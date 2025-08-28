Jammu Kashmir Flash Floods : डूबे गांव-कस्बे, टूटे पहाड़, कटरा से डोडा तक बारिश और बाढ़ से बेहाल जम्मू

जम्मू-कश्मीर में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक क्षेत्र में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। लगातार बारिश के कारण जम्मू में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिससे रात में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।भारी बारिश के कारण 58 ट्रेनों को रद्द करने का आदेश दिया थाबुधवार सुबह तक जम्मू क्षेत्र में वर्ष 1910 के बाद से सबसे भारी बारिश दर्ज की गईफिलहाल जारी मानसून के कारण अगले 15 दिन महत्वपूर्ण हैंजम्मू-कश्मीर में 115 साल का रिकॉर्ड टूट गया हैकई पुल टूट गए हैं और बिजली की लाइनें और मोबाइल टॉवर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैंराहत और बचाव कार्य में सेना और पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। हेलिकॉप्टर और नावों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। Edited by : Sudhir Sharma