं हुआ है और ज़रूरतें बहुत अधिक हैं।

और भी वीडियो देखें

सत्ता का भूखा नहीं, RJD में लौटने से बेहतर मौत चुनूंगा, तेज प्रताप की खरी खरी

सत्ता का भूखा नहीं, RJD में लौटने से बेहतर मौत चुनूंगा, तेज प्रताप की खरी खरीTej Pratap Yadav News: बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे सत्ता के भूखे नहीं हैं। उनके लिए आत्मसम्मान और सिद्धांत सर्वोपरि हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में लौटने से बेहतर वे मौत को चुनेंगे।

पीएम मोदी को क्यों याद आए सीताराम केसरी, क्या कांग्रेस ने उनका अपमान किया था

पीएम मोदी को क्यों याद आए सीताराम केसरी, क्या कांग्रेस ने उनका अपमान किया थाPrime Minister Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय की सभा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी के अपमान का मुद्दा उछाला है। उन्होंने कहा कि एक परिवार (गांधी परिवार) ने केसरी जी को उनके घर के बाथरूम में बंद करवा दिया था और अध्यक्ष पद की चोरी कर ली।

Bihar Elections : बेगुसराय में गरजे पीएम मोदी, लाठियां भांज रहा महालठबंधन

Bihar Elections : बेगुसराय में गरजे पीएम मोदी, लाठियां भांज रहा महालठबंधनPM Modi Begusarai rally : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगुसराय में चुनावी सभा में कहा कि एक तरफ NDA है जिसमें सूझबूझ से भरा नेतृत्व है। दूसरी तरफ लाठियां भांज रहा महालठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोलें लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महालठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है।

समस्तीपुर में गरजे पीएम मोदी, बताया बिहार को क्यों नहीं चाहिए लालटेन?

समस्तीपुर में गरजे पीएम मोदी, बताया बिहार को क्यों नहीं चाहिए लालटेन?Modi Bihar rally : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बन चुका है और पूरा बिहार कह रहा है- फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार। उन्होंने लोगों के मोबाइल की लाइट जलवाकर बताया कि बिहार को लालटेन क्यों नहीं चाहिए।

Bihar Elections : कर्पूरी गांव से मोदी ने किया चुनावी शंखनाद, जयराम रमेश ने पूछे 3 सवाल

Bihar Elections : कर्पूरी गांव से मोदी ने किया चुनावी शंखनाद, जयराम रमेश ने पूछे 3 सवालBihar Elections : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर के कर्पूरी गांव से अपने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। वे समस्तीपुर और बेगुसराय में चुनावी रैलियां करेंगे। कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचने से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उनसे 3 सवाल किए।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com