रविवार, 31 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. weather forecast imd predicts heavy rain alert above normal rainfall in september
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 31 अगस्त 2025 (22:41 IST)

Weather Alert : IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतरा

Weather update
भारत के कई राज्य इस समय भारी बारिश, भूस्खलन से जूझ रहे हैं। भारत में सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस बार मानसून के मौसम में देश के कई हिस्सों में पहले ही भारी बारिश के कारण आपदाएं आ चुकी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को कहा कि सितंबर 2025 के लिए मासिक औसत वर्षा 167.9 मिलीमीटर के दीर्घकालिक औसत से 109 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है।
 
पूर्वानुमान के अनुसार, अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक वर्षा होगी। हालांकि, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों, साथ ही सुदूर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों और उत्तर-पश्चिमी भारत के हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान है।
 
आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि भारी वर्षा से सितंबर में उत्तराखंड में भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ सकती है तथा दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में सामान्य जनजीवन बाधित हो सकता है।
 
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से कई नदियां निकलती हैं। इसलिए, भारी बारिश का मतलब है कि कई नदियां उफान पर होंगी और इसका असर निचले इलाकों के शहरों और कस्बों पर पड़ेगा। इसलिए, हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए।’’
 
महापात्र ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महानदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भी भारी बारिश का अनुमान है। उन्होंने कहा कि 1980 के बाद से सितंबर में बारिश में मामूली वृद्धि का रुझान रहा है, 1986, 1991, 2001, 2004, 2010, 2015 और 2019 में इस महीने में कम बारिश को छोड़कर। महापात्र ने कहा कि राजस्थान से मानसून वापसी की सामान्य तिथि एक सितंबर से बदलकर 17 सितंबर हो गई है, जिससे स्वयं संकेत मिलता है कि सितंबर में वर्षा की गतिविधि बढ़ गई है।
 
आईएमडी ने कहा कि सितंबर के दौरान पश्चिम-मध्य, उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में मासिक औसत अधिकतम तापमान सामान्य से लेकर सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है।
 
हालांकि, पूर्व-मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ-साथ उत्तर-पश्चिम भारत और पश्चिमी तटीय क्षेत्र के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।
 
आईएमडी के आंकड़े के अनुसार, एक जून से 31 अगस्त के बीच भारत में 743.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 700.7 मिलीमीटर की दीर्घकालिक औसत से लगभग 6 प्रतिशत अधिक है।
 
इसके अनुसार जून में 180 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से लगभग 9 प्रतिशत अधिक थी और उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में अच्छी-खासी बारिश हुई। जुलाई में 294.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से लगभग 5 प्रतिशत अधिक थी, जिसमें मध्य भारत में 22 प्रतिशत की अधिकता थी। अगस्त में 268.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 5.2 प्रतिशत अधिक थी।
महापात्र ने कहा कि उत्तर-पश्चिम भारत में अगस्त में 265 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 2001 के बाद से इस महीने में सबसे अधिक और 1901 के बाद से 13वीं सबसे अधिक बारिश है। इस क्षेत्र में अब तक मानसून के तीनों महीनों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। कुल मिलाकर, उत्तर-पश्चिम भारत में एक जून से 31 अगस्त के बीच 614.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य 484.9 मिलीमीटर से लगभग 27 प्रतिशत ज़्यादा है।
 
आईएमडी के अनुसार, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में अगस्त में 250.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से लगभग 31 प्रतिशत अधिक है। यह 2001 के बाद से इस महीने में तीसरी सबसे अधिक और 1901 के बाद से आठवीं सबसे अधिक वर्षा है।
 
कुल मिलाकर, इस क्षेत्र में एक जून से 31 अगस्त के बीच 556.2 मिलीमीटर की सामान्य वर्षा की तुलना में 607.7 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो 9.3 प्रतिशत अधिक है। असामान्य रूप से अधिक वर्षा के साथ-साथ कई चरम मौसम संबंधी घटनाएं भी हुईं।
पंजाब में दशकों में सबसे भीषण बाढ़ आई, जिसमें उफनती नदियां और टूटी नहरें हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि में जलमग्न हो गईं और लाखों लोग विस्थापित हो गए। हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण भूस्खलन हुआ और जान-माल का व्यापक नुकसान हुआ। आईएमडी ने इस अतिरिक्त वर्षा के लिए सक्रिय मानसून को दिया, जिसे लगातार पश्चिमी विक्षोभों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे क्षेत्र में अधिक वर्षा हुई।
 
महापात्र ने कहा कि 28 जुलाई से 14 अगस्त के बीच सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय और आसपास के मैदानी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई, जिससे 5 अगस्त को उत्तरकाशी में अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ और उत्तर प्रदेश एवं बिहार में नदियों में बड़ी बाढ़ आई।
 
उन्होंने कहा कि 14 अगस्त से मानसून तेजी से सक्रिय हुआ और महीने के उत्तरार्ध में चार निम्न-दाब प्रणालियों ने 15 दिनों तक सक्रिय स्थिति बनाए रखी।
 
आईएमडी प्रमुख ने कहा कि लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और तेज़ मानसूनी हवाओं के कारण 21 से 27 अगस्त के बीच उत्तर-पश्चिम भारत और आसपास के पश्चिमी हिमालयी राज्यों में "बेहद और असाधारण रूप से भारी वर्षा" हुई।
 
उन्होंने कहा कि 22 से 24 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान में और 23 से 26 अगस्त तक पंजाब और हरियाणा में भारी से बहुत भारी वर्षा हुई, जबकि 23 से 27 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के कटरा में भूस्खलन और जम्मू, पंजाब तथा राजस्थान के कुछ हिस्सों में भीषण बाढ़ आई।
 
बीस अगस्त को कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के घाटों में, 23 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में, 27 अगस्त को जम्मू क्षेत्र में और 28 अगस्त को तेलंगाना में भी असाधारण रूप से भारी वर्षा दर्ज की गई। महापात्र ने कहा कि ये घटनाएं "लगातार दो बहुत सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों की धीमी गति, मानसूनी निम्न-दबाव प्रणालियों के अवशेषों के साथ अंतर्क्रिया, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी के साथ तेज दक्षिणी हवाओं के आने और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर दो निम्न-दबाव प्रणालियों के निर्माण और उनके मध्य भारत में बढ़ने" के कारण हुईं। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हुआ Trump is Dead?

सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हुआ Trump is Dead?US President Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में है। बीच-बीच में उनकी बीमारी की भी चर्चा होती रहती है। लेकिन, आश्चर्यजनक रूप से सोशल मीडिया पर ट्रम्प मर चुके हैं (Trump is Dead) ट्रेंड हो रहा है। इस ट्रेंड पर 1 लाख 75 हजार से ज्यादा यूजर्स पोस्ट कर चुके हैं।

डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी चुनौती, बदलेगी दुनिया की राजनीति

डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी चुनौती, बदलेगी दुनिया की राजनीतिPrime Minister Narendra Modi China visit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर सबसे ज्यादा 50 फीसदी टैरिफ लागू करना और भारत की चीन तथा रूस जैसे अमेरिका विरोधी देशों से बढ़ती निकटता दुनिया की राजनीति का रुख बदल सकती है। माना जा रहा है यह दोस्ती एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है।

इजराइली सेना का सना पर हवाई हमला, हुती प्रधानमंत्री रहावी की मौत

इजराइली सेना का सना पर हवाई हमला, हुती प्रधानमंत्री रहावी की मौतHouthi Prime Minister Rahawi killed in Israel attack: ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने शनिवार का पुष्टि की कि यमन की राजधानी सना में इजराइली हवाई हमले में विद्रोही नियंत्रित सरकार के प्रधानमंत्री की मौत हो गई। विद्रोहियों ने एक बयान में कहा कि अहमद अल-रहावी बृहस्पतिवार को सना में हुए हमले में मारे गए। उनके सरकार के कई मंत्री भी हताहत हुए हैं।

चीन की वुल्फ वॉरियर रणनीति के आगे झुक गए ट्रम्प

चीन की वुल्फ वॉरियर रणनीति के आगे झुक गए ट्रम्पकूटनीति मूल्यों और आदर्शों के इतर व्यवहारिक हो सकती है,लेकिन वह परंपरागत चुनौतियों की अनदेखी कर आगे नहीं बढ़ सकती। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी कूटनीति और रणनीतिक हितों को उलट-पुलट करने की कोशिश की है,जिससे वैश्विक असमंजस बढ़ गया है। भारत जैसे अहम साझेदार को सीमित कर चीन के साथ अपनी कूटनीतिक पहुँच बढ़ाने का प्रयास ट्रम्प की नीति का विरोधाभासी चेहरा उजागर करता है।

ट्रंप टैरिफ से कैसे निपटेगा भारत, वाणिज्य मंत्रालय ने बताई योजना

ट्रंप टैरिफ से कैसे निपटेगा भारत, वाणिज्य मंत्रालय ने बताई योजनाCommerce Ministry plan on Trumps tariff: वाणिज्य मंत्रालय भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क से निपटने में निर्यातकों की मदद करने के लिए अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक कार्य योजनाओं पर काम कर रहा है। एक अधिकारी बताया कि कई विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीतियों में लचीलापन लाने वाले नियमों पर भी विचार किया जा रहा है।

और भी वीडियो देखें

Weather Update : हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों के रेड अलर्ट, बाढ़, भूस्खलन की चेतावनी, जम्मू में बंद रहेंगे स्कूल, जानिए क्या कहा IMD ने

Weather Update : हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों के रेड अलर्ट, बाढ़, भूस्खलन की चेतावनी, जम्मू में बंद रहेंगे स्कूल, जानिए क्या कहा IMD नेहिमाचल प्रदेश के चार से 6 जिलों के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इन जिलों के लिए भारी से लेकर अत्यंत भारी बारिश के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है। भारतीय मौसम इसी के साथ भूस्खलन, अचानक बाढ़, भूधंसाव, जलभराव और जलाशयों के उफान पर होने की चेतावनी दी है।

UP : लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्टरी में ब्लास्ट, 4 लोगों की मौत

UP : लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्टरी में ब्लास्ट, 4 लोगों की मौतउत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र स्थित बेहटा के रिहायशी इलाके में चल रही पटाखा फैक्टरी में रविवार को अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना भीषण था कि आसपास का इलाका दहल उठा और लोग घरों से निकलकर मौके की ओर भागे। मीडिया खबरों के मुताबिक घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए।

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोध

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोधMaratha Reservation Andolan News : मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना तेज करने के बाद भाजपा ने रविवार को वरिष्ठ नेता शरद पवार पर निशाना साधा और उन पर सत्ता में रहने के दौरान मराठा समुदाय के कल्याण के लिए कदम उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया। पवार की बेटी सुप्रिया सुले को भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा।

Modi In China : सीमा पर शांति, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता, पीएम मोदी और जिनपिंग में क्या हुई बात, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

Modi In China : सीमा पर शांति, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता, पीएम मोदी और जिनपिंग में क्या हुई बात, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारीप्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शी को 2026 में भारत द्वारा आयोजित BRIC शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। राष्ट्रपति शी ने निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और भारत की BRICS अध्यक्षता के लिए चीन का पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की।"

Operation Sindoor पर संसद में हुई बहस, क्‍यों नहीं बोले मनीष तिवारी, दिया यह जवाब...

Operation Sindoor पर संसद में हुई बहस, क्‍यों नहीं बोले मनीष तिवारी, दिया यह जवाब...Manish Tiwari News : संसद के मानसून सत्र में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, लेकिन दिग्गज नेता मनीष तिवारी को इस मुद्दे पर बोलने का मौका नहीं मिला। तिवारी ने कहा कि मैं इस विषय पर बोलना चाहता था, लेकिन पार्टी ने तय किया कि संसद में पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। हो सकता है कि मुझसे बढ़िया तरीके से कोई पार्टी का पक्ष संसद में रखे, मगर मुझे कोई पछतावा नहीं है।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com