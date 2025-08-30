राहुल गांधी की तस्वीर को भाजपा समर्थकों ने बनाया पांवदान

Rahul Gandhi News : बिहार में कांग्रेस की एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने से नाराज भाजपा नेता और विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी के समर्थकों ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर को पांवदान में लगाकर उसका उपयोग किया। चौधरी ने कहा, राहुल गांधी ऐसा काम ही कर रहे हैं कि उनकी तस्वीर का इस तरह का उपयोग किया जाए। कुछ दिनों में हम टिश्यू पेपर में उनकी तस्वीर छपवाकर उसका उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को खुद नहीं पता कि वह क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं।

उन्होंने कहा, राहुल गांधी को खुद नहीं पता कि वह क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। युगपुरुष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी दिवंगत माता जी के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। (इनपुट एजेंसी)

