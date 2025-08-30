शनिवार, 30 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 30 अगस्त 2025 (00:27 IST)

रेलवे का बड़ा ऐलान, 150 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जानिए क्‍या है वजह

Big announcement of railways : रेलवे बोर्ड ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा विशेष ट्रेन चलाने के संबंध में अधिसूचना जारी की है, जो कुल 2,024 चक्कर लगाएंगी।  पूजा स्पेशल ट्रेन श्रृंखला के तहत, दक्षिण मध्य रेलवे सबसे ज़्यादा 48 ट्रेन चलाएगा, जो 684 फेरे लगाएंगी। ये ट्रेन मुख्य रूप से हैदराबाद, सिकंदराबाद और विजयवाड़ा जैसे प्रमुख स्टेशनों से चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय ने हाल में त्योहारों के मौसम में देश के विभिन्न हिस्सों से 12,000 विशेष ट्रेन की घोषणा की है और अधिकारियों ने बताया कि यह विशेष ट्रेन की पहली श्रृंखला है जिसकी अधिसूचना जारी की गई है।
 
पूर्व मध्य रेलवे ने 14 ट्रेन को अधिसूचित किया है जो बिहार के पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुज़रेंगी और कुल 588 चक्कर लगाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि सबसे व्यस्त मार्गों में से एक पूर्वी रेलवे मंडल कोलकाता, सियालदह और हावड़ा जैसे भीड़भाड़ वाले स्टेशनों से 24 विशेष ट्रेन चलाएगा, जो 198 चक्कर लगाएंगी।
 
उन्होंने बताया, पश्चिम रेलवे ने मुंबई, सूरत, वडोदरा जैसे शहरों से 204 फेरे लगाने के लिए 24 विशेष ट्रेन की घोषणा की है, जबकि दक्षिण रेलवे ने भी चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै जैसे स्टेशनों से 66 फेरे लगाने के लिए 10 ऐसी ट्रेन चलाने की तैयारी की है।
इसके अलावा, पूर्वी तटीय रेलवे से भुवनेश्वर, पुरी और संबलपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे से रांची, टाटानगर, उत्तर मध्य रेलवे से प्रयागराज, कानपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से बिलासपुर, रायपुर और पश्चिम मध्य रेलवे से भोपाल, कोटा जैसे स्टेशनों को जोड़ने के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी।
 
रेल मंत्रालय ने हाल में त्योहारों के मौसम में देश के विभिन्न हिस्सों से 12,000 विशेष ट्रेन की घोषणा की है और अधिकारियों ने बताया कि यह विशेष ट्रेन की पहली श्रृंखला है जिसकी अधिसूचना जारी की गई है। अधिकारियों ने कहा, यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आने वाले दिनों में और ट्रेन की अधिसूचना जारी की जाएगी। (इनपुट एजेंसी)
2029 तक के लिए नरेंद्र मोदी को मिली संघ की हरी झंडी, 75 साल में रिटायरमेंट की अटकलों पर विराम

2029 तक के लिए नरेंद्र मोदी को मिली संघ की हरी झंडी, 75 साल में रिटायरमेंट की अटकलों पर विराम2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और संघ के बीच तल्खी और पिछले दिनों संघ प्रमुख के 75 साल में रिटायरमेंट वाले बयान पर मचे सियासी घमासान के बाद अब एक बार फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के नजरिए को साफ किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल में रिटायरमेंट होने वाले मुद्दे पर कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे या किसी और को 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए।

PM मोदी को जापान में मिला दरुमा गुड़िया का उपहार, जानिए क्‍या है इसका भारत से संबंध

PM मोदी को जापान में मिला दरुमा गुड़िया का उपहार, जानिए क्‍या है इसका भारत से संबंधPrime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शुक्रवार को जापान यात्रा के दौरान सौभाग्य के प्रतीक के रूप में जानी जाने वाली पारंपरिक दरुमा गुड़िया भेंट की गई। मोदी ने कहा, दरुमा को जापान में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है और इसका भारत से भी संबंध है। यह प्रसिद्ध भिक्षु बोधिधर्म से प्रभावित है। जापान में दरुमा परम्परा तमिलनाडु के कांचीपुरम के एक भारतीय भिक्षु बोधिधर्म की विरासत पर आधारित है, जिन्हें जापान में दरुमा दइशी के नाम से जाना जाता है।

पाकिस्तान के लाहौर में 40 साल बाद बाढ़, सरकार ने भारत पर दोष मढ़ा

पाकिस्तान के लाहौर में 40 साल बाद बाढ़, सरकार ने भारत पर दोष मढ़ाPakistan Lahore flooded after 40 years: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पिछले 24 घंटों में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और लाहौर के कई आवासीय इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लगभग 40 वर्षों में पहली बार लाहौर शहर में बाढ़ आई है।

अयोध्या में इस बार भी बनेगा रिकॉर्ड, 26 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरी

अयोध्या में इस बार भी बनेगा रिकॉर्ड, 26 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरीDeepotsav 2025: श्रीराम की नगरी अयोध्या एक बार फिर दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बार राम की पैड़ी पर नौवें आयोजन के दौरान 26.11 लाख दीप प्रज्वलन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 28 लाख दीप बिछाने की योजना बनाई गई है।

अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए, TMC MP महुआ मोइत्रा के खिलाफ थाने में शिकायत

अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए, TMC MP महुआ मोइत्रा के खिलाफ थाने में शिकायतMahua Moitra objectionable comment on Amit Shah: पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा द्वारा घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणियों से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने अमित शाह पर बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कथित तौर पर कहा कि उनका ‘सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए।

डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व उपराष्ट्रपति हैरिस की सुरक्षा वापस ली

डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व उपराष्ट्रपति हैरिस की सुरक्षा वापस लीDonald Trump News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की संघीय सरकार की सुरक्षा वापस ले ली है। पूर्व उपराष्ट्रपतियों को आमतौर पर पद छोड़ने के बाद छह महीने के लिए संघीय सरकार की सुरक्षा मिलती है, जबकि पूर्व राष्ट्रपतियों को आजीवन सुरक्षा मिलती है। तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन ने गुपचुप तरीके से एक निर्देश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत हैरिस के लिए 6 महीने से अधिक समय तक सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

अमेरिकी टैरिफ के सामने नहीं झुकेगा भारत, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कही बड़ी बात

अमेरिकी टैरिफ के सामने नहीं झुकेगा भारत, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कही बड़ी बातUnion Minister Piyush Goyal News : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत जारी है लेकिन भारत कभी भी विभेदकारी शर्तों के आगे नहीं झुकेगा। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है।

पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित

पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठितCM Bhagwant Singh Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जो राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की दैनिक आधार पर निगरानी करेगी। यहां बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग, जल संसाधन और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों वाली यह कमेटी अमृतसर और अन्य बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थायी रूप से तैनात रहेगी।

ऑपरेशन कालनेमि, धर्मांतरण पर सख्ती और मदरसा बोर्ड का खात्मा, धामी ने दी हिन्दुत्व को धार

ऑपरेशन कालनेमि, धर्मांतरण पर सख्ती और मदरसा बोर्ड का खात्मा, धामी ने दी हिन्दुत्व को धारChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमि, धर्मांतरण विरोधी कानून में सख्ती के साथ ही मदरसा बोर्ड को समाप्त करते हुए, हिन्दुत्व के पुर्नजागरण अभियान को धार दे दी है। धामी आरएसएस के जिस कोर एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उसे भाजपा शासित राज्यों के लिए गर्वनेंस के एक आदर्श मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
