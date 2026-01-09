शुक्रवार, 9 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 (13:19 IST)

राहुल गांधी ने विदेश से लौटते ही भाजपा पर किया करारा हमला, कहा भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की ज़िंदगी तबाह की

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi attacks BJP : कांग्रेस के प्रमुख नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में विदेश यात्रा से लौटकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने भाजपा को "भ्रष्ट जनता पार्टी" का नाम देते हुए आरोप लगाया कि इसकी डबल इंजन सरकारों ने पूरे देश में आम जनता की जिंदगी तबाह कर दी है।
 
राहुल गांधी ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट में लिखा कि भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर भाजपा की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। उनके अनुसार, इन सरकारों में गरीब, असहाय, मजदूर और मध्यम वर्ग की जिंदगी सिर्फ आंकड़े बनकर रह गई है, जबकि "विकास" के नाम पर वसूली का तंत्र चल रहा है।
उन्होंने कई उदाहरणों का जिक्र किया, जैसे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या, जहां सत्ता का संरक्षण किसी वीआईपी को बचा रहा है; उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड में अपराधियों को बचाने की कोशिश; इंदौर में जहरीले पानी से मौतें; गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में दूषित पानी की समस्या; राजस्थान की अरावली में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन; खांसी के सिरप से बच्चों की मौतें; अस्पतालों और स्कूलों में लापरवाही; तथा गिरते पुल, धंसती सड़कें और ट्रेन हादसे।
 
राहुल ने कहा कि मोदी जी का "डबल इंजन" सिर्फ अरबपतियों के लिए चल रहा है, जबकि आम भारतीय के लिए यह भ्रष्टाचार की डबल इंजन सरकार विकास नहीं, बल्कि तबाही ला रही है। 
IPAC ऑफिस पर ED की रेड से गर्माई पश्चिम बंगाल की सियासत, फाइल उठा ले गईं ममता बनर्जी, अब किया विरोध मार्च का ऐलान

IPAC ऑफिस पर ED की रेड से गर्माई पश्चिम बंगाल की सियासत, फाइल उठा ले गईं ममता बनर्जी, अब किया विरोध मार्च का ऐलानपश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को राजनीतिक परामर्श कंपनी ‘आई-पैक’ (IPAC) के कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के खिलाफ शुक्रवार को यहां विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगी। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने यह जानकारी दी। ‘आई-पैक’ का काम तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक परामर्श प्रदान करने के अलावा उसके आईटी और मीडिया संचालन का भी प्रबंधन करना है।

Turkman Gate : अफवाह, पत्थरबाजी और साजिश, तुर्कमान गेट हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस के चौंकाने वाले खुलासे

Turkman Gate : अफवाह, पत्थरबाजी और साजिश, तुर्कमान गेट हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस के चौंकाने वाले खुलासेदिल्ली में तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के कथित विध्वंस की अफवाहों का खंडन करने के लिए अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई की लेकिन उसे हवा देने में कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर प्रसारित भ्रामक दृश्य संदेशों ने तनाव पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में इस मस्जिद के पास मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हिंसा भड़क गई थी।

E-Passport भारत में लॉन्च, कौन कर सकता है एप्लाई, कितनी है फीस, कैसे होती है प्रोसेस, किन डॉक्टूमेंट्‍स की जरूरत, क्या है फायदा, सारे सवालों के जवाब

E-Passport भारत में लॉन्च, कौन कर सकता है एप्लाई, कितनी है फीस, कैसे होती है प्रोसेस, किन डॉक्टूमेंट्‍स की जरूरत, क्या है फायदा, सारे सवालों के जवाबhow to apply e passport know rules charges भारत सरकार ने पासपोर्ट सेवा 2.0 के तहत ई-पासपोर्ट लॉन्च किए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले स्मार्ट पासपोर्ट यात्रा सुरक्षा को मजबूत करेंगे और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाएंगे। इनमें डिजिटल फोटो, फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक जानकारी होगी। इससे धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी।

नहीं जानते कब वह रेप कर दे, तो क्या सभी पुरुषों को जेल में डाल दें

नहीं जानते कब वह रेप कर दे, तो क्या सभी पुरुषों को जेल में डाल देंआवारा कुत्तों के मामले में supreme court की टिप्पणी पर एक्ट्रेस राम्या के बयान से बवाल

ट्रंप की ग्रीनलैंड 'कब्जे' की धमकी से NATO में हड़कंप: क्या टूटने की कगार पर है सैन्य गठबंधन?

ट्रंप की ग्रीनलैंड 'कब्जे' की धमकी से NATO में हड़कंप: क्या टूटने की कगार पर है सैन्य गठबंधन?अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को हासिल करने की नई धमकियों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन 'नाटो' (NATO) के भीतर एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट कर दिया है कि वे ग्रीनलैंड को अपनी 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता' मानते हैं और इसके लिए सैन्य विकल्प समेत सभी रास्ते खुले हैं।

ट्रंप का भारत को दोहरा झटका: रूसी तेल पर 500% टैरिफ बिल को हरी झंडी, सोलर अलायंस से अमेरिका बाहर

ट्रंप का भारत को दोहरा झटका: रूसी तेल पर 500% टैरिफ बिल को हरी झंडी, सोलर अलायंस से अमेरिका बाहरUS big jolt to India : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने वाले बिल को समर्थन दे दिया है, जबकि अमेरिका ने भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) से बाहर निकलने का ऐलान किया है।

12 घंटों में भूकंप के 7 झटकों से गुजरात में दहशत, स्कूलों की छुट्टी

12 घंटों में भूकंप के 7 झटकों से गुजरात में दहशत, स्कूलों की छुट्टीGujarat Earthquake : गुजरात के जेतपुर, धोराजी और उपलेटा में समेत कई इलाकों में पिछले 12 घंटों में भूकंप के 7 झटकों से दहशत फैल गई। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धोराजी में कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। भुकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

LIVE: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का सवाल, ED सिर्फ विपक्ष के लिए ही क्यों?

LIVE: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का सवाल, ED सिर्फ विपक्ष के लिए ही क्यों?Latest News Today Live Updates in Hindi : पश्‍चिम बंगाल में ईडी के छापों पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन। कुछ ही देर में शुरू होगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मार्च, दोपहर 2.30 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई। पल पल की जानकारी...

ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन, क्या अमेरिका के साथ इजराइल भी करेगा आक्रमण?

ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन, क्या अमेरिका के साथ इजराइल भी करेगा आक्रमण?Iran News in Hindi : ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में महंगाई के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जेारी है। हिंसा को देखते हुए इंटरनेट और फोन सर्विस बंद कर दी गई है। इस बीच अमेरिका ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि हम अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे ईरानी लोगों के साथ हैं। अमेरिकी धमकी से सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका भी ईरान पर आक्रमण करेगा?

जयशंकर ने की फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात, जानिए मैक्रों से किन मुद्दों पर हुई बात

जयशंकर ने की फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात, जानिए मैक्रों से किन मुद्दों पर हुई बातJaishankar met with Emmanuel Macron : तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर फ्रांस दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और व्यापार में सहयोग बढ़ रहा है। दोनों मंत्रियों ने मुख्य रूप से एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले महीने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के लिए आधार तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।
