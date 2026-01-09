जयशंकर ने की फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात, जानिए मैक्रों से किन मुद्दों पर हुई बात

Jaishankar met with Emmanuel Macron : तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर फ्रांस दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और व्यापार में सहयोग बढ़ रहा है। मुलाकात में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, वैश्विक मुद्दों और आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर विचार-विमर्श हुआ। दोनों मंत्रियों ने मुख्य रूप से एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले महीने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के लिए आधार तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया।

जयशंकर की फ्रांस यात्रा अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को एक सैन्य अभियान में पकड़ने पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं की पृष्ठभूमि में हो रही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने मैक्रों की आगामी भारत यात्रा का भी जिक्र किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे। वे नई दिल्ली में आयोजित एआई-इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में हिस्सा लेंगे।





जयशंकर ने कहा कि भारत और फ्रांस न केवल द्विपक्षीय स्तर पर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी एक-दूसरे के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के समर्थक हैं और ब्रिक्स, जी-7 और जी-20 जैसे मंचों पर उनकी साझेदारी वैश्विक राजनीति को स्थिरता प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रही है।

Edited By : Chetan Gour