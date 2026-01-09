राहुल गांधी ने विदेश से लौटते ही भाजपा पर किया करारा हमला, कहा भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की ज़िंदगी तबाह की

Rahul Gandhi attacks BJP : कांग्रेस के प्रमुख नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में विदेश यात्रा से लौटकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने भाजपा को "भ्रष्ट जनता पार्टी" का नाम देते हुए आरोप लगाया कि इसकी डबल इंजन सरकारों ने पूरे देश में आम जनता की जिंदगी तबाह कर दी है।

राहुल गांधी ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट में लिखा कि भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर भाजपा की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। उनके अनुसार, इन सरकारों में गरीब, असहाय, मजदूर और मध्यम वर्ग की जिंदगी सिर्फ आंकड़े बनकर रह गई है, जबकि "विकास" के नाम पर वसूली का तंत्र चल रहा है।

देश भर में “भ्रष्ट” जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की ज़िंदगी तबाह कर दी है।



भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का ज़हर BJP की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है।



इनके सिस्टम में गरीब, असहाय, मज़दूर और मध्यमवर्ग की ज़िंदगी सिर्फ़ आंकड़ा है और “विकास” के… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 9, 2026

उन्होंने कई उदाहरणों का जिक्र किया, जैसे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या, जहां सत्ता का संरक्षण किसी वीआईपी को बचा रहा है; उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड में अपराधियों को बचाने की कोशिश; इंदौर में जहरीले पानी से मौतें; गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में दूषित पानी की समस्या; राजस्थान की अरावली में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन; खांसी के सिरप से बच्चों की मौतें; अस्पतालों और स्कूलों में लापरवाही; तथा गिरते पुल, धंसती सड़कें और ट्रेन हादसे।

राहुल ने कहा कि मोदी जी का "डबल इंजन" सिर्फ अरबपतियों के लिए चल रहा है, जबकि आम भारतीय के लिए यह भ्रष्टाचार की डबल इंजन सरकार विकास नहीं, बल्कि तबाही ला रही है।