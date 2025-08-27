बुधवार, 27 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 27 अगस्त 2025 (14:02 IST)

जम्मू में फंसे कई लोग, हाईवे बंद और कई ट्रेनें रद्द, यात्रा रोकी, वापसी के रास्ते तलाश रहे लोग

Jammu Kashmir
(जम्मू से वेबदुनिया के प्रतिनिधि अंकित पिपलोदिया की रिपोर्ट)
वैष्णोदेवी जाने वाले हजारों लोग जम्मू में फंसे हुए हैं। वी नदी का पुल टूट जाने की वजह से कटरा जाने वाला मार्ग भी बाधित हो गया है। कई मार्ग, हाइवे बंद हैं, वहीं ट्रेंने रोक दी गई हैं। जम्मू की होटलों में फंसे लोग वापसी के रास्ते खोज रहे हैं, क्योंकि वैष्णोदेवी की यात्रा रोक दी गई है।

बता दें कि वैष्णो देवी मार्ग पर हुए भूस्खलन में अब तक 32 लोगों की मौत हो गई हैं। वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। इस बीच लोगों को सतर्क रहने और आगे की यात्रा नहीं करने की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को जानकारी दी कि जम्मू-कश्मीर में लगातार भीषण गरज-चमक और मूसलाधार बारिश जारी है। कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है।
जम्मू में भारी बारिश से वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन हुआ। कई तीर्थयात्रियों सहित 32 लोगों की मौत हो गई। यात्रा स्थगित कर दी गई है और दूरसंचार सेवाएं बाधित हैं। जम्मू से कहीं भी जाने वाली ट्रेनें बंद कर दी गई है। कई सडकें यातायात की बंद हो गई हैं। कटरा जाने वाली ट्रेंने रोक दी गई हैं। बता दें कि तवी नदी का पुल टूट जाने की वजह से कटरा जाने वाला मार्ग भी बाधित हो गया है। कई हाइवे बंद हो गए हैं। वहीं बारिश लगातार हो रही है। हजारों लोग फंसे हुए हैं। जो लोग वैष्णोदेवी जाने के लिए निकले थे, वे जम्मू में ही फंसे हैं या फिर वापसी के रास्ते तलाश रहे हैं।

बता दें दिक्कतें बढती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों और दक्षिण कश्मीर के निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ की आशंका बताई जा रही है। पिछले 24 घंटे में जम्मू संभाग के कुछ स्टेशनों पर अत्यधिक भारी वर्षा और दक्षिण कश्मीर में भारी वर्षा हुई है। आज के लिए मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि दिन में जम्मू संभाग और दक्षिण और मध्य कश्मीर के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ सामान्यतः बादल छाए रहेंगे।
कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। पत्थरों की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। जम्मू से चेनानी जाने वाले रास्ते पर भी कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। मार्ग बंद हो गया है। उधमपुर में देवल के पास भूस्खलन हुआ है। अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक एनएच-44 पर सड़क साफ नहीं हो जाती, तब तक आप अपनी यात्रा की योजना न बनाएं

डोडा में बारिश का अलर्ट : जम्मू कश्मीर के डोडा में हल्की बारिश अभी भी जारी है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण आई बाढ़ की वजह से जिले में तीन लोगों की मौत हो गई है। अधकुवारी वैष्णो देवी मंदिर की 12 किलोमीटर की चढ़ाई के बीच का अहम पड़ाव है। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत-बचाव अभियान जारी है।

खतरे के निशान से ऊपर बह रहीं नदियां : जिले में बाढ़ की स्थिति पर रामबन के प्रशासन ने जानकारी दी कि अभी स्थिति गंभीर है। सभी हाई अलर्ट पर हैं। हमें कई जगहों से लोगों को निकालना पड़ा क्योंकि नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हमने पुलिस स्टेशन और चौकी स्तर पर बचाव दल का गठन किया है।

बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें : भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को जानकारी दी कि जम्मू-कश्मीर में लगातार भीषण गरज-चमक और मूसलाधार बारिश जारी है। कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। प्रभावित क्षेत्रों में जम्मू, आरएसपुरा, सांबा, अखनूर, नागरोता, कोट भलवाल, बिश्नाह, विजयपुर, पुरमंडल और कठुआ-उधमपुर शामिल हैं। रियासी, रामबन, डोडा, कटरा, रामनगर, हीरानगर, गूल और बनिहाल में भी मध्यम बारिश की रिपोर्ट आई है।

यात्रा पर लगी रोक : हादसे के तुरंत बाद वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई। सुबह से ही हिमकोटी मार्ग बारिश की वजह से बंद था और सुरक्षा कारणों से बाद में पुराना मार्ग भी बंद कर दिया गया। वहीं, जम्मू प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए रात में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है। लगातार बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। कई जगहों पर अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड्स) की स्थिति बन गई है। कठुआ में साहड़ खड्ड नदी पर बना पुल जलस्तर बढ़ने से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे जम्मू-पठानकोट हाईवे पर यातायात बाधित हुआ। स्थानीय प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है।
Edited By: Navin Rangiyal
