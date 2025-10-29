IPS अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का नया मामला दर्ज
सीबीआई (CBI) ने तत्कालीन निलंबित IPS अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। CBI ने अब आय से अधिक संपत्ति का एक नया मामला दर्ज किया है, जिसमें आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करना शामिल है।
CBI ने भुल्लर को कथित तौर पर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में की गई तलाशी के दौरान CBI को 7.5 करोड़ रुपए नकद, 2.5 किलो सोने के आभूषण, 26 लग्जरी घड़ियां, महंगी कारें और अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए।