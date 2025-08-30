शनिवार, 30 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Latest weather news for 30 August 2025 in India
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 30 अगस्त 2025 (10:11 IST)

Weather Update: पंजाब के 250 गांवों में बाढ़, प्रयागराज में 10 हजार घर पानी में डूबे

Latest Weather News 30 August 2025
Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार पंजाब में भारी वर्षा का दौर जारी है। इससे 8 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के  250 गांवों में बाढ़ का प्रकोप है। दूसरी ओर उत्तराखंड में 4 जगह बादल फट गया है। इससे भारी वर्षा हो रही है। उत्तरप्रदेश के प्रयागराज नगर में 10 हजार घरों में पानी घुस गया है। आईएमडी के अनुसार देशभर के राज्यों में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा।
 
उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन के कारण 5 लोगों की मौत, 11 लापता : देहरादून से मिले समाचारों के अनुसार उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में शुक्रवार तड़के मूसलधार बारिश से 4 जगह बादल फटने, बाढ़ आने और भूस्खलन की घटनाओं से मची तबाही में 1 दंपति समेत 6 लोगों की मौत हो गई तथा 11 अन्य लापता हो गए जबकि कई अन्य लोगों के लापता होने की आशंका है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।ALSO READ: Weather Update : उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, 5 लोगों की मौत, कई अन्य लापता
 
अधिकारियों ने बताया कि चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर जिलों में प्राकृतिक आपदा का सबसे अधिक कहर बरपा, जहां कई मकान और मवेशी मलबे में दब गए, कृषि भूमि बर्बाद हो गई, अनेक वाहन बह गए तथा संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बागेश्वर जिले के कपकोट के पौसारी गांव में तड़के 3 बजे अतिवृष्टि के कारण पहाड़ी से मलबा आने से 5-6 मकान क्षतिग्रस्त हो गए जिसके कारण 2 महिलाओं की मौत हो गई तथा 3 अन्य व्यक्ति लापता हो गए।
 
इस हादसे में मृतक महिलाओं की पहचान बसंती देवी जोशी तथा बचुली देवी के रूप में हुई है। लापता व्यक्तियों में बसंती देवी के पति रमेश चंद्र जोशी, गिरीश तथा पूरण जोशी शामिल हैं। घटना में बसंती देवी का पुत्र पवन घायल हुआ है। एक अन्य घटना में चमोली जिले की थराली तहसील के देवाल क्षेत्र के मोपाटा गांव‌ में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन की चपेट में आने से 1 दंपति की मौत हो गई जबकि 1 अन्य दंपति घायल हो गया।ALSO READ: Weather Update : देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार, सड़कें बंद, कहीं डूबा घर तो कहीं फंसे लोग
 
चमोली के जिलाधिकारी डॉ. संदीप तिवारी ने बताया कि मोपाटा में 1 मकान और गोशाला भूस्खलन की चपेट में आ गए जिससे उसमें रह रहे तारा सिंह और उनकी पत्नी कमला देवी की मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि मलबे में दबे विक्रम सिंह और उनकी पत्नी को बाहर निकाल लिया गया लेकिन उन्हें चोटे आई हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार गोशाला में बंधे करीब 25 मवेशी भी मलबे में लापता हो गए।
 
अधिकारियों ने बताया कि रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार तथा जखोली क्षेत्रों के 6 गांवों में लगातार बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने भारी नुकसान पहुंचाया है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि जखोली में 1 मकान ढहने से 1 महिला की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि जिले में 3 जगहों पर बादल फटे।
 
प्राधिकरण के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले के आधा दर्जन गांवों- तालजामण, छेनागाड़, बड़ेथ, स्यूरं, किमाणा तथा अरखुंड में तड़के पौने 4 बजे अतिवृष्टि से बरसाती नालों में भारी मात्रा में पानी और मलबा आने से कुछ मकान और गोशाला क्षतिग्रस्त हो गए। जखोली में जान गंवाने वाली महिला की पहचान सरिता देवी के रूप में हुई है जबकि छेनागाड़ में 4 श्रमिकों समेत 8 अन्य लापता हो गए। प्राधिकरण के अनुसार छेनागाड़ डुंगर गांव तथा जौला बड़ेथ गांवों में भी कुछ लोगों के लापता होने की सूचना है।
 
स्यूंर गांव में कुछ मकानों के क्षतिग्रस्त होने एवं वाहन के बह जाने, तालजामण में कुछ भवनों में दरारें पड़ने या धंसने, किमाणा में खेतों तथा सड़क पर बड़े-बड़े बोल्डर व मलबा आने, अरखुंड में 1 तालाब एवं मुर्गीपालन केंद्र बहने की जानकारी मिली है। बरसाती नालों में बाढ़ आने से 30 से 40 परिवार फंस गए थे और अब तक वहां से 200 व्यक्तियों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है।
 
सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से बचावकर्मी फंसे हुए लोगों को सावधानी से रस्सियों का उपयोग करके वर्षा से उफनाई जलधाराओं को पार करने में मदद कर रहे हैं। टिहरी जिले के बालगंगा क्षेत्र के गेंवाली गांव में भी अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ। हालांकि, इसमें कोई जनहानि नहीं हुई।ALSO READ: पटियाला में भारी बारिश के बाद बाढ़ का अलर्ट जारी, सीएम मान ने दिए बचाव ने निर्देश
 
प्राधिकरण के अनुसार शुक्रवार तड़के 3 बजे अतिवृष्टि के दौरान गेंवाली बरसाती नाले में आई बाढ़ के मलबे से निजी संपत्तियों को क्षति पहुंची। इसके अनुसार गेंवाली गांव में 2 मंदिर, 2 छानियां और 1 गोशाला, कृषि भूमि और गांव के संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए। मलबे में 2 मवेशी भी दब गए जबकि 1 पैदल पुलिया भी टूट गई। प्राधिकरण ने बताया कि प्रभावित स्थानों पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा प्रतिवादन बल, पुलिस तथा राजस्व विभाग की टीमों द्वारा लापता लोगों की खोजबीन, बचाव एवं राहत कार्य युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है।
 
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत कर बचाव एवं राहत कार्यों को त्वरित गति से कराने के निर्देश दिए तथा कहा कि प्रभावित लोगों को तुरंत बिना किसी देरी के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन की एक उच्चस्तरीय बैठक में स्पष्ट किया कि मानसून सीजन तक शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे और जिलाधिकारियों द्वारा आपदा राहत कार्यों के लिए जो भी आवश्यक संसाधन और सुविधाएं अपेक्षित हों, तुरंत उपलब्ध कराई जाएं।
 
धामी ने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्रभावित परिवारों को निर्धारित मानकों के अनुसार शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। लगातार बरिश से अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों तथा मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर धारीदेवी और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी का पानी सड़क पर बहने लगा जिसके कारण उस पर वाहनों का आवागमन रोकना पड़ा।
 
पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिनी गोवा बीच के पास सड़क पर पानी भरने के बाद वाहनों की आवाजाही रोक दी गई और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक लिया गया। हालांकि करीब 2 घंटे बाद नदी का जलस्तर सामान्य होने के बाद मार्ग को खोल दिया गया। भदौरिया ने बताया कि नदी का जलस्तर बढ़ने पर एहतियातन धारी देवी क्षेत्र की दुकानों तथा नदी के किनारे स्थित 6 स्कूलों को तुरंत बंद करवा दिया गया।
 
नदियों के उफान पर होने के मद्देनजर पुलिस द्वारा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया जा रहा है। बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के कारण कई जगह बाधित है जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रियों से सड़क की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा पर निकलने तथा पुलिस और प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी नवीनतम सूचनाओं पर ध्यान देने का अनुरोध किया गया है।
 
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तराखंड के बागेश्वर, चमोली, देहरादून और रुद्रप्रयाग जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का 'रेड अलर्ट' तथा चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जिलों के लिए बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। इस मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदाओं ने उत्तराखंड पर बहुत कहर बरपाया है।
 
चमोली के थराली में 23 अगस्त को टूनरीगाड़ बरसाती नाले में अतिवृष्टि से आई बाढ़ के मलबे से भारी नुकसान हुआ था जिसमें 1 युवती की मृत्यु हो गई थी और 1 अन्य व्यक्ति लापता हो गया था। कई मकानों, दुकानों सहित तहसील कार्यालय में भी मलबा भर गया जबकि उपजिलाधिकारी का आवास भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इससे पहले 5 अगस्त को उत्तरकाशी जिले के धराली में खीरगाड़ बरसाती नाले में आई भीषण बाढ़ से बहुत तबाही हुई थी। इस आपदा में 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी जबकि 68 अन्य लापता हो गए थे।
 
भारी बारिश के कारण जम्मू संभाग में 46 ट्रेनें रद्द : जम्मू से मिले समाचारों के अनुसार उत्तर रेलवे ने 30 अगस्त को जम्मू, कटरा और उधमपुर रेलवे स्टेशनों से आने-जाने वाली 46 ट्रेन को रद्द करने की शुक्रवार को घोषणा की। मंगलवार को जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद पिछले 4 दिन से रेल यातायात स्थगित है।
 
एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू में कई स्थानों पर रेल लाइन के टूटने के कारण कठुआ और उधमपुर के बीच रेल यातायात स्थगित कर दिया गया है तथा ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। इससे पहले उत्तर रेलवे ने जम्मू, कटरा और उधमपुर रेलवे स्टेशनों से आने-जाने वाली 40 ट्रेनों को 29 अगस्त को रद्द करने की घोषणा की थी। गुरुवार को उत्तर रेलवे ने जम्मू स्टेशन से 2 विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाईं जिनमें केंद्र शासित प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ के बाद फंसे लगभग 3,000 यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया।ALSO READ: Jammu Kashmir Flash Floods : डूबे गांव-कस्बे, टूटे पहाड़, कटरा से डोडा तक बारिश और बाढ़ से बेहाल जम्मू
 
पिछले 2 दिन से जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश के कारण रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित होने से बड़ी संख्या में लोग, खासकर तीर्थयात्री, फंस गए। कटरा स्थित माता वैष्णोदेवी मंदिर के यात्रा मार्ग में हुए भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो गई। जम्मू में 1910 के बाद से सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई जहां बुधवार सुबह तक 380 मिमी बारिश का रिकॉर्ड बना।
 
जम्मू कश्मीर में रामबन में रामगढ़ इलाके में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग लापता हो गए हैं।  रियासी के माहौर में भी भूस्खलन हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
 
मानसून ट्रफ बंगाल तक फैला : मानसून ट्रफ (Monsoon Trough) इस समय बीकानेर, कोटा, गुना, सागर, पेंड्रा रोड, सांबलपुर, पुरी होते हुए पूर्व-दक्षिणपूर्व दिशा में बंगाल तक फैला हुआ है। दक्षिण-पूर्वी मध्यप्रदेश और आसपास बना लो-प्रेशर अब कमजोर हो गया है, लेकिन उसका असर ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण (Cyclonic Circulation) के रूप में विदर्भ और आसपास के हिस्सों में 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक मौजूद है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) उत्तर पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब पर सक्रिय है, जो लगभग 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है।
 
पिछले 24 घंटों के दौरान देशभर में हुई मौसमी हलचल : पिछले 24 घंटे के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और तेलंगाना में मध्यम से भारी बारिश हुई। आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण कोंकण-गोवा, गुजरात के कुछ हिस्सों, दक्षिण मध्यप्रदेश, मेघालय, पूर्वी असम, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश के तराई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश व कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज हुई है।
 
पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात क्षेत्र, उत्तर-पश्चिम यूपी, हिमाचल और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड हुई, वहीं तमिलनाडु, तटीय आंध्रप्रदेश, अंडमान-निकोबार, सौराष्ट्र-कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, दिल्ली और पंजाब में हल्की बारिश हई।
 
आज शनिवार के मौसम की संभावित गतिविधि : स्काईमेट वेदर (skymetweather) के अनुसार आज शनिवार, 30 अगस्त को विदर्भ, मराठवाड़ा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, कोंकण-गोवा और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। गंगीय पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश व कुछ जगहों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं।
 
पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, दक्षिण तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, राजस्थान और लद्दाख में हल्की बारिश होने की संभावना है।(Photo courtesy: IMD)
 
Edited by: Ravindra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

2029 तक के लिए नरेंद्र मोदी को मिली संघ की हरी झंडी, 75 साल में रिटायरमेंट की अटकलों पर विराम

2029 तक के लिए नरेंद्र मोदी को मिली संघ की हरी झंडी, 75 साल में रिटायरमेंट की अटकलों पर विराम2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और संघ के बीच तल्खी और पिछले दिनों संघ प्रमुख के 75 साल में रिटायरमेंट वाले बयान पर मचे सियासी घमासान के बाद अब एक बार फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के नजरिए को साफ किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल में रिटायरमेंट होने वाले मुद्दे पर कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे या किसी और को 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए।

PM मोदी को जापान में मिला दरुमा गुड़िया का उपहार, जानिए क्‍या है इसका भारत से संबंध

PM मोदी को जापान में मिला दरुमा गुड़िया का उपहार, जानिए क्‍या है इसका भारत से संबंधPrime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शुक्रवार को जापान यात्रा के दौरान सौभाग्य के प्रतीक के रूप में जानी जाने वाली पारंपरिक दरुमा गुड़िया भेंट की गई। मोदी ने कहा, दरुमा को जापान में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है और इसका भारत से भी संबंध है। यह प्रसिद्ध भिक्षु बोधिधर्म से प्रभावित है। जापान में दरुमा परम्परा तमिलनाडु के कांचीपुरम के एक भारतीय भिक्षु बोधिधर्म की विरासत पर आधारित है, जिन्हें जापान में दरुमा दइशी के नाम से जाना जाता है।

पाकिस्तान के लाहौर में 40 साल बाद बाढ़, सरकार ने भारत पर दोष मढ़ा

पाकिस्तान के लाहौर में 40 साल बाद बाढ़, सरकार ने भारत पर दोष मढ़ाPakistan Lahore flooded after 40 years: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पिछले 24 घंटों में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और लाहौर के कई आवासीय इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लगभग 40 वर्षों में पहली बार लाहौर शहर में बाढ़ आई है।

अयोध्या में इस बार भी बनेगा रिकॉर्ड, 26 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरी

अयोध्या में इस बार भी बनेगा रिकॉर्ड, 26 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरीDeepotsav 2025: श्रीराम की नगरी अयोध्या एक बार फिर दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बार राम की पैड़ी पर नौवें आयोजन के दौरान 26.11 लाख दीप प्रज्वलन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 28 लाख दीप बिछाने की योजना बनाई गई है।

अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए, TMC MP महुआ मोइत्रा के खिलाफ थाने में शिकायत

अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए, TMC MP महुआ मोइत्रा के खिलाफ थाने में शिकायतMahua Moitra objectionable comment on Amit Shah: पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा द्वारा घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणियों से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने अमित शाह पर बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कथित तौर पर कहा कि उनका ‘सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए।

और भी वीडियो देखें

ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल होंगे CM डॉ. मोहन यादव, संभाग में पर्यटन को मिलेगी नई दिशा

ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल होंगे CM डॉ. मोहन यादव, संभाग में पर्यटन को मिलेगी नई दिशामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। ग्वालियर–चंबल एवं सागर क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं को पहचानते हुए प्रदेश में पर्यटन निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है। “टाइमलेस ग्वालियर: इकोज़ ऑफ़ कल्चर, स्पिरिट ऑफ़ लेगेसी” थीम पर केन्द्रित कॉन्क्लेव पर्यटन निवेश, सांस्कृतिक धरोहर, अनुभवात्मक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 11 से 13 अक्टूबर-2025 तक भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा।

LIVE: जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन से तबाही, 3 की मौत

LIVE: जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन से तबाही, 3 की मौतLatest News Today Live Updates in Hindi : जम्मू कश्मीर में रामबन में रामगढ़ इलाके में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पल पल की जानकारी...

मध्यप्रदेश के कण-कण में है सौंदर्य

मध्यप्रदेश के कण-कण में है सौंदर्यभारत का हह्यदय प्रदेश मध्यप्रदेश अप्रतिम सौंदर्य से समृद्ध प्रदेश है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मध्यप्रदेश सर्वाधिक सम्मोहित करने वाला राज्य है। इसके कण-कण में सौंदर्य है। जो एक बार आता है यहां की स्मृतियों के सम्मोहन में बंधकर बार-बार आता है। मध्यप्रदेश में हर आयु के पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है।

ट्रंप को अमेरिकी अदालत से बड़ा झटका, फैसले के बाद टैरिफ पर क्या बोले अमेरिकी राष्‍ट्रपति?

ट्रंप को अमेरिकी अदालत से बड़ा झटका, फैसले के बाद टैरिफ पर क्या बोले अमेरिकी राष्‍ट्रपति?Trump Tariff : अमेरिका की एक अपील अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया। अदालत का यह फैसला उस नीति को बड़ा झटका है, जिसमें ट्रंप ने टैरिफ को अपनी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक रणनीति का अहम हथियार बनाया था।

राहुल गांधी की तस्वीर को भाजपा समर्थकों ने बनाया पांवदान

राहुल गांधी की तस्वीर को भाजपा समर्थकों ने बनाया पांवदानRahul Gandhi News : बिहार में कांग्रेस की एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने से नाराज भाजपा नेता और विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी के समर्थकों ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर को पांवदान में लगाकर उसका उपयोग किया। चौधरी ने कहा, राहुल गांधी ऐसा काम ही कर रहे हैं कि उनकी तस्वीर का इस तरह का उपयोग किया जाए।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com