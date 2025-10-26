रविवार, 26 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (23:46 IST)

Weather Update : चक्रवाती तूफान मोंथा का किन राज्यों में होगा असर, IMD ने कहां दी भारी बारिश की चेतावनी

Weather Update
Cyclone Montha News Update : दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव क्षेत्र धीरे-धीरे तेज हो रहा है। सोमवार तक इसके चक्रवाती तूफान 'मोंथा' में तब्दील होने की आशंका है। तमिलनाडु में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान की आशंका को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 28 से 31 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। 
 
आईएमडी ने अपने बुलेटिन में कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की प्रक्रिया में है। चक्रवाती तूफान के कारण बंगाल की खाड़ी से सटे राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बंगाल के अलावा ओडिशा, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु में भी भारी बारिश के आसार हैं।
28 से 29 तक अतिभारी बारिश की चेतावनी, ओडिशा में 30 जिले अलर्ट पर
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने ओडिशा के पांच जिलों मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति और गंजाम के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ओरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। ओडिशा सरकार ने सभी 30 जिलों को अलर्ट पर रखा है। आईएमडी के मुताबिक  ओडिशा में 28 और 29 अक्टूबर को बहुत भारी से लेकर अति भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने ओडिशा के सभी बंदरगाहों पर दूरस्थ चेतावनी संकेत संख्या-एक (डीसी-ए) प्रदर्शित किया है और मछुआरों को 29 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अधिकारी लाउडस्पीकर और मेगाफोन का इस्तेमाल करके समुद्र में गए मछुआरों को सचेत कर रहे हैं और उनसे तुरंत किनारे पर लौटने का आग्रह कर रहे हैं। 
आईएमडी ने कहा कि 28 अक्टूबर की रात को एक गंभीर चक्रवात के आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि 27 अक्टूबर से कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा और हुगली सहित दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो जाएगी।  पश्चिम बंगाल सरकार ने मछुआरों को 28 से 30 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल के तट के पास और उसके आसपास समुद्र में ना जाने की सलाह दी और जो लोग पहले से ही समुद्र में हैं, उन्हें 27 अक्टूबर तक वापस लौटने को कहा।
 
बंगाल में यहां भारी बारिश की चेतावनी 
बुलेटिन के मुताबिक, 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच दक्षिण बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, हावड़ा, पुरुलिया, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर और मालदा जिलों में भी भारी बारिश होने की संभावना है।  इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
