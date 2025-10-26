Weather Update : चक्रवाती तूफान मोंथा का किन राज्यों में होगा असर, IMD ने कहां दी भारी बारिश की चेतावनी

Cyclone Montha News Update : दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव क्षेत्र धीरे-धीरे तेज हो रहा है। सोमवार तक इसके चक्रवाती तूफान 'मोंथा' में तब्दील होने की आशंका है। तमिलनाडु में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान की आशंका को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 28 से 31 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

आईएमडी ने अपने बुलेटिन में कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की प्रक्रिया में है। चक्रवाती तूफान के कारण बंगाल की खाड़ी से सटे राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बंगाल के अलावा ओडिशा, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु में भी भारी बारिश के आसार हैं।

IMD Weather Alert !



A Deep Depression over the southeast Bay of Bengal is likely to intensify into a Cyclonic Storm by Oct 27 and a Severe Cyclonic Storm by 28th October.



⛈️ Heavy to very heavy rainfall expected over:

Rayalaseema, Tamil Nadu, Kerala & Mahe: Oct 27–28

Coastal… pic.twitter.com/bcdxIhxG5s — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 26, 2025 28 से 29 तक अतिभारी बारिश की चेतावनी, ओडिशा में 30 जिले अलर्ट पर

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने ओडिशा के पांच जिलों मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति और गंजाम के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ओरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। ओडिशा सरकार ने सभी 30 जिलों को अलर्ट पर रखा है। आईएमडी के मुताबिक ओडिशा में 28 और 29 अक्टूबर को बहुत भारी से लेकर अति भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने ओडिशा के सभी बंदरगाहों पर दूरस्थ चेतावनी संकेत संख्या-एक (डीसी-ए) प्रदर्शित किया है और मछुआरों को 29 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अधिकारी लाउडस्पीकर और मेगाफोन का इस्तेमाल करके समुद्र में गए मछुआरों को सचेत कर रहे हैं और उनसे तुरंत किनारे पर लौटने का आग्रह कर रहे हैं।

बहु मौसम संबंधी चेतावनी



मुख्यबिंदु



दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में गहरा अवदाब और 27 अक्टूबर तक दक्षिण-पश्चिम और आस-पास के पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना, और 28 अक्टूबर की सुबह तक इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है।… pic.twitter.com/UNhwUnDenU — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 26, 2025 आईएमडी ने कहा कि 28 अक्टूबर की रात को एक गंभीर चक्रवात के आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि 27 अक्टूबर से कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा और हुगली सहित दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने मछुआरों को 28 से 30 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल के तट के पास और उसके आसपास समुद्र में ना जाने की सलाह दी और जो लोग पहले से ही समुद्र में हैं, उन्हें 27 अक्टूबर तक वापस लौटने को कहा।